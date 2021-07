A Sony a héten bejelentette, hogy milyen ingyen letölthető játékok várják a PlayStation Plus előfizetőket 2021 júliusában, és az e havi felhozatal megint csak erősre sikeredett.

A kínálat legütősebb darabja egyértelműen a 2018-as Call of Duty: Black Ops IIII, ehhez csatlakozik a WWE 2K Battlegrounds, ami főleg akkor jó hír, ha valaki szereti a virtuális pankrációt.

A júliusi csomag része továbbá a Plague Tale: Innocence, de ez a program csak azoknak érhető el, akik PlayStation 5-ön játszanak. Fontos tudni továbbá, hogy továbbra is elérhető a Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, amit a PS Plus tagsággal rendelkezők egészen augusztus 2-ig tudnak térítésmentesen letölteni. A másik három játék pedig július 6-től lesz elérhető.

A PS Plus egy extra szolgáltatás a PS4 és PS5 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a playstationös videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.

Forrás: 24.hu