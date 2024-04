Változatlanul nagy a nemek közötti egyenlőtlenség az EU infokom szektorában

Évtizedekre van még Európa a nemek közötti teljes egyenlőségtől a Világgazdasági Fórum legutóbbi, nemi egyenlőtlenségeket vizsgáló jelentése szerint.

A többi között továbbra is markáns a különbség a munkaerőpiacon, ahol a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai területen dolgozó nők aránya még az egyharmadot sem éri el. Még nagyobb a szakadék a vezetői szinteken: a tudományos és mérnöki szakmákban felsővezetőként dolgozó nők aránya csupán 12,4 százalék. Az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében szervezi meg a Huawei Technologies az Európai Vezetői Akadémia egyhetes, intenzív képzését, amelyre április 30-ig lehet jelentkezni. A résztvevők valamennyi költségét fedezik.

Bár Európa a világ régiói közül legelöl, 76,3 százalékon áll a nemek közötti egyenlőség terén, a Világgazdasági Fórum nemi egyenlőtlenségeket vizsgáló legutóbbi jelentése szerint legalább további 67 évbe telhet, hogy elérje a teljes egyenlőséget. Különösen látványos a különbség a munkaerőpiacon, ahol a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai (STEM) foglalkozások terén leginkább alulreprezentáltak a nők. A felmérés szerint ezeken a területeken a nők csak a dolgozók mindössze 29,2 százalékát teszik ki, míg az egyéb területen csaknem a felét (49,3 százalékot). Ráadásul az utánpótlásuk is kihívás.

Holott a nők nagyobb arányú bevonása a STEM-szakmákba jelentős gazdasági előnyökkel járhatna. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (European Institute for Gender Equality) szerint a nemek közötti különbségek csökkentése a nők foglalkoztatásával a tudományos és mérnöki területeken további 1,2 millió munkahely létrehozását eredményezheti. A nagyobb munkaerő-állomány várhatóan termelékenyebb lesz, ami fellendíti a gazdaságot, és hozzájárul az egy főre jutó GDP növekedéséhez.

A férfi vezetők továbbra is túlsúlyban vannak az összes iparágban

További problémát jelent, hogy a karrierlétrán felfelé haladva, a felsővezetői szinteken drasztikusan mind kevesebb a nők aránya. Az igazgatói, alelnöki vagy hasonló szintű vezetői pozíciókban 2023-ban csupán 32,2 százalék volt nő. A férfi vezetők az összes iparágban túlsúlyban vannak, ám ez az egyenlőtlenség még inkább kiütközik a természettudományos és mérnöki területeken, ahol a nők aránya a magasabb beosztásokban már a negyedére csökken, míg a cégvezetői vagy vezérigazgatói pozíciókban az arányuk csupán 12,4 százalék.

Magas szintű intenzív képzés női vezetőknek

A nemek közötti egyenlőség elérése érdekében számos kezdeményezés indult világszerte. Ezzel a céllal hozta létre a Huawei Technologies is az Európai Vezetői Akadémiát (European Leadership Academy), amely idén nyáron már negyedszerre rendezi meg a „Női vezetők a digitális korban” nevű intenzív képzését. A programot július 21-26. között tartják Varsóban, világszínvonalú szakértők, mentorok részvételével. A képzés moduljai számos fontos témát érintenek, a többi között a vezetői készségeket, a mesterséges intelligencia etikáját, a nyilvános beszéd tartását, az új technológiákat és a fenntarthatóságot, vállalkozási ismereteket, a nyitott innovációt, a globális együttműködést, a kiberbiztonságot és a projektmenedzsmentet. A képzés célja, hogy csökkentse a nemek közötti szakadékot, és biztosítsa a nőknek a lehetőséget, hogy vezető szerepet tölthessenek be Európa digitális jövőjében.

Az üzleti vezetőkből, akadémikusokból, politikai döntéshozókból és a civil szféra képviselőiből álló független zsűri választja ki azt a 29 résztvevőt, akik a teljes költséget fedező ösztöndíjra jogosultak. A jelentkezéseket április 30-ig lehet benyújtani az Európai Vezetői Akadémia honlapján: https://www.europeanleadershipacademy.eu

A jövő tehetségeinek támogatása

A Huawei elkötelezetten támogatja a nőket az informatikai és mérnöki területeken. A Women in Tech országos szintű program keretében 2022-ben 72 fiatal lány vehetett részt pályaorientációs workshopokon, amelyeket négy különböző helyszínen szerveztek az országban. Emellett a vállalat 2014-ben indult Seeds for the Future programjának keretében 75 hallgató kínai tanulmányi útját támogatta, és további 600 egyetemista vett részt online infokommunikációs képzésekben a cégnek köszönhetően. A Huawei a hazai mérnök tehetségek számára eddig összesen 500 millió forint támogatást nyújtott.

