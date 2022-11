Hamarosan kezdődik a Legion Legends

A Magyar Valorant és LoL bajnokság – powered by Lenovo versenysorozatának legjobbjai 5 millió forintos összdíjazásban részesülnek.

Szabó Győző két népszerű gémerrel ül le játszani a Lenovo új, Legion Legends versenysorozatát beharangozó kisfilmjében. Az e-sport november közepétől januárig tartó versenysorozatára a nevezés már megkezdődött, a játékokra bárki ingyen regisztrálhat, a legjobb csapatok pedig akár milliós pénzdíjat is hazavihetnek. A januári döntőkön cosplay verseny is lesz.

Kizárólag magyar játékosok részére indít e-sport versenysorozatot a Lenovo a Gamerlanddel együttműködésben. A Legion Legends: Magyar Valorant és LoL bajnokság – powered by Lenovo a hazai Valorant és League of Legends közösség számára biztosít minél több versenyzési lehetőséget, modern, újszerű versenyrendszerrel és rengeteg mérkőzéssel. Az élményt az offline döntők teszik még átélhetőbbé, a tétet pedig az ötmillió forintos összdíjazás növeli.

A bajnokságot beharangozó videóban Szabó Győző a két népszerű gémer, Kittinaa és Blackii társaságában ül le játszani, és nem véletlen, hogy nem a megszokott ruháit viseli– hiszen a hazai gémertörténelem egyik legizgalmasabb eseményén nemcsak az online játékosokat, de az offline döntőre érkező cosplayrajongókat is értékes nyeremények várják.

A bajnokság alapszakasza három Legion Ladderből és az offline döntőkből, vagyis a Legion Lanokból áll majd. Mindkét Legion Ladder három-három pontgyűjtő hétvégéből áll. A Legion Lanra a csapatok növelhetik a bejutási esélyeiket, ha minden hétvégi mérkőzésen részt vesznek, és gyűjtögetik a pontokat. A Legion Ladderek végeztével a ponttáblázat első három-három helyezettje között összesen 1 millió forint összértékű BestByte vásárlási utalványt osztanak szét, és a hétvégék során legtöbb pontot gyűjtő nyolc-nyolc csapat vehet részt a Legion Lanon – az ide való bejutás már biztos pénznyereményt jelent! A Gamerlandben rendezett offline döntőkre kvalifikált csapatok között két-két millió forint összdíjazásért, valamint a Magyar Valorant és LoL bajnoki címért folyik majd a küzdelem két januári hétvégén.

A több fordulós bajnokság a hazai gémerek számára kivételes lehetőséget jelent, hogy összemérjék tudásukat, de a szcéna rajongóit is sok meglepetés várja.

A bajnokság nem titkolt célja a közösségépítés is, éppen ezért minden Legion Ladder fordulóban a szurkolók is játszhatnak az értékes nyereményekért a www.twitch.tv/gamerlandtv csatornán. Ehhez nem kell mást tenniük, csak helyesen válaszolniuk a közvetítés során feltett kérdésre. Díjak várnak a Legion Lanok legszerencsésebb helyszíni szurkolóira is, az offline döntőkön pedig a legkreatívabb cosplayeseket jutalmazzák majd.

A versenyek lebonyolításáért a www.esportmanager.com oldal felel, a játékosok és csapatok ezen az oldalon tudnak regisztrálni a versenyre, és a szabályzatok is itt találhatóak. A nevezés teljesen ingyenes! A verseny kommunikációs csatornája a Gamerland discord szervere: https://discord.gg/uhnJ558Jbn, a mérkőzések pedig a https://www.twitch.tv/gamerlandtv oldalon láthatóak.

A versenyen induló játékosok akár Kittinaa vagy Blackii ellen is csatába szállhatnak, hiszen már mindkét gémer készül a megmérettetésre.

A beharangozó videó itt érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=ta3VORXvISc

További részletek és jelentkezés a www.legionlegends.hu weboldalon.