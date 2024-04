Szemben a sztereotípiákkal: a nők, a tudomány jövőjének alakítói

Április negyedik csütörtökén az infokommunikációs szektor női szereplői előtt tisztelgünk.

Az immár 15. éve ünnepelt Lányok az információ- és kommunikációtechnológiában (Girls in ICT) nemzetközi napja arra biztatja a fiatal lányokat, hogy merjenek nagyot álmodni és bátran helyezkedjenek el STEM vagy IKT szakmában. Idén a női vezetők és elengedhetetlen mentori szerepük kerül középpontba a világnapon, amely a Megoldások a holnapért résztvevőit is megihlette. A Samsung és az EdisonKids kihívásának jövőformáló diák-ötletgazdái, mentorai, zsűritagjai meséltek nemcsak tapasztalataikról a területen, hanem azokról a példaképekről, női vezetőkről is, akikre felnéznek.

„Munkám során több olyan szervezettel is foglalkozom, akik kifejezetten lányokhoz szólnak STEM és informatikai területeken. Kiskamasz korukban szeretnénk nekik megmutatni, hogy a STEM és az informatika iránti érdeklődés, abban való tehetség nem nemi kérdés. Lányok is lehetnek erősek reál vonalon és fiúk is humán területeken, és fontos, hogy ezt a lányokban példákkal is erősítsük. A nők főleg azzal tudják erősíteni ezt, ha mintát mutatnak a fiatalabb generációnak, hogy ez egy elérhető pályamodell”

– mondja Borsos Dorottya, az Edisonplatform vezetője.

Az ITU, a Lányok az információ- és kommunikációtechnológiában nemzetközi napjával és ahhoz csatlakozó partnereivel évről évre azon dolgozik, hogy a fiatal nőket és lányokat a természettudományok, mérnöki, a technológia, a matematikai és egyéb digitális területeken folytatott tanulmányaikban, valamint karrierjük kibontakoztatásában ösztönözzék, és ezzel megszüntessék az e szakterületeken tapasztalt nemek közti egyenlőtlenséget és a sztereotípiát Az elképesztő ütemben fejlődő technológiai iparnak nagy szüksége lenne rá, hogy még több hölgyet vonzzon be, hiszen az iparágban foglalkoztatottaknak mindössze 27,5%-a nő. A nemek szerinti sokszínűség kulcsfontosságú lehet a siker előremozdításában: a kutatási eredmények azt igazolják, hogy ez a szellemiség – a teljesítménynövekedés mellett – abban is segítheti a vállalatokat, hogy megtarthassák a kiemelkedő tehetségeket, csapataik pedig kreatív megoldásokat hozzanak létre, valamint szélesebb körű perspektívákból profitáljanak.

A WIPO 2024 márciusában közzétett adatai szerint 2023-ban a nemzetközi szabadalmi bejelentésekben megnevezett feltalálóknak a becslések szerint csupán 17,7 %-a volt nő, és a számok ugyan emelkednek, de a növekedés egyelőre lassú. A világszervezet becslései azt jósolják, hogy a jelenlegi ütem mellett csak 2077-ben érhető el a paritás a Szabadalmi Együttműködési Szerződésben (PCT) felsorolt feltalálók között.

A világnap központi témája idén a vezetői szerep, hangsúlyozva, hogy ez jóval több, mint egy munkakör vagy a hatalmi pozíció betöltése, helyette az igazán jó ötletek és az innováció erejének kihasználása, valamint a változás magabiztos kezelésének képessége sokkal fontosabb erények. A közös digitális jövőnknek olyan női vezetőkre van szüksége – vallja az ITU –, akik nemcsak technológiai képzettséggel rendelkeznek, hanem képesek kiállni egy befogadóbb, egyenlőbb és fenntarthatóbb online és offline világért. Ehhez az inspiráló párbeszédhez csatlakoztak a Megoldások a holnapért női résztvevői.

„A Megoldások a holnapért program diákjai is bizonyítják, hogy a most felnövő generáció mennyire kreatív, tenni akaró és lelkes. Hiszek abban, hogy minden körülöttünk lévő embertől tanulhatunk valamit, folyamatosan tükröt tartanak nekünk, ezért érdemes nyitottnak lenni. Szerencsére, sok okos, bátor, támogató nővel dolgozom és dolgoztam együtt, hatalmas megtartó erőt jelentenek a mindennapokban, inspirálnak, közös erővel küzdünk meg a kihívásokkal és fejlődünk. Bízom benne, hogy a kihívásban résztvevő lányok és minden egyes diák ráérez arra, milyen fantasztikus dolog csapatban dolgozni, együtt kísérletezni és tanulni egymástól, függetlenül a nemektől, életkortól, érdeklődéstől vagy bármilyen egyéb címkétől. Akkor tudunk előre lépni, ha közösen dolgozunk egy célért”

– mondta Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője.

Tomaj Zsófia fenntarthatósági szakértő, a Megoldások a holnapért kihívás visszatérő zsűritagja rámutatott, hogy a világnap kapcsán sok tudattalan előítélettel találkozhatunk, és az egyéni érdeklődés, a kreatív ötletek vagy a motiváció nemtől függetlenek:

„A lányok ugyanúgy tudásukkal, elkötelezettségükkel és problémamegoldó szemléletükkel járulnak hozzá a tudományterülethez. Nem azért, mert lányok, hanem mert gondolkodó fiatalok.”

A Megoldások a holnapért kihívás döntőjébe jutott Isolated Girls lánycsapat a fenntarthatóság jegyében munkálkodik ruhaipari tervén: a hungarocell használatának újraértelmezésével keresnek alternatív hőmegtartó megoldást. A csapat tagja, Hajdú Boglárka szerint a nők a kreativitásukkal, majd pedig a területen szerzett tapasztalatukkal járulhatnak a tech szektor fejlődéséhez. Két olyan kivételes alakot nevezett meg példaképként, akik nemcsak a divatipar terén bírnak nagy jelentőséggel, hanem hatásuk sokkal messzebbre nyúlik: Lady Diana Spencer, az egykori wales-i hercegné és Rosalía Mera, a Zara egykori társalapítója. Mindez jól példázza az inspiráló emberek jelentőségét.

Gyarmati Fanni, a Diverzum, az ország első diákkedvezmény platformjának társalapítója és ügyvezető igazgatója, a Megoldások a holnapért kihívás mentora szerint a nők a kreatív megközelítéseiknek köszönhetően egészen különleges szerepet tölthetnek be az IKT és STEM területeken. „Az újszerű nézőpontok fokozzák az innovációt, ezért a sokszínű csapatok gyakran hatékonyabban oldanak meg bonyolult problémákat. Szerintem a női oktatók és mentorok kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a technológiai területeken, hiszen hozzájárulnak a következő generációk inspirálásához, segítve a fiatal lányokat abban, hogy építsék a karrierjüket.”

Példaképek példaképei

A Megoldások a holnapért kihívás során a résztvevőknek irányt mutató, figyelemre méltó karrierrel rendelkező mentorok példakép-palettája is sokszínű. Gyarmati Fanni a Girls Who Code alapítóját, Reshma Saujanit emelte ki, aki programozásban elért sikerein túl több ezer fiatal lányban ébresztette fel a technológia és az újítás iránti szenvedélyt.

„Példaértékűen mutatja be, hogyan lehet társadalmi hatást gyakorolni és változást előidézni a technológiai szektorban”

– mondja Fanni Saujaniról. Samu Zsófia és Borsos Dorottya pedig saját női vezetőit tekinti példaképeknek. Emellett olyan nők által alapított vállalkozásokra, márkákra mutattak rá, amelyek színesebbé, könnyebbé és tudatosabbá teszik a mindennapjainkat. Ilyen a Mittersisters táskakészítő workshop, és a vállalatokat fenntarthatósági céljaik játékos és hatékony megvalósításban támogató Compocity.

A történelem során már számos női feltaláló bizonyította zseniális vívmányokkal, hogy a technológia és a tudomány nem csak a férfiak asztala. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a jelen és a jövő Hedy Lamarrjai (a vezeték nélküli csatlakozás, a wifi anyja), Josephine Cochrane-jei (a mosogatógép feltalálója) vagy Melanie Perkins-ei (a digitális designra nagy hatást gyakorló Canva alapítója) kibontakoztathassák tehetségüket és lehetőséget kapjanak a világunk alakításában.

