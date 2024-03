Megújult Európa kedvenc kisautója, a Toyota Yaris

Az új Toyota Yaris a kifinomult technológia és a vezetési élmény legfrissebb példája, mely a hibrid hajtáslánc-kínálat szélesítésével és fejlesztéseivel új magasságokba emeli az ügyfélélményt.

A legfontosabb változások közé tartozik az új “Hybrid 130” hajtáslánc bevezetése, mely alapáron jár a Premiere Edition és a GR SPORT felszereltségi szintekhez, nagyobb teljesítményt, jobb gyorsulást kínálva az üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás változása nélkül. Az új Yaris Premiere Edition és GR SPORT modellek exkluzív színopciójaként elérhető Neptun kék festésű karosszéria emeli a modell exkluzivitását és vonzerejét, különleges megjelenést kölcsönözve a járműnek. Ez az ikonikus, kéttónusú színválasztás tovább fokozza a Yaris már így is lenyűgöző megjelenését, és kihangsúlyozza a modell egyedi stílusát. Az új Yaris rendelkezik az új és kibővített Toyota T-Mate fejlett biztonsági és vezetőtámogató funkciókkal, valamint az intelligens digitális kulcs funkcióval, amelyek az okostelefon-alkalmazásokkal együttműködve még könnyebbé teszik a vezetést. Mindezeket az innovációkat és fejlesztéseket úgy vezetik be, hogy közben megőrzik a Yaris népszerűségét a kiváló minőség, a hatékonyság és az élvezetes vezetés terén, így erősítve tovább a Toyota pozícióját a B-szegmensben Európában.

A Toyota világában mindent tovább lehet, és tovább is fejlesztenek. Ezt az elvet – a kaizent – példázzák az új Yarisban bevezetett újítások és fejlesztések. A Toyota hibrid kisautójának legújabb generációja 2020-as bevezetése óta nagy sikert aratott, most pedig még jobbá válik. Az új modellcsalád a Yaris korábbi eredményeire épít, tovább erősíti vonzerejét a legfontosabb területeken, és új technológiákat alkalmaz, hogy még kívánatosabbá tegye a kínálatot. A teljesítményt, a biztonságot és a formákat egyaránt alaposan megvizsgálták, hogy a modell továbbra is vezető szerepet töltsön be a rendkívül versenyképes B-szegmensben Európában. A legfontosabb frissítések közé tartozik az új, nagyobb teljesítményű hibrid hajtáslánc, a fontos új és továbbfejlesztett biztonsági és vezetőtámogató funkciók, valamint a digitális technológiában rejlő lehetőségeket kihasználó, teljesen új műszeregység és multimédiás rendszer.

Ezeket úgy vezetik be, hogy közben nem csorbítják azokat a tulajdonságokat, amelyek miatt a Yaris mindig is népszerű volt: egy jó minőségű autó, amellyel könnyű együtt élni, élvezetes vezetni és rendkívül hatékony. Az Európában, európai vásárlók számára készült új Yaris megerősíti a modell komoly hírnevét az innováció és a kisautók formatervezésének és mérnöki munkájának kiválósága terén.

Nagyobb teljesítmény, élmények és választék az új „Hibrid 130” hajtásnak köszönhetően

Az új Yaris a vásárlók számára egy friss, nagyobb teljesítményű, öntöltő hibrid hajtásláncot kínálja, amely a „Hybrid 130” névre hallgat. Az új „Hybrid 130” a már bevált „Hybrid 115” hajtáslánc-változat mellett a Toyota ötödik generációs hibrid technológiájának előnyeit kihasználva még jobb gyorsulást biztosít, amely az autó alapvetően fürge karakterével párosul.

Ez az a teljesítményszint, amely egyre inkább prioritást élvez a B-szegmens vásárlói számára, különösen azon ügyfelek esetében, akik a korábbinál kisebb autóra váltanak. Az új „kéttagú hibrid” termékstratégiával pedig a Toyota egy kritikus fontosságú területen szélesíti a Yaris vonzerejét: a legtöbb ügyfél számára a hibrid hajtás a legfontosabb szempont vásárláskor.

Az 1,5 literes öntöltő hibrid rendszer a bevezetése óta nagyszerű eredményeket ért el, amelyek a kiemelkedően alacsony üzemanyag-fogyasztáson és károsanyag-kibocsátáson, valamint a tisztán elektromos EV üzemmód még fejlettebb képességein alapulnak. Ezeket a tulajdonságokat megőriztük és a teljesítmény növelése érdekében továbbfejlesztettük.

A legfontosabb változás egy új hibrid tengelykapcsoló bevezetése egy nagyobb teljesítményű elektromos motor-generátorral (teljesítménye 59 kW-ról 62 kW-ra nőtt), valamint a teljesítményvezérlő egység (PCU) szoftverének és hardverének módosítása. Az eredmény a rendszer összteljesítményének 12 százalékos növekedése, 116-ról (85 kW) 130 lóerőre (96 kW). Nem csak az adattáblában szereplő teljesítményadat javult, hanem a valós felhasználás során tapasztalt képességek is, amit többek között az MG2 villanymotor maximális forgatónyomatékának 30 százalékos növekedése tesz lehetővé – 141 Nm-ről 185 Nm-re nőtt a nyomaték, amely a teljes fordulatszám-tartományban rendelkezésre áll.

Mindez jobb gyorsulást eredményez: fél másodpercet javult a 0-100 km/órás referenciaérték, amely így 9,2 másodperc. Hasonlóképpen javult a teljesítmény a rugalmasság terén, amely az előzéseknél fontos: a 80-120 km/órás tempóváltást 7,5 másodperc alatt képes letudni az autó.

A Toyota hibrid technológiával kapcsolatos sokéves tapasztalatai biztosítják, hogy a „Hybrid 115” változathoz képest a CO2-kibocsátás csak kis mértékben, 87-98 g/km-re emelkedik. Ez utóbbi a kategória legjobb értéke, míg az üzemanyag-fogyasztás továbbra is stabil, 4,2-5,1 l/100 km (WLTP kombinált ciklus adatai).

Az üzemanyag-fogyasztást tovább javítják az olyan funkciók, mint például a lejtmenet és a torlódások esetén alkalmazott prediktív töltöttségi szint vezérlés, amely a navigációs rendszer adatainak kombinációját felhasználva biztosítja, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje az EV vezetés során az útvonaltól, a forgalomtól és a lejtőktől függően a leginkább növelje a hatékonyságot. Az új „Hybrid 130” a friss Yaris Premiere Edition és GR Sport modellek esetén az alapfelszereltség része. Egyes európai piacokon a magasabb felszereltségi szinteken szintén elérhető.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!