Végre napvilágot láthat az Ubisoft Star Wars-játéka

Még 2021-ben jelentette be a Ubisoft és a Lucasfilm, hogy partnerkapcsolatra lépett, melynek részeként a többek között a The Division-sorozatért is felelős Massive Entertainment egy sztorivezérelt, nyílt világú Star Wars-játékon kezdett dolgozni. A projektről egyelőre nem sokat osztott meg a stúdió, azonban úgy fest 2023 lehet az év, amikor végre többet megtudhatuk róla. Erre utal ugyanis a játék kreatív igazgatója, Julian Gerighty bejegyzése, mely szerint az idei óriási év lesz a Massive Entertainment projektje számára.

Happy New Year to you all.

2023 is going to be huge for us.

Join the adventure.#MassiveStarWars pic.twitter.com/NGqKMXImpc

— Julian Gerighty (@jgerighty) January 1, 2023