A Commodore 64 és a Wizard of Wor a legnépszerűbb a retrózók körében

Az idén 42. születésnapját ünneplő Commodore 64 a legnépszerűbb retro számítógép, illetve az azon futó Wizard of Wor a legkedveltebb régi játék a magyarok retrózók körben – derült ki a PleasureBytes Games friss kutatásából.

A retro játékkiadó felmérése szerint minden 5. háztartásban konfliktusforrás az effajta múltidézés, ami bizony nagyon drága is lehet, hiszen a gyűjtők által keresett ritkább darabok akár több millió forintot is érhetnek.

Mit jelent egyáltalán az, hogy retrózás – tette fel a kérdést a PleasureBytes Games retro játékkiadó az által készített I. magyar retro számítógép- és videójáték-kutatásban. Nos, mindenkinek kicsit mást, de azzal a többség egyetért, hogy valamilyen közösségi élményt, amit a jellemzően online rajongói csoport(ok) tagjaként él át. A hobbi űzői körében gyakori még, a retróval kapcsolatos hírek olvasása, régi hardverek gyűjtése, és persze a játék. Végre fény derült arra is, hogy mikortól tekinthető valami retrónak. Ha az átlagot nézzük, akkor egy számítógép, ill. játékkonzol a megkérdezettek véleménye alapján akkor sorolható ebbe a kategóriába, ha már elmúlt 25 éves. A korosabb „vasakkal” való foglalatosság amúgy egyértelműen a férfiakra jellemző, a hölgyek aránya mindössze 2 százalék. Kor szerint vizsgálva a hobbi elsősorban a 40-es éveik elejét taposok körében népszerű, bár igen nagy a szórás. A válaszadók között a legfiatalabb retrózó 15, míg a legidősebb 75 éves volt.

A Commodore 64 viszi a prímet

A kutatásban résztvevők 80 százalékának van valamilyen retro számítógépe, míg 73 százalékának e kategóriába sorolható korosabb játékkonzolja. „Számítógépek tekintetében egyértelmű a Commodore, azon belül is a C64-es típus dominanciája, míg a magyar vonatkozású komputerek esetében a Videoton TVC-ből van a legtöbb a magyar otthonokban. A játékkonzolok esetében is van egy egyértelmű győztes, bár itt már nincsenek ilyen markáns különbségek. Márkák szerint rangsorolva a Nintendo, azon belül pedig a NES modell a legnépszerűbb konzol, amit a Sega, a Playstation, a Microsoft, és az Atari követ” – tette hozzá Kolma Kornél, a retro játékok kiadására szakosodott PleasureBytes Games egyik alapítója.

Persze a retrózáshoz nem kell feltétlenül koros hardver, az élményt át lehet élni emuláció segítségével is. A megkérdezettek több mint kétharmada szokott az eredeti eszközt egy speciális program segítségével emuláló programmal retrózni. Az sem ritka, hogy a nosztalgia átélését egy teljesen új eszköz segíti. „A retroőrületre a gyártók is felkapták a fejüket, nincs olyan év, hogy ne jelenne meg valamilyen újdonság ezen a fronton. Nemrég például az Atari dobta piacra az Atari 400 Mini nevű eszközt, amin a 8-bites éra nevezetesebb játékai futnak” – mondta Kolma Kornél. Magyarországon egyébként a válaszadók harmadának van e kategóriába sorolható eszköze is otthon, a három legnépszerűbb „modern retrogép” sorrendben a TheC64 mini, a NES mini, illetve a PS1 mini.

Amikor milliókért beszerezhető gép a vágy tárgya

A PleasureBytes arra is kereste a választ, hogy mi a „szent Grál”, vagyis mi az, amit a leginkább szeretnének a közösség tagjai megszerezni. A lista élén a manapság már milliókért gazdát cserélő Amiga 4000 végzett. Szintén sokan örülnének egy Amiga 1200-nak, de jó néhány gyűjtő képzeletbeli bevásárlólistáján első helyen szerepel a szintén óriási értéket képviselő, sorozatgyártásba már el sem jutó Commodore 65. „Nincs pontos adat, hogy ez utóbbiból mennyi létezik, de az biztos, hogy ha nagy ritkán felbukkan valamilyen piactéren, egy jobb állapotú gépért a gyűjtők akár 6-8 millió forintot is fizetnek” – magyarázta Kolma Kornél. Magyar vonatkozású modellek esetében a retrózók leginkább a Lukács fivérek által 1981-ben útjára indított Homelab valamely változatára, illetve a HT iskolaszámítógépek különböző modelljei vágynak.

Wizard of Wortól a Newcomerig

A kedvenc retro játékok rangsorát óriási fölénnyel a Wizard of Wor, annak is a Commodore 64-re írt változata nyerte. A retro e-sport versenyeken is gyakran szereplő játék népszerűségét jól jelzi, hogy a második helyen végző Super Mariora már csak feleannyi szavazat érkezett. A kedvenc játékok rangsorát amúgy a Commodore 64-es platform dominálja, a top 10-be csak a már említett, Nintendo Entertainment Systems-en megjelenő Super Mario, illetve a nemrégiben 30. születésnapját ünneplő PC-s Doom tudott bekerülni. További érdekesség, hogy tizedik helyezettként felkerült a listára a magyar fejlesztésű Newcomer is, amit nemzetközi szinten is a 100 legjobb Commodore 64-re valaha írt játék közé sorolnak. Kategóriák szerint nézve egyébként a Top 5 kedvenc a platformer, az akció-kaland, az autóverseny, a stratégiai, ill. a shoot ’em up, vagyis valamilyen lövöldözős játék.

Néha nem csak örömöt, hanem feszültséget is okoz

Habár a retrózás, illetve az ahhoz sok esetben kapcsolódó gyűjtőszenvedély általában az öröm forrása, minden ötödik válaszadóval előfordult már, hogy a hobbi konfliktust okozott otthon. Láthatóan sokakat bosszant az is, hogy a gyűjtői aktivitással együtt megjelentek a nepperek is, akik tudatosan vásárolnak fel, majd adnak el jóval drágábban gépeket, illetve játékokat, ezzel felfelé tornászva a piaci árakat. Egy biztos, a hozzászólásokból egyértelműen kiderült, hogy összességében retrózni nagyon jó dolog, sokan, ha idejük engedné, még többet foglalkoznának régi gépekkel és játékokkal. Ez a tevékenység ráadásul nem csupán a múltidézésről, hanem egy erős közösségi élményről is szól, ahol a résztvevők megosztják egymással szenvedélyüket a régi számítógépek és videojátékok iránt. Ez a hobbi pedig láthatóan soha nem fog „kikopni”, mivel a rajongótábor folyamatosan bővül, s a 8 bites gépektől induló szenvedély már az elsőként PC-vel találkozó generációt is utolérte.

TOPLISTÁK

Top 5 retro számítógépmárka

Commodore Spectrum Videoton TVC Enterprise Atari

Top 5 retro konzolmárka

Nintendo Sega Playstation Microsoft Atari

Top 10 kedvenc retro játék

Wizard of Wor (C64) Super Mario (NES) Impossible Mission (C64) Giana Sisters (C64) Last Ninja (C64) Boulder Dash (C64) Commando (C64) Doom (PC) Defender of the Crown (C64) Newcomer (C64)

Top 5 újgyártású retro számítógép

TheC64 Amiga Mini C64 DTV Spectrum NEXT Mega65

Top 5 újgyártású retro konzol

NES mini PS1 mini SNES mini SEGA Mega Drive mini Analogue Pocket

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!