Íme a világ első unalmas telefonja a HMD és a Heineken támogatásával

A Heineken® a street kultúra ízlésformálójával, a Bodegával együttműködve bemutatta a Human Mobile Devices (HMD) által gyártott “The Boring Phone” készüléket.

A limitált darabszámú “butatelefonokból” szándékosan kihagytuk az extrákat, hogy arra ösztönözzük az embereket, hogy szakadjanak el egy kicsit az okostelefonjuktól, és bulizás közben inkább a valódi, személyes, face-to-face kapcsolataikra koncentráljanak.

Az okostelefonok évről évre izgalmasabbak, egyre könnyebb elveszni az internet világában – és egyre nehezebb megélni a valódi pillanatokat. A HMD által gyártott Heineken® x Bodega Boring Phone lejjebb csavarja a telefonok figyelemelterelő funkcióit: úgy terveztük, hogy az alapok meglegyenek, tehát telefonálni és üzeneteket küldeni lehet rajta – másra pedig egy átbulizott éjszaka alatt nem is lesz szükséged. ​ ​

Ahogy a Gen Z, mi is nagyon érezzük a “Newtro”, azaz “modernizált retró” irányzatot – ez inspirálta a telefon 2000-es éveket megidéző átlátszó tokját és hologramos matricáit. Ráadásul kiszedtünk belőle mindent, ami elterelheti a figyelmedet: nem lehet vele letölteni social media appokat, és semmi olyat, ami kiszakít a pillanatból. Ráadásul akár egy héten át is kibírja egyetlen töltéssel – ez nagyjából 20 órányi telefonálással egyenlő.

Egy Heineken® által megrendelt kutatásból kiderült, hogy a figyelemért folytatott versenyt továbbra is az okostelefonok uralják: az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban az emberek 90%-a még egy szórakozással töltött este alatt is átlagosan hétszer csekkolják a telefonjukat, és még a barátaikkal vagy családjukkal töltött idő során is pörgetik a híreket az okostelefonjukon.

A beszélgetésekbe a legnagyobb arányban a social media csekkolása (62%) zavar be, de az emberek több mint egyharmada (36%) még a munkahelyi emailjeinek sem tud ellenállni. Tízből hárman pedig (30%) inkább a telefonos játékokat választják ahelyett, hogy a barátaikkal vagy családjukkal csevegnének.

Mivel azonban a válaszadók több mint egyharmada (37%) elmondta, hogy a kelleténél gyakrabban néz rá a telefonjára, a tendencia kezd megfordulni: 32%-uk elismeri, hogy legszívesebben kikapcsolná a telefonját, amíg szórakozik.

Bíztató az is, hogy minden ötödik ember (22%) már eleve kikapcsolja vagy otthon hagyja a telefonját a társasági események előtt, és további kétötödük (38%) azt állítja, hogy fontolóra venné ezt a megoldást. ​

Nabil Nasser, a Heineken® globális vezetője a következőket nyilatkozta: “Mindannyiunknak jól jönne egy kis szünet a smart technológia állandó zavaró tényezőitől – és ez a kutatásaink szerint különösen fontos a Z és Y generáció számára. Amikor az okostelefon-használatukról beszélgettünk velük, hamar rájöttünk, hogy sokan úgy érzik: a társasági életben sokszor elvonja a figyelmüket a készülékük, de azt is elmondták, hogy nem akarnak teljesen telefonmentessé válni. A Heineken®-nél szeretnénk elősegíteni a valódi kapcsolatokat és a valódi pillanatokat – segíteni az embereknek megtapasztalni az igazi együttlét örömét. A The Boring Phone megalkotásával visszatértünk az alapokhoz, lejjebb csavartuk a technológiát, hogy segítsük az embereket abban, hogy egy sör mellett valóban kapcsolatba kerüljenek egymással, anélkül, hogy az állandó zümmögés és csengés elvonná a figyelmüket.” – tette hozzá Nasser.

Lars Silberbauer, a Human Mobile Devices (HMD), Európa vezető mobil innovátorának és gyártójának CMO-ja elmondta: “2023 elején észrevettünk egy szuper tendenciát az Egyesült Államokban a Z generációval kapcsolatban: elkezdték csökkenteni a képernyő előtt töltött idejüket, hogy mentálisan jobban legyenek, és az okostelefonjaikat egyszerűbb telefonokra cserélték. A digitális zajból való kiszakadás nagy rajongóiként szuper izgatottak vagyunk, hogy a Heinekennel és a Bodegával közösen elindítjuk a The Boring Phone-t, ami biztosan beszélgetésre ösztönzi majd az embereket, amikor végre kimozdulnak.”

liver Mak, a Bodega társalapítója hozzátette: “A Bodegánál a kultúra és a fiatalok összekapcsolásának eszközeként tekintünk magunkra, így amikor a Heineken megkeresett minket, hogy működjünk együtt egy olyan projektben, amelynek célja pontosan ez, izgatottan vártuk a kollaborációt. Annak ellenére, hogy a digitális technológia világában nőttünk fel, mi, a Z és az Y generáció tagjai most ismerjük fel, hogy a telefonunktól való függőségünk hatással van kapcsolatteremtő képességeinkre – a valós kapcsolatainkra. Ez pedig meghatározza azt, ahogyan szórakozunk, és makroszinten hatással van a kultúra fejlődésére is.

“Az okostelefonok túl érdekesek, túlságosan lekötik a figyelmünket, ezért akartunk egy »unalmas« telefont megalkotni. Nagyon inspirált minket a Newtro irányzat felemelkedése: egy múltbéli kulturális ikont akartunk újragondolni, amellyel a fiatalabb Z és Y generáció korábban még nem találkozhatott. Alig várjuk, hogy lássuk, hogyan reagálnak az emberek a Boring Phone-ra.”

A feltörekvő, Ibizán élő brit zenész, TSHA, aki rövid időn belül az iparág egyik legizgalmasabb fiatal művészévé válhat, a The Boring Phone bevezetését egy rajongóknak szervezett ajándékozással ünnepli majd meg, miután saját bőrén tapasztalta, hogy mennyi gátat szab az okostechnológia az élmények megélésének, akár egy zenei eseményen is.

“Művészként az ember szeretne kapcsolatot teremteni a közönséggel, hogy tudja, jól érzik magukat – de nehéz ezt megtenni, amikor lenézel a deszkákról, és egy tengernyi okostelefon villog az arcodba. Szeretnék egy olyan világban élni, ahol, ha belépünk egy koncertre, csak a pillanatnak élünk; kapcsolatot teremtünk a művésszel, a többi emberrel, és egyszerűen csak jól érezzük magunkat. A Heineken x Bodega Boring Phone készüléke a tökéletes ellenszere azoknak a korlátoknak, amiket az okostechnológia az önfeledt szórakozás elé állít” – mondta TSHA.

A Heineken® és a Bodega a Milano Design Weeken mutatja be a The Boring Phone-t, április 18-án, csütörtökön, a partnerek által rendezett partin. Ezt követően a készülékeket világszerte szétosztják a szórakozni vágyók között, hogy kikapcsolódhassanak, visszanyerjék a minőségi időt a barátokkal, a családdal és a szeretteikkel, és felpörgessék az éjszakai szórakozást.

Sőt, júniusban egy olyan appal is jelentkezünk, ami az okostelefonokat is pillanatok alatt “unalmassá” változtatja, hogy azok se maradjanak ki az élményből, akiknek most nem sikerül beszerezniük a Boring Phone-t. ​ ​ ​

További információk a Boring Phone-ról és arról, hogy miért jobb néha kioffolni a telefonod a barátaid helyett: www.heineken.com/theboringphone .

