Így támadják az óriáscégek a gamereket

A számítástechnikai iparágban tevékenykedő kisebb és nagyobb vállalatok számára óriási fontossággal bírnak a játékosok.

Ők ugyanis elképesztő mennyiségű pénzt hajlandóak elkölteni azon eszközökre, amelyek alkalmasak az általuk támasztott, olykor speciális igények kielégítéseire. Mert hát az tény, hogy a játékok és a gamerek jelentik az egyik legkomolyabb kihívást manapság a szektor számára. Ez a felhasználói réteg ugyanis olyan elvárásokat támaszt a hardverek irányába, amelynek a hagyományos termékek sokszor képtelenek megfelelni.

Ezek közül a legfontosabb a teljesítmény, ami a csúcsminőségű grafika előállításaés “mozgatása” során bír óriási jelentőséggel. A komponensek mellett az e téren mozgó piaci szereplők komplett asztali PC-ket, és laptopokat is kínálnak. Valamint értelemszerűen szükség van jó képminőséget garantáló megjelenítő eszközökre, tehát monitorokra vagy projektorokra. És akkor még nem is beszéltünk azokról a kiegészítőkről, amelyek speciális extrákat tartalmaznak.

Ezen plusz funkciók vagy szolgáltatások lehetnek az egereken, billentyűzeteken a programozható gombok vagy makrók, amelyek jelentősen megkönnyíthetik egy-egy játék vezérlését. De ide tartoznak még a speciális kontrollerek, a kormányok vagy joystickek. Sőt, már felbukkantak az úgynevezett gamer audio berendezések, így például a fejhallgatók is, amelyek rendelkeznek mikrofonnal, illetve úgy tervezték meg őket, hogy hosszúórákon át kényelmesen viselhetőek maradjanak.

Kik veszik az ilyen termékeket?

Többek között a már említett látványos külső megjelenés az oka annak, hogy olyanok is vásárolnak gamer eszközöket, akik nem játszanak, vagy akiknek nincs is ezekre szükségük. Emellett az is tény, hogy egyes kiemelkedő tulajdonságaik, például a hatalmas teljesítmény miatt olyanok is felfigyeltek ezekre a termékekre, akik alapvetően más területen tevékenykednek, és munkára használják a számítástechnikai berendezéseket.

Mindenesetre az érdeklődés globálisan hatalmas az ilyen jellegű termékek iránt, és erre reagálva a világ nagy IT cégei az elmúlt másfél évtizedben sorra kezdtek ilyen, úgynevezett gamer, azaz játékos eszközök fejlesztésébe. Sőt, ezeknek számos esetben mára már létrehoztak külön almárkákat ezen termékek számára. E brandek elnevezésükkel sokszor nem is utalnak arra, hogy milyen hatalmas, ismert és neves konglomerátum áll mögöttük, és ez bizony okozhat némi zavart a fejekben egy-egy vásárlási döntés meghozatala során. Rengetegen ugyanis azért nem mernek megvenni egy ígéretesnek tűnő terméket, mert nem ismerik ezt a viszonylag friss márkanevet. Pedig ha tudnák, hogy egy megbízható, minőségi, innovatív nagy konszern, “gyermekeiről” van szó, akkor nem haboznának.

Mostani cikkünkben arra vállalkoztunk, hogy rendet tegyünk e kérdésben. Azaz összegyűjtöttük a legfontosabb, legnevesebb gamer márkákat, illetve hogy ki áll mögöttük, és mit is kell tudni róluk.

ROG – Republic of Gamers: Az Asus által 2006-ban életre hívott ROG (Republic of Gamers, azaz magyarul a Játékosok köztársasága), az egyik legnagyobb múltú, és legjelentősebb gamer márka. A ROG termékek minden esetben igen magas szintet képviselnek, egyértelműen egy prémium kategóriás brandről van szó. ROG név alatt kaphatóak asztali gépek, laptopok, monitorok, projektorok, különféle vezérlő eszközök és audió berendezések is.

TUF – The Ultimate Force: A TUF is az Asus gyermeke, amelynek első darabjai 2010-ben láttak napvilágot. A TUF jelenleg a ROG termékeknél olcsóbb, azaz alacsonyabb kategóriás gamer termékek gyűjtőmárkája.

Predator: A Predator, azaz Ragadozó az Acer 2008-as válasza volt a ROG-ra. Ugyanis gyakorlatilag tükörképe annak. Tehát a Predator is rendkívül sokoldalú, és az e név alatt futó készülékek magas technológiai színvonalat képviselnek.

Legion: A Lenovo saját gamer márkája a Legion, amely 2017-ben született meg. Legion név alatt felső kategóriás laptopkat, asztali PC-ket, egereket, monitorokat és fejhallgatókat forgalmaznak.

Alienware: Az X-Akták rajongók által 1996-ban alapított Alienware céget 2006-ban vásárolta fel a hatalmas Dell holding. A céljuk a kezdetektől az volt, hogy saját gamer márkát csináljanak belőle, és ez hamar meg is valósult. Az Alienware kínálatában jelenleg laptopok, asztali számítógépek, játékkonzolok és grafikus kártyák találhatóak meg.

Omen: A híres-neves HP (Hewlett-Packard) 2016-ban mutatta be a játékosoknak szánt Omen almárkáját. E név alatt strapabíró, nagy teljesítményű, egyedi dizájnnal megtámogatott asztali gépeket, notebookokat, billentyűzeteket, egereket és fejhallgatókat kínál a hatalmas konszern.

Inzone: A gamer univerzum legfrissebb tagja az Inzone, amelyet a játékos szektorban a PlayStation révén megkerülhetetlennek számító Sony indított útjára. Egyelőre még kicsi a kínálat, csak monitorok és fejhallgatók találhatóak meg benne, de nem lennénk meglepve, ha idővel bővítenék a választékot.

