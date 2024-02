Okoskészülék vagy hagyományos háztartási gép?

Míg az egyik oldalon a modernitás, illetve az időtakarékosság és a hatékonyság a fő előny, addig a másikon a kézi vezérlés, valamint a digitális tér által biztosított nyitott világtól való távolmaradás lehetősége a vonzó. De milyen érvek szólnak a két kategória mellett?

Felgyorsult világunkban egyre inkább felértékelődnek a kényelmi előnyök, valamint az időtakarékosság és a hatékonyság is előtérbe helyeződnek. Ez a trend, hogy az említettek érdekében távolról, interneten keresztül is elérhetők legyenek otthoni háztartási berendezések, egyre erősebb, összességében ugyanis a modern társadalom egyre szélesebb rétege nyitott a távolról vezérelhető eszközök használatára. A Szilícium-völgy egyik vezető informatikai cége által készített friss felmérés szerint a többség már csatlakoztatta vagy várhatóan csatlakoztatni fogja a háztartási készülékeit (71%), az otthoni energiáját (76%), a világítását (74%), a vízellátását (64%), vagy éppen az autóját (67%). A megkérdezett fogyasztók több mint fele (54%) pedig pozitívan értékeli az otthonuk és életük internethez való csatlakoztatásának új módjait.

Az időfaktorra és a hatékonyságra fókuszálva tart fenn teljes komfortot kínáló háztartást a Candy márkanagykövete, Gianni Annoni is a feleségével, Zitával.

„Igazi olaszos temperamentumú családként egy átlagos hétköznap során szinte állandóan úton vagyunk. Ha nem a munka, akkor a két gyerek miatt a legtöbbször kétfelé szakadva intézzük a fontos napi dolgokat. Így sokat könnyít az életünkön, hogy az otthoni konyhai berendezéseink távolról, okostelefonon keresztül elérhetők, vezérelhetők. A Candy hOn applikáció segítségével ezek az okos háztartási eszközök másfajta kényelmi és praktikai szolgáltatást is nyújtanak, például a szennyest lefotózva a mosógép a legmegfelelőbb mosási programot javasolja. „De az appon keresztül a sütő is előmelegíthető. Így a hazaérkezésünk után, a korábban sütésre előkészített húsételt, mondjuk csirkét azonnal be is tehetjük a már 180 fokra felfűtött sütőtérbe, és háromnegyed órával később már tálalhatjuk is a sültet.”