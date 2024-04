A jó idővel jön a napsütés is, amitől gyakran nehezebb látni a kijelzőnket. Ilyenkor hajlamosak vagyunk felhúzni a fényerőt, ami azonban hosszútávon káros lehet szemünknek.

A HONOR összeszedett pár általános tippet arról, hogy – az időjárástól függetlenül – miként óvjuk érzékszervünket, főleg úgy, hogy egyre többet használunk kijelzőket, képernyőket.

Válasszunk megfelelő kijelzőt – Akár dolgozunk, akár kikapcsolódunk, akár csak információt keresünk, elkerülhetetlen, hogy ne egy képernyőn tegyünk ezt. Pont ezért érdemes jó monitort, illetve megfelelő kijelzőjű okostelefont választani, hogy csökkentsük az ártalmas hatásokat. A HONOR több készüléke is rendelkezik a nívós TÜV Rheinland elismeréseivel – például az alacsony kékfény-kibocsátás terén –, így ebben a tekintetben sem lehet mellényúlni vele.

Szünet és fókusz – A folyamatos képernyőhasználat kiszáríthatja a szemünket, megfájdulhat tőle a fejünk és akár szédülést is tapasztalhatunk. A terhek enyhítésére érdemes a 20-20-as szabályt használni, miszerint 20 percenként tartsunk 20 másodperc szünetet – és lehetőleg fókuszáljuk szemeinket 6 méter távolságban lévő tárgyakra. Ez segíthet abban, hogy pihenjünk. Persze ha tudunk, tartsunk hosszabb szüneteket!

Éljünk a beállításokkal – A legtöbb okostelefon személyre szabható, a különféle beállítások pedig a kijelző sajátosságaira is kiterjednek. Érdemes itt úgy elvégezni a kalibrációkat, hogy a legkényelmesebb opciókat választjuk ki. A HONOR több készüléke is rendelkezik cirkádián éjjeli kijelzővel, ami a napszak változásával párhuzamosan állítja be a fényerőt és kontrasztot, kímélve szemeinket. Ezzel együtt az éjszakai üzemmódok is nagyon hasznosak lehetnek, nem feltétlenül csak éjszaka.

Pislogjunk, pislogjunk, pislogjunk – A képernyőhasználat egyik tipikus velejárója, hogy elfelejtünk automatikusan pislogni. Érdemes ezt tudatosítani magunkban, hogy ne száradjon ki és fáradjon jobban a szemünk. Próbáljuk rögzíteni magunkban ennek szükségességét, és nyugodtan használjunk műkönnyet is, ha nagyon száradnának látószerveink.

Korlátozzuk a használatot – A monitorok és kijelzők káros hatásainak csökkentését a legkönnyebben úgy érhetjük el, ha korlátozzuk a használatukat, vagy tudatosabban használjuk őket. Filmeket, sorozatokat lehetőleg nagyobb kijelzőn nézzünk, és ne telefonon, míg célszerű étkezés közben vagy közösségben nem elővenni eszközeinket. Igyekezzünk ne elveszni a közösségi média végtelenített folyamában. Ezek az egyszerű, de hatékony irányelvek hosszútávon pozitív hatással lehetnek.

