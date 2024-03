Így képzelik el a magyarok az álomotthonukat

Modern, téglából készült családi ház, távol a város zajától. Így képzeli el a magyarok többsége álmai otthonát, ha az árak nem számítanának – derült ki a Wienerberger friss, országos kutatásából.

A valóságban a változó költségek és a kezdeti lépések bizonytalansága azonban sokakat elriaszthat már az építkezés gondolatától is. A legtöbben ráadásul meg sem tudják becsülni, mennyibe kerülhet álmaik otthonának felépítése, egy új szolgáltatással azonban pár kattintással mindez könnyen kiszámolható.

A hazai építőipar egyik meghatározó szereplője, a Wienerberger zRt. országos, reprezentatív kutatásban vizsgálta meg, hogy a magyaroknak milyen elképzeléseik vannak az álomotthonukról. Az eredményekből kirajzolódik, hogy a megkérdezettek milyen típusú, stílusú, méretű és elrendezésű ingatlant képzelnek el, valamint az is, hol élnének a legszívesebben, ha az anyagiak nem számítanának.

Az elsöprő többség, a válaszadók 82%-a családi házat választana, míg csak 13%-uk preferálná a lakást. A lakóhely tekintetében a megkérdezettek több mint fele kisvárosban, faluban vagy adott esetben településektől távol, a semmi közepén élne a legszívesebben, és csupán a válaszadók harmada nagyvárosban, megyeszékhelyen vagy éppen a fővárosban. Érdekesség, hogy a jelenleg is budapesti lakosok közel kétharmada a fővároson kívül képzeli el álomotthonát.

Téglából készült kertes házra vágyunk a leginkább

A megkérdezettek több mint fele 70-150 négyzetméter közötti otthonban képzeli el magát, érdekesség viszont, hogy a kor előrehaladtával egyre kevésbé vágyunk nagyterületű ingatlanokra. Míg a 15-19 évesek fele 150 négyzetméter fölötti ingatlanról álmodozik, addig ugyanebben a méretben az 50 év fölöttiek csupán 21%-a élne. A földszintes és emeletes lakóhelyek egyaránt kedveltek (44 és 42%), viszont itt is megfigyelhetők korosztálybeli különbségek: 40 év fölött már inkább a földszintes otthonokat részesítik előnyben a válaszadók.

A stílus tekintetében a legtöbben modern házban élnének a legszívesen (41%), míg a második legkedveltebb a mediterrán dizájn. Utóbbiban inkább a nők (21%) és a magasabb végzettségűek (22-25%) laknának előszeretettel.

Az építőanyagok közül továbbra is a tégla a legkedveltebb, a válaszadók több mint fele építkezne ezzel az anyaggal. Kiegészítésként pedig kertet, erkélyt vagy teraszt, illetve garázst választanának a legtöbben, míg a padlás a legkevésbé népszerű. A fenntarthatóságot támogató energiatakarékos megoldások népszerűsége – mint például a napelem vagy a hőszivattyú – az életkor és az iskolázottság előrehaladtával nő: az 50-59 éves korosztály számít a leginkább tudatosnak ebben a kérdésben.

Álomház tervezés pár kattintással

Az otthonteremtés izgalmas szakasz egy ember életében, de a változó költségek és a kezdeti lépések bizonytalansága sokakat elriaszt már az építkezés gondolatától is. A fogyasztói igényeket felismerve, a Wienerberger egy, a hazai építőipari piacon újdonságnak számító szolgáltatással kíván segíteni azoknak, akik új otthonuk megépítésében gondolkodnak, de nem tudják hogyan álljanak hozzá, vagy mennyi pénzt szánjanak rá.

A könnyen használható, interaktív felületen jelenleg 10 különböző, a Wienerberger tervezői csapata által készített földszintes, vagy emeletes ház tervei szolgálnak kiindulási alapnak. A felhasználók ezek közül választhatják ki leendő otthonuk stílusát és beosztását, melyet később a saját igényeiknek megfelelően személyre is szabhatnak. A felület egyszerűen, termékfotókkal és jellemzőkkel mutatja be a Wienerberger portfóliójában elérhető falazóelemeket, tetőcserepeket, térburkolatokat és kerítéselemeket. Ráadásul a konfiguráció során a fűtés és a nyílászárók típusát is rögzíteni lehet.

„A Wienerberger Ház konfigurátora az induláshoz szükséges iránytű lehet azoknak, akik építkezni szeretnének, de nem tudják, merre induljanak el. Kiemelten fontos volt számunkra, hogy könnyen kezelhető, átlátható és releváns termékinformációkkal ellátott felhasználói felületet hozzunk létre. Éppen ezért előzetes fogyasztói kutatások alapján alakítottuk ki a felületet, hogy a lehető leginkább felhasználóbarát legyen az építkezés előtt állóknak”

– mondta Nagy Zsolt István a Wienerberger zRt. marketingvezetője.

A konfigurátor egyik legnagyobb újítása, hogy a tervezés során folyamatosan frissül a ház építésének becsült költsége. A számítás a saját termékekre a Wienerberger által ajánlott bruttó fogyasztói árakat, míg a további elemekre és a vállalkozói díjakra a TERC Kft. által biztosított a mindenkori átlagos, munkanemenkénti rezsióradíj ajánlást veszi alapul. A kész tervek a becsült költségekkel együtt a felületről lementhetők, sőt, meg is oszthatók bárkivel.

További információ: https://wienerbergerhazak.hu/

