Örülhetnek a PC-sek, nekik is jön a The Last of US

Az év hátralévő részében komoly támadást indít a számítógépes játékosok pénztárcái ellen a Sony, augusztusban kiadja számukra a Spider-Man Remasteredet, valamikor később pedig a tervek szerint a Spider-Man Miles Morales és az Uncharted: Legacy of Thieves Collection is megérkeznek.

Ezek mellett most végre a porcelánboltban lévő elefántról is szó esett, a Naughty Dog egyik fejlesztője azt állítja a Twitteren, hogy a The Last of Us Part 1 számítógépes változata egy kicsivel, de nem sokkal a PlayStation 5-ös kiadás után válik majd elérhetővé. A Sony konzoljára szeptember 2-án érkezik meg a játék, a vállalat eddig nem adott hivatalos tájékoztatást a PC-s megjelenési időről.

“Glad to hear you’re hyped man! PC version should come out a bit later, but very soon after the PS5 release!” — Jonathan BENAINOUS (@JonathanBenaino) July 23, 2022

Jonathan Benaino megfogalmazásából ítélve a The Last of Us Part 1 számítógépes verziója nem üzleti indíttatásból érkezhet a PlayStation 5-ös kiadást követően, inkább műszaki okok állhatnak a háttérben, bár ahhoz kétség sem férhet, hogy a Sony bárkinek szívesen elad egyet a legújabb konzoljából.

Forrás: ORIGO