A Maserati az idei Monte-Carlo Rolex Masters főszponzora és hivatalos autója

Április 6. és 14. között rendezik a világ egyik legrangosabb tenisztornáját, amelyen a nemzetközi ranglista legjobbjai mérettetik meg magukat a hangulatos Monacói Hercegség szabadtéri salakpályáin.

A Maserati immár harmadik éve a verseny főszponzora és hivatalos autója.

A teljesítmény, az innováció, a formatervezés, a minőség, a technológia és a luxus iránt elkötelezett Maserati idén is úgy döntött, hogy a neves sportesemény főszponzoraként és hivatalos autójaként képviselteti magát. A márka a pályán kívül is színre lép; modelljei a Monaco Country Clubban lesznek kiállítva. A teniszszezon egyik legrangosabb címéért zajló tornáján a Grecale, Levante, Ghibli és Quattroporte különböző változatai fogják szállítani a játékosokat és a vendégeket az egyes mérkőzések között. Ezen kívül a Maserati tesztvezetést is lehetővé tesz az érdeklődők számára az MC20, MC20 Cielo, GranTurismo és Grecale volánjai mögött.

A modenai vállalat ugyanakkor más meglepetéssel is készül: két díjnyertes modelljét is kiállítja az helyszínen. A VIP faluban először viszi közönség elé a MC20 Cielo Opera d’arte-t, amely egyben a modell első hivatalos nyilvános bemutatója is lesz. Az új MC20 Cielo Opera d’arte ideális megtestesítője lesz annak az utánozhatatlan „olasz luxus teljesítménynek”, mely mindig is kiemelte a márka autóit. A modelltípus – ahogy a neve is jelzi (opera d’arte) – egy kivételes absztrakt művészet által inspirált, egyedi alkotás, amelyet egy ügyfél igényei mentén hoztak létre. Az autó a Fuoriserie, azaz különkiadás részlegéhez tartozik, amely annak egyedi, személyre szabottságon alapuló programját és művészi dinamizmusát hivatott népszerűsíteni.

„A kreativitás az, amikor az intelligencia szórakozik”

– ez az a szállóige, amely egyetlen mondatban határozza meg a Trident szupersportkocsijának új exkluzív változatát. Az autót a modenai Viale Ciro Menotti történelmi üzemében tervezték; a Fuoriserie csapata egy teljes éven át dolgozott a Maserati Centro Stile-vel szoros együttműködésben – így jött létre az az autó, amelyet ma már a vállalat egyedi, kreatív szemléletének kiáltványaként tartanak számon.

A másik, vadonatúj Maserati GranCabrio Trofeo nevű modell a rendezvény kereskedelmi falujában lesz látható. A február végén bemutatott, díjnyertes Maserati GranTurismo új, nyitott tetejű változatát egy nagy teljesítményű, 6 hengeres belsőégésű Nettuno motor hajtja, amely a szigonyos márka legnagyobb teljesítményű autóinak összetéveszthetetlen alkotóelemeként szolgál.

A kupé ikertestvérének elegáns, nyitott változataként a Maserati GranCabrio Trofeo – a GranTurismo nyomdokaiba lépve – a Grand Tourer par excellence új, magával ragadó változatát kínálja, amelyet a sportosságnak megfelelően kényelem, stílus és luxus jellemez. A szövetből készült tető ideális férőhelyet biztosít négy utas számára, miközben a formatervezésre és az exkluzív részletekre fordított figyelem nem vesz el a teljesítményből.

A 2024-es Monte-Carlo Rolex Mastersen való részvétellel a Maserati ismét sokat „nyer”, hiszen jellegzetes autóinak választékát, a stílus és az időtlen elegancia szintézisét hozza el egy olyan eseményre, amelynek nemzetközileg elismert színvonala és versenyhangulata kivételes vonzerővel bír.

