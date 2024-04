A Toyota várakozása szerint lenyűgözi majd a környezettudatos autósokat a vadonatúj C-HR plug-in hibrid elektromos meghajtása

Az elektromos hajtás előnyeit a hagyományos belső égésű motorok rugalmasságával kombináló, az autókat kettős DNS-sel felruházó plug-in hibrid elektromos meghajtás növekvő népszerűségére válaszul a vadonatúj Toyota C-HR a világ legfejlettebb, ötödik generációs öntöltő hibrid elektromos meghajtása (HEV) a világ legfejlettebb, harmadik generációs plug-in hibrid elektromos meghajtásával (PHEV) is elérhető lesz.

Az új Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 számos innovatív megoldást kínál az optimális hatékonyság és kényelem érdekében, egyedi PHEV-specifikus fejlesztéseket alkalmazva. A Predictive Efficient Drive rendszer intelligensen optimalizálja az akkumulátor használatát az út- és forgalmi viszonyok alapján, növelve ezzel a jármű hatékonyságát. Az új geofencing funkció automatikusan finomhangolja az akkumulátor használatát az alacsony kibocsátású zónákban, maximalizálva az elektromos meghajtás kihasználását. A Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 ötvözi a kifinomult technológiát és az intuitív vezetési élményt, biztosítva a vezetők számára a legkorszerűbb PHEV megoldásokat és a dinamikus, élvezetes vezetést.

A Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 a PHEV hajtás egyedi lehetőségeinek és követelményeinek maximális kihasználására irányuló fejlesztés eredménye. A már most is lenyűgöző PHEV hatékonyság további fokozása érdekében a jármű a motor hőjének felhasználása mellett egy szivattyúval a külső levegőből is hőt von el, hogy télen támogassa a légkondicionáló rendszert, és minimalizálja az akkumulátor használatát, így maximalizálva az EV hatótávolságot. A legújabb Toyota New Global Architecture (TNGA) moduláris platform alkatrészeinek felhasználása lehetővé teszi, hogy a PHEV akkumulátort a padló alatt, az utastéren kívül helyezzék el, csökkentve ezzel a jármű súlypontját. Ez hozzájárul a Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 dinamikus kezelhetőségéhez, valamint az utastér és a csomagtér kompromisszummentes kialakításához. Az utastér akusztikája és a menetkomfort javítása érdekében a Plug-in Hybrid 220 elöl egy további lengéscsillapítót kapott, míg a hátsó felfüggesztés további TNGA-elemekkel bővült a nagyobb merevség és a jobb kezelhetőség érdekében. A Predictive Efficient Drive rendszer az új geofencing funkcióval segít a vezetőnek, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon, így előre tudva, hogy az útvonal mit tartogat számára. A rendszer az út- és forgalmi viszonyok elemzését a felhasználó rendszeres útvonalainak és vezetési stílusának folyamatos tanulásával kombinálja, hogy automatikusan optimalizálja a tisztán elektromos üzemmód használatát, maximalizálva a hatékonyságot.

Az új geofencing funkció tovább optimalizálja az akkumulátor használatát a teljes út során azáltal, hogy elemzi a tervezett útvonalat, és automatikusan vált az EV és HV üzemmódok között, amikor az alacsony kibocsátású zónán kívül vezet, hogy az alacsony kibocsátású zónába való belépéskor maximalizálja a tisztán elektromos hatótávolságot. A Regeneration Boost az „egypedálos” vezetéshez hasonló élményt nyújt, és a három beállítás – gyenge, közepes vagy erős – kiválasztásától függően akár 80 százalékos fékerőt biztosít vezetés közben, megkönnyítve ezzel a nagy forgalomban való vezetést.

A fokozott magabiztosság és irányíthatóság az Adaptive Hill Control Logicnak köszönhető, amely lejtőn való haladáskor motoros asszisztenst alkalmaz, hogy a vezetőnek ne kelljen a fékpedált nyomnia. A lejtős utakon a gyorsítás mértékét is a lejtő alapján módosítja a rendszer, az intuitívabb gyorsítás érdekében.

Négy hajtáslánc-üzemmód áll rendelkezésre: EV üzemmód, automatikus EV/HV üzemmód, HV üzemmód és töltési üzemmód.

Az EV üzemmódban – amely az alapértelmezett üzemmód a jármű indításakor – a rendszer a gyorsítási igénytől függetlenül a teljes EV hatótávolságot kihasználva tisztán elektromosan közlekedik.

A vezető választhatja az Auto EV/HV üzemmódot is, amikor a jármű bekapcsolja a motort, ha extra teljesítményre van szükség, és utána visszatér az EV üzemmódba.

A HV üzemmód – amelyben az akkumulátor töltöttségi állapota nem változik – automatikusan aktiválódik, amikor az akkumulátor alacsony töltöttségi állapotba kerül. A vezető manuálisan is kiválaszthatja ezt a módot.

Végül, az akkumulátortöltési üzemmód akkor használható, ha a vezető menet közben, a motor által termelt energiával kívánja feltölteni az EV akkumulátort.

A legtöbb hibrid és plug-in hibrid járműnél megszokott, előre beállított Normal, Eco és Sport üzemmódokon kívül az új Toyota C-HR vezetési élménye a középkonzolon található Drive Mode Select opcióval is testre szabható. A vezető preferenciáitól függően a hajtáslánc, a kormányzás és a légkondicionáló beállításainak személyre szabott kombinációja elmenthető, és bármikor azonnal elérhető.

A Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 6,6 kW-os fedélzeti töltője lehetővé teszi, hogy az opcionális háromfázisú kábel és fali töltő használatával az akkumulátor nulláról 100 százalékra kevesebb, mint két és fél óra alatt feltöltődjön. Az alapfelszereltség részét képező Type 2-es töltőkábelen keresztül a háztartási konnektoron keresztül is tölthető az autó.

A MyToyota alkalmazás segítségével a töltés távolról is elindítható és leállítható, ha a jármű be van dugva, az alkalmazás pedig élőben mutatja a töltés állapotát és az aktuális EV hatótávolságot. A további kényelem érdekében egy töltési ütemterv is létrehozható, amely lehetővé teszi, hogy az akkumulátort a legmegfelelőbb időpontban töltsék fel, például éjszaka, amikor jellemzően a legalacsonyabbak a tarifák.

A MyToyota hozzáférést biztosít a Toyota Charging Network szolgáltatáshoz is, amely az egyik legnagyobb páneurópai EV töltőhálózat. A felhasználók kereshetnek töltőállomásokat, és megtekinthetik a valós idejű elérhetőség, a töltési sebesség és a csatlakozótípusok adatait. Egy opcionális előfizetési szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az alkalmazáson keresztül használhassák és fizethessenek a töltési szolgáltatásokért.

