Gyorsan nagy káoszt okozna, ha eltűnnének a járműadatok

A modern járművek által generált adatmennyiség elképesztő méreteket öltött, akár óránként 19 terabájtnyi adatot.

Ezek az adatok a motorteljesítmény mérésétől kezdve a járművezető vezetési stílusáig mindent felölelnek. A járművekből kinyerhető adatok az utóbbi években behálózzák mindennapjainkat, pedig egy viszonylag friss területről beszélünk. Ezeknek az adatoknak az eltűnése azonnal megbénítaná a mindennapokat – mutat rá Nagy Zsolt, a járműadatokon alapuló szolgáltatásokkal foglalkozó Inventure Automotive Zrt. igazgatója.

Már van ahol a kötelező biztosítás is járműadatokon alapul

A megfelelően csatlakoztatott eszköz- és szoftveres megoldásokkal a nyers adatok rendkívül értékes információkká válnak. Ha például a járműből érkező GPS adatok megszűnnének, akkor reggelente sokkal nagyobb dugók alakulnának ki, nem lenne elérhető az érkezéseink tervezhetősége és egy ismeretlen városban nehezebben jutnánk el a célunkhoz.

„A GPS adatokat számos országban a biztosítók is felhasználják. A járművezetés alatt begyűjtött adatok elemzése alapján ajánlanak fel kedvezményeket a szerződő feleknek. Ha eltűnnek az adatok, megszűnnének a kedvezmények is”

– hangsúlyozza Nagy Zsolt.

Adatok nélkül az üzemanyagon sem spórolhatunk

Az adatok másik forrása a járművek kommunikációs hálózatából közvetlenül kinyerhető adatok, melyeket az autódiagnosztikai interfész (OBD), vagy a CAN Bus hálózat adja. Mindkét csatorna alkalmas arra, hogy valós időben kinyerjünk akár 200 különböző járműadatot. A CAN hálózat előnye, hogy egyirányú, kontaktusmentes kommunikációval lehet kinyerni az adatokat, melyekkel megőrízthető az autó garanciája. Egy modemen keresztül a szerveroldalon megjelenő adatok ezután számos tevékenységhez nyújtanak támogatást. Ha ezek az adatok eltűnnének, akkor például a flották üzemeltetési költségeinek optimalizálásával foglalkozó telematikai cégek sem jutnának hozzá az üzemanyag megtakarításhoz, a biztonságos vezetés támogatásához szükséges információkhoz.

Leállnának termék- és szolgáltatásfejlesztések

Egyre több cég ismeri fel, hogy a járművekből kinyerhető adatok segítségével új fejlesztések valósíthatók meg. Ezek támogatásához az Inventure kifejlesztett egy új telemetriai mérőrendszert, mely már 3 helyről nyer adatokat. Elsődlegesen a CAN hálozatból, és mellette a GPS és gyorsulásmérés (IMU) adataiból, melyekkel új lehetőséget teremt a szolgáltatások kifejlesztéséhez. A rendszer legnagyobb előnye, hogy modulláris felépítésének köszönhetően a partnereink igényeire szabjuk megoldásunkat. – emelte ki Nagy Zsolt.

Azonnal leállna a közösségi autóbérlés

A közösségi autóbérlés is nehézségekbe ütközne. Az autó akkumlátor feltöltöttségét jelző adat nélkül a bérbeadó nem látná, melyik autót kell feltöltenie, a bérlő pedig nem látná, melyik autónak elegendő a töltöttsége, hogy eljusson a kívánt célállomásra. A bérlők nem lennének képesek elindítani és lezárni a bérléseket azok nélkül az információk nélkül.

„Adatok szükségesek azokhoz a szoftverekhez is, melyek a biztonsági és vezetőtámogató rendszerektet támogatják. Vagy amelyek az elektromos autók akkumulátorainak kezelésén át a rossz vezetők szokásainak javításáig nyújtanak segítséget. Ezeknek szoftvereknek az adatai ma már már ugyanolyan fontos paraméterek, mint a teljesítmény és a nyomaték”

– emeli ki az Inventure Automotive vezérigazgatója.

A járművekből számos olyan adat áll már most is strukturáltan rendelkezésre, melyek rendkívül hasznosak mind a személyautósoknak, mind a cégeknek. Ezek az adatok új, az életünket könnyebbé tevő, a környezetünket kímélő szolgáltatásokat tesznek lehetővé, illetve számos innováció előtt nyitják meg az utat. A globális fenntarthatósági trendek és az egyre szigorodó emissziós szabályok is abba az irányba mutatnak, hogy a járműadatok tudatos használata, és a rájuk épülő szolgáltatások már a közeli jövőben jóval határozottabban lesznek jelen a mindennapjainkban.

