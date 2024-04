Doom-klónt is írtak a lelkes kóderek a nyolcvanas évekbeli magyar házi számítógépre

A programozás fejlődését szemlélteti, hogy lelkes kóderek több generációval újabb platformok játékait tudták sikeresen adaptálni az ősgépre, csúcsra járatva annak képességeit.

Egy sor érdekes pályamű, egyebek között játékok és demók készültek a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság HCC Retró Mikroszámítógépes Szakosztályának pályázatán, amelynek célja a teljesen magyar fejlesztésű, legendás Homelab-3-as mikroszámítógép felélesztése volt. A díjazott pályaművek alkotóit a Neumann Társaság Báthori utcai pincehelyiségében több évtized szünet után újra megrendezett HCC klubeseményén, a Homelab Húsvéton köszöntötték.

Az emulátorban mai PC-ken is használható alkotások érdekességét az adja, hogy a magyar hobbigép 1983-as bemutatásakor még nem lehetett hasonló színvonalú, optimalizáltságú alkotásokkal találkozni rá, a legtöbb érdeklődő még ekkor kezdett ismerkedni magával a programozással.

Játékprogram kategóriában Varga Zoltán nyert az elsősorban Commodore-64 számítógépen, de más platformokon is kultikus Wizard of Wor Homelab-3-as átiratával. Varga Zoltán nyereménye az NJSZT Idézhető Neumann János című díszalbuma és a játékpályázatot gondozó Papp Péter szakosztálytitkár felajánlásaként egy Tapuino háttértároló volt.

Egy sor egyéb érdekes játék is készült a pályázatra: a Tetris, a Lunar Lander, a Space Invaders és a legenda szerint minden létező számítógépre elérhető Doom egy homelabes mását is elkészítették a pályázaton induló lelkes kóderek.

Demó kategóriában a HCC szakosztály múlt évi Homelab-2 játékpályázatának nyertese, Nickmann László aratott, aki a klubdélutánon egy izgalmas előadást is tartott a 8 bites mikrogépeken való játékfejlesztés kulisszatitkairól. Nickmann László nyerte az ipon.hu által felajánlott ajándékkupont és a Neumann Társaság könyvjutalmát. A programozó szerződést írt alá a PleasureBytes retrojáték-kiadó csapatával, így megnyílt az út egy új Homelab-szoftver megjelenése előtt is.

A Homelab számítógépet egy lelkes tizenéves amatőr testvérpár, Lukács József és Lukács Endre tervezte a nyolcvanas évek elején: céljuk az volt, hogy olyan számítógépet hoznak létre, amely az átlagember számára is könnyen hozzáférhető. Az 1983-ban elkészült Homelab-3-as típus alapvetően kitként (alkatrészkészletként) volt ismert, ezért olyan dokumentumokat és pár alapeszközt adtak ki hozzá, amelyek birtokában a számítógépek iránt érdeklődő vásárlók házilag is összeszerelhették. Az újdonsült géptulajdonosok a megjelenéskor saját maguk írták meg a számukra szükséges programokat, ezek többségét nyilvánossá tették a Simonyi Endre által alapított és vezetett számítógép-építő klub (HCC) tagjai között.

“A Homelab-3 nem rendelkezett olyan finom, teljes grafikával, mint elődje, a Homelab-2, így nagyon meglepett, hogy milyen látványvilágot értek el a pályázaton indulók. Ehhez kell az egyéni és közösségi tudás és a modern fejlesztői szemlélet ötvözése az informatikatörténeti rajongással. A továbbiakban is támogatjuk a retró mikroszámítógépes kreatív tevékenységeket, a retró mikrogépek a szegedi állandó kiállításunkon, az ITK-ban is nagyon népszerűek és jelenleg a School-Computer időszaki kiállításunkon is láthatóak. A túrkevei helyszínen épp most rendeztünk Wizard of Wor bajnokságot Commodore-64 platformon – nem kis meglepetés, hogy a magyar Homelab-3 gépen is megtehetjük most már ugyanezt!”