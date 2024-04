A Honda a milánói divathéten mutatja be fenntartható koncepcióját

A Honda fenntartható termékfejlesztését szemlélteti a vállalat két új, elektromos városi járműve – a SUSTAINA-C Concept autó és a Pocket Concept motorkerékpár –, amit elsőként a Milánói Divathéten, április 16. és 21. között mutatnak be Európában.

A két újdonság mellett az SH125i Vetro robogó lesz az esemény harmadik főszereplője, mely a Honda Italia Industriale atessai üzemében készül. E modelleken keresztül mutatja be a társaság, hogy a jövőbe mutató alapanyagokkal milyen különleges megjelenés érhető el, miközben jelentősen csökken a járművek előállításának CO 2 -kibocsátása. Ez fontos lépés, hiszen a Honda elkötelezett amellett, hogy 2050-re a vállalat termékei és tevékenységei teljesen karbonsemlegesek legyenek.

A 2024-es Japán Mobilitási Kiállításon leleplezett SUSTAINA-C Concept egy forradalmi jármű, ami segít felülkerekedni a korlátozott erőforrásokból fakadó kihívásokon. Különlegessége, hogy az autó csomagtartójában található a kisméretű Pocket Concept motorkerékpár, amit a városon belüli célpontok megközelítésére terveztek.

Rendhagyó megoldás, hogy használt hátsó lámpák újrahasznosításából nyerik ki a SUSTAINA-C karosszériaelemeinek akrilgyanta alapanyagát. A technológia előnye, hogy ezáltal az alkatrészek festés nélkül azonnal felhasználhatóak, szemben a hagyományos műanyag burkolatokkal. Mivel a fényezés folyamata a gyárak CO 2 -kibocsátásának akár négyötödét is kiteheti, a festetlen, újrahasznosított alkatrészekkel – ideális esetben – 45%-kal csökkenhet a károsanyag-kibocsátás.

Szintén rendhagyó eljárás, hogy a Milánóban felsorakozó járművek gyártása során különböző olvadáspontú és eltérő színű alapanyagokat használnak, s így az elkészül idom fekete-fehér, márványos hatású lesz.

A környezetbarát előállítás mellett számos további előnye van az így készülő karosszériaelemeknek, mivel kisebb ütközések után képesek visszanyerni eredeti formájukat, ellenállnak az időjárás viszontagságainak, beleértve az UV-sugárzást is, és nem mellesleg szemet gyönyörködtető megjelenésűek.

A SUSTAINA-C Concept hátsó ajtaja áttetsző akrilgyantából készül, és egyetlen, nagy panelből áll, azaz hasonlóan működik, mint az okostelefon kijelzője. A mögé rejtett LED-kijelzőt a többi közlekedő is láthatja, akiknek üzenhet a vezető egyszerű, rövid szövegekkel, képekkel, és ez az újszerű megoldás meghatározhatja a jövő járműveinek kialakítását is.

Ennél is fontosabb, hogy az akrilgyanta ilyen széleskörű felhasználása miként szemlélteti a jövő hatékony újrahasznosítási technikáit. A Honda és a Mitsubishi Chemical együttműködésében valósult meg az eljárás, mely során összegyűjtik és bezúzzák az idős, használt autók lámpáit, majd ebből alakítják ki a SUSTAINA-C Concept új karosszériaelemeit. Ez az egyik meghatározó lépés, amivel a Honda csökkenti az erőforrások kitermelését, egyszersmind része az energia- és költséghatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású újrahasznosítási technológia megvalósításának. A módszer lehetővé teszi, hogy kisebb környezetterhelés mellett, korábban legyártott autókból nyerjék ki a nyersanyagot, és úgynevezett körkörös, körforgásos értékláncot hozzanak létre, amiben akár teljes mértékig újrahasznosított összetevőket használhatnak a gyártás során.

Kento Ishii a jármű kapcsán elmondta:

„A SUSTAINA-C a bizonyíték arra, hogy milyen nagyszerű lehetőségek nyílnak meg előttünk, ha fenntarthatóságot szem előtt tartva tervezzük és gyártjuk termékeinket, ráadásul ez nemcsak a panelekre igaz, hanem azokra az elemekre is, amelyek kívülről nem láthatóak. Megannyi lépés vezet a valóban fenntartható gyártáshoz, ilyen például a környezetbarát forrásból származó acél a padlólemez elkészítéséhez, valamint a belső teret borító, újrahasznosított alapanyagok is. Ha ehhez ilyen egyedi, vonzó megjelenés társul, akkor vásárlóink – az új nyersanyagoknak köszönhetően – látványos, értékálló termékkel gazdagodnak.”

A vállalat jelenleg is alkalmazza a környezetbarát, csekélyebb CO 2 -kibocsátással járó gyártásfolyamatokat, melynek ékes példája a Honda Italia Industriale üzemében készülő, népszerű SH125i robogó új, Vetro változata. Nem véletlen az elnevezés, hiszen a Vetro (olaszul: üveg) arra utal, hogy áttetsző, festetlen, zöld árnyalatú idomok ölelik körbe a motort. Az így készülő, majd felhasznált elemek 9,5%-kal csökkentik a CO 2 -kibocsátást a hagyományos azaz festett burkolatok gyártási folyamataival összevetve.

A japán anyacéggel közösen fejlesztett alkatrészekkel kiválthatóak a nem teherviselő elemként beépített, korábban akrilnitril-butadién-sztirolból (ABS) előállított műanyag burkolatok. További előnyük, hogy – a környezetbarát gyártáson túl – letisztult, egységes, prémiumminőséget sugárzó megjelenést kölcsönöznek a járműnek.

Az így napvilágot látott SH125i Vetro egyszerre elegáns és végtelenül praktikus, sőt ez az első atessai Honda motorkerékpár, mely megfelel az új Euro 5+ károsanyag-kibocsátási normának, ami egyébként 2024 végétől kötelező lesz az Európában forgalomba helyezett összes motorkerékpárra.

Marcello Vinciguerra, a Honda Italia Industriale ügyvezető igazgatója kiemelte:

„Elég néhány apró módosítás a felhasznált alapanyagokban, hogy kézzelfogható eredményeket érjünk el – tökéletes példa erre az SH125i Vetro. Atessai üzemünkben keményen megdolgozunk azért, hogy hatékonyabbá tegyük a motorgyártást, és ennek egyik központi eleme a károsanyag-kibocsátás csökkentése. Örömmel tölt el, hogy a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően hozzájárulhatunk a Honda célkitűzéséhez, melynek eredményeként megvalósulhat a teljesen karbonsemleges gyártásfolyamat.”

A Honda tehát – az innovatív alapanyag-felhasználás révén – jelentősen csökkenti a gyár CO 2 -kibocsátását. Miként az SH125i Vetro példája is mutatja, ez egy újabb lépés, amivel az európai részleg segíti a Honda Motor Companyt, hogy 2050-re minden termék és vállalati tevékenység szén-dioxid-semleges legyen.

Ezt szolgálja a „Triple Action to Zero” stratégia három eleme, a karbonsemlegesség elérése, a tiszta energiára épülő gyártás és a nyersanyagok újrahasznosítása, körforgása. Nem titkolt cél, hogy később akár 100%-ban fenntartható forrásból származzanak a cég termékeihez felhasznált alapanyagok, melyeket korábban készült járművekből nyernek ki. A SUSTAINA-C Concept és a Pocket Concept azt szemlélteti, hogy miként valósulhat meg ez a jövőben.

Victoria Friend, a Honda Motor Europe termékmegfelelőségi és fenntarthatósági vezetője leszögezte:

„A SUSTAINA-C Concept, a Pocket Concept és az SH125i Vetro testesíti meg azt a változást, mely során vállalatunk egyre gyorsuló ütemben áll át a tömegfogyasztásra épülő szemléletről a fenntartható, körforgáson alapuló üzleti modellre. Jóllehet, az átállás nem zajlik le egyik napról a másikra, ugyanakkor az atessai létesítményben megvalósuló fejlesztések révén egyre fontosabb és nagyobb hatású változásoknak lehetünk szemtanúi. Ezek mindegyike hozzájárul, hogy 2050-re az összes termék és vállalati tevékenység szén-dioxid-semleges legyen.”

A Honda újdonságai a Vanity Fair Italia Garden of Ideas (magyarul: Ötletek kertje) kiállításának egyik legfontosabb elemei lesznek, amit a Milánói Divathét alatt a Museo Diocesano udvarán tekinthetnek meg a látogatók. Az építmény tükröződő, külső falai beleolvadnak a történelmi városrészbe, a stand teljes szélességében végigfutó, irizáló ablak pedig természetes környezetet teremt, egyben kiemeli a járművek sajátos formavilágát.

Ide belépve a vendégek megcsodálhatják a három újdonságot, sőt betekinthetnek a SUSTAINA-C Concept sajátos gyártási eljárásaiba is, végigkövetve az akrilgyanta útját a használt alkatrészektől az új karosszériaelemekig.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!