Elérkezett a Playstation 4 vége

Ennek megfelelően hacsak nem ad valamilyen apropóból újabb tájékoztatást az éppen aktuális számról a cég, akkor a legutolsó megosztott adat alapján 117,2 millió fogyott az előző generációs konzoljából. Ezzel minden idők második legnagyobb darabszámban eladott otthoni konzolja a PlayStation 2 után (155+ millió), míg a kézikonzolokat is nézve a negyedik legnagyobb számban értékesített modell, bár a pozíciót még idén el fogja hódítani tőle az épp 111 milliónál járó Nintendo Switch.

Az eladási szám titkolása nem jelenti azt, hogy befejeződött volna a PlayStation 4 gyártása, várhatóan még évekig elérhető marad az érdeklődők számára. Érdekességként az előző generációs konzoljait 11-12 évig a piacon tartotta a vállalat, ami alapján 2024-2025 környékére eshet a PS4 gyártásának befejezése, már ha tartja magát a szokásához.

Sony is no longer reporting PS4 shipments which means the final total for the console is ~117.2 million as of March 2022. pic.twitter.com/hWHv7NZ6RL

