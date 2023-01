Új kontrollerkialakítás és sosem látott egyedi gamerfejlesztések a Delltől

Tavaly a Dell Technologies Experience Innovation stúdiója forradalmasította a PC-s játékok élményét a Nyx koncepció bemutatásával.

Ez egy olyan edge megoldás, amely könnyű hozzáférést biztosít a játékkönyvtárakhoz több különböző eszközön és képernyőn, hogy a játékosok az otthonukban bárhonnan könnyedén tudjanak játszani. A Dell szakemberei az idei évben tovább kísérleteztek, hogy kiderítsék, hogyan lehet a játékkönyvtárakat minden korábbinál könnyebben hozzáférhetővé tenni.

Egy kontroller mind felett…

A PC-s játékokhoz sokáig nélkülözhetetlen volt a billentyűzet és az egér, amelyek létfontosságú szerepet töltöttek be az élő stratégiai játékok és az MMO-k (a sok résztvevős online játékok) irányításában. Ezután a konzolokéhoz hasonló kontrollerek meghódították a PC-ket az egyszerűségükkel és kanapébarát kialakításukkal, azonban sok kívánnivalót hagytak maguk után a részletes vezérlés terén. Szükség volt egy jobb, frissebb, a modern játékosok igényei szerint újratervezett kontrollerre.

A Dell Technologies akkor egyéni kiegészítőkkel szerelte fel a kontrollereket, több gombot, és érzékelőt helyezett el rajtuk, sőt még egy olyan moduláris kialakítású kontrollert is megalkottak, amely az egyes játékoknak megfelelően szétszerelhető és testreszabható volt. Mindez felettébb radikális volt, de a vállalat most még tovább lépett. Egy olyan koncepciót tervezett, ami szerint a kontroller felismerné a játékost, és pontosan onnan indítaná a játékot, ahol a gamer legutóbb abbahagyta. A kontroller automatikusan optimalizálná is magát aszerint, hogy az éppen játszott játék milyen típusú.

Ez nem egy termék, hanem egy koncepció, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a Dell Technologies bizonyos technológiákat teszteljen, és ez alapján dolgozza ki a jövőre vonatkozó terveit, újratervezve a jövő játékélményét. A kontrollerben a személyre szabott beállítások és tartalmak szó szerint akár egy ujjmozdulattal elérhetők. Például az intelligens ujjlenyomat-olvasó egy pillanat alatt be tud lépni egy játékba, ami bármilyen eszközre vagy képernyőre streamelhető, csupán rá kell mutatnia a felhasználónak az eszközre a kontrollerrel, és megnyomni egy gombot. Mindez persze akár hangvezérléssel is elindítható.

A minél lebilincselőbb játékmenet érdekében, a vállalat kísérletezni kezdett a motorikus funkciókkal és az önbeállító változtatható ellenállású ujjkarokkal, amelyek a felhasználó egyéni preferenciáihoz és az adott játékhoz igazíthatók. Tehát legyen szó akár egy tank vezérléséről, akár íjászatról, akár robotok elleni harcról, az ujjkarok és az X-triggerek bőséges érzékszervi visszacsatolást biztosítanak. Emellett beépítették a koncepcióba az elülső gombok további funkcióit elérhetővé tevő Shift gombokat, a navigációt és a fegyverek közötti váltást megkönnyítő, innovatív görgőket, valamint egy intelligens touchpadot, amellyel azonnal elérhetők a testreszabható vezérlők. Mindezek együttesen lehetővé teszik, hogy több időt töltsünk a játékban, és kevesebbet a beállítások menüjében.

Mivel néha nehéz lépést tartani a különféle játékok különböző vezérlőivel, ezért a kontrollerhez a képernyőn megjelenő, teljes mértékben testreszabható intelligens vezérlőket és a gombok kiosztását kijelző jelmagyarázatot is párosítottak. Ennek a funkciónak köszönhetően többé nem kell találgatni, hogy az X gomb vajon a pajzsokhoz vagy a gránátokhoz tartozik-e.

Nincs több veszekedés

A Concept Nyx beépített Wi-Fi-kapcsolata az intuitív osztott képernyőknek köszönhetően lehetővé teszi, hogy egy háztartás lakói egyszerre több mindent is csináljanak, az üzenetküldő alkalmazások és e-mailek használatától a filmnézésen át a játékokig. Továbbá egy (vagy egy pár) vezeték nélküli headset csatlakoztatásával arra is lehetőség nyílik, hogy míg az egyik felhasználó a képernyő egyik felén játszik, a többiek a másik felén egy filmet nézzenek – sőt akár egy másik játékkal is játszhatnak.

A Dell Technologies továbbfejlesztette és egyszerűsítette a Concept Nyx irányítópultját, így könnyedén látható, mivel játszanak a barátok, és gyorsan elérhetők a játékok. Olyan új, megosztott élményekkel kísérleteznek, amelyek közelebb hozhatják egymáshoz a családtagokat és barátokat, és rugalmasságot biztosítanak ahhoz, hogy a szobában tartózkodókkal vagy mellettük tudjunk játszani. A vállalat szeretné elérni, hogy a jövőben a családokban a szülők és a következő generáció játékosai közösen játsszanak és érezzék jól magukat. Ennek érdekében kifejlesztettek néhány innovatív szülői eszközt és irányítópultot, amelyek segítségével a szülők szemmel tarthatják a gyermekeiket, valamint kommunikálhatnak és együtt játszhatnak velük.

Csak a móka, semmi munka? MI-megoldások a hibrid élethez

A Dell Technologies olyan módszerekkel is kísérletezik, amelyek segítenek a felhasználóknak megtalálni az egyensúlyt a munka és a kikapcsolódás között egy mesterséges intelligencián (MI) alapuló asszisztens segítségével. Ez a megoldás például egy megbeszélés közben odafigyelne a felhasználó nevére vagy a felhasználónak feltett kérdésekre, hogy semmi fontos ne kerülje el a figyelmét. A hívásokat feliratozná is, így az elkalandozó felhasználó egy pillantás alatt felmérhetné, hogy miről is volt szó, amikor válaszolnia kell.

Lehet, hogy mindez az eddigi egyik legmerészebb vállalásnak hangzik, de a munka és a játékok integrációja egy létező dolog, így a Dell tovább fogja keresni annak a módját, hogy az MI hogyan segíthet zökkenőmentesen váltani a feladatok és a szünetek között.

Mit tartogat a Concept Nyx közeljövője?

A játékok élen járnak a lebilincselő élmények megteremtésében, és ezek a kísérletek alapozzák meg a Concept Nyx intelligens peremhálózati ökoszisztémának a játékokon túlmutató fejlesztését. A Dell Technologies célja, hogy kitolja az intuitív játékélmények határait, és kamatoztassa az ebből szerzett tapasztalatainkat a jövőbeli portfólió tervezése során.

