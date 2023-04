Idén sem maradhat el a nagyszabású League of Legends-bajnokság, a Red Bull Solo Q, amely során a játékosok egy az egy elleni harcokban mérhetik össze erejüket.

A következő országos selejtező április 15-én lesz; a helyi döntőben pedig eldől, ki képviselheti Magyarországot a májusi végső megmérettetésen, Londonban.

A Red Bull Solo Q magával ragadó versenye 2023-ban is a legnagyobb League of Legends párviadalokkal várja az e-Sport ászait. A legendás amatőr bajnokságra a világ minden tájáról érkeznek jelentkezők, így a magyar LoL-közösség legjobbjára is fény derülhet az áprilisi selejtezőn, valamint az országos döntőn.

Érdemes a gyakorlás, hiszen ezúttal nem a szokásos öt az öt elleni csatáról van szó: a Red Bull Solo Q 1v1 harcainál a játékosok csak magukra számíthatnak. Ahhoz, hogy valaki győzedelmeskedjen, kétszer kell legyőzni ellenfelét vagy lerombolni annak tornyát.

Az online selejtezők már zajlanak: a soron következőre április 15-én kerül sor. Ezt követően április 23-án, 13 órától a Gamerland helyszínén személyesen dől el, hogy a 16 döntős közül ki lesz az ország legjobb League of Legends játékosa, aki május 18. és 21. közt a londoni döntőn küzdhet a fődíjért.

Jelentkezés az április 15-i selejtezőre az alábbi linken. További információk az esemény hivatalos oldalán.

