Oonly: Megjelent az első cserepalackos ásványvíz a hazai boltok polcain

A fenntartható ásványvízfogyasztás iránt egyre növekszik a kereslet Magyarországon.

Eközben az év elején bevezetett visszaváltási rendszer akadozik, a beszerelt automaták többsége szinte üres. Az első negyedév alatt emiatt csak PET-palackból 400 millió fogyhatott el, amelynek kétharmada nem hasznosul újra. A környezettudatosság szempontjából így fontos állomás, hogy az első cserepalackos ásványvíz áprilistól az Interspar és a Príma szelektált üzleteiben is országszerte kapható. Az átlagosan 25-ször újratölthető palackos Oonly ásványvizet január közepén kezdte el gyártani pannonhalmai üzemében a magyar márka, amely a jelenleg ismert egyik legkörnyezetkímélőbb megoldás a hazai piacon.

A körforgásos modell és a környezettudatos fogyasztás Európa-szerte hódít, egy ideje pedig hazánkban is kezd népszerűvé válni a fogyasztók számára, melyre a gyártói oldalnak is reagálnia kell. Az újratölthető refPET cserepalackok kiváló alternatívák a fenntarthatóbb fogyasztás felé vezető úton, aminek köszönhetően egyre több országban bevett szokás az ásványvizes palackok körforgásban tartása. A hazai ásványvízpiacon az Oonly megjelenéséig azonban nem volt példa hasonló háztartási fogyasztásra szánt termékre. Az átlagosan 25-ször újratölthető palackos természetes ásványvizet január közepén kezdte el gyártani pannonhalmai üzemében az Oonly. A környezettudatos csomagolású és ásványi anyagokban gazdag magyar víz rövid idő alatt meghódította a fogyasztókat, így április folyamán két nagy hazai élelmiszerlánc polcain, az Interspar és a Príma országos hálózatának szelektált üzleteiben is elérhetővé vált a 1,5 literes termék két változata. A MoHU többutas logóval ellátott automatái az érintett boltokban a terméket visszaveszik; azon boltokban pedig, ahol nem üzemel automata, a pénztárban lehet az Oonly palackokat visszaváltani.

„Jó érzés látni, hogy a piacon úttörőnek számító termékként tudunk reagálni a fogyasztók igényére, és a környezettudatos szemlélet nemcsak egy vágyálom, hanem megvalósítható életstílussá válhat. Nem csupán a cserepalackos ásványvíz létjogosultságát igazolja, hogy mostantól a nagyobb áruházak polcain is kaphatóak az Oonly termékek, hanem azt is, hogy szemlelétformáló munkánk célba ér, a magyar vásárlók igenis keresik a fenntartható megoldásokat és nyitottak az innovációkra. Örömünkre szolgál, hogy mostantól országszerte egyre több üzlet polcain található meg az Oonly ásványvíz”

– nyilatkozta a belistázás kapcsán Polony István, az Oonly ügyvezető igazgatója.

A 2024. január 1-jén elindult kötelező visszaváltási rendszer a Greenpeace legújabb felmérése szerint az előzetes reményekhez képest is erősen alul teljesít. Az év elején beszerelt automaták szinte üresek, és a boltok polcain is csak elvétve találni visszaváltási díjas italcsomagolást.

Az üzletek az új rendszer értelmében betétdíjat számolnak az üveg, alumínium és PET-palackos üvegekre, amit a vásárló akkor kap vissza, ha a palackokat elviszi egy visszaváltópontra. A friss kutatás szerint a gyártók legnagyobb többsége kihasználja a féléves haladékot, amit a kormánytól kapott az újfajta visszaváltható palackok bevezetésére, de az üzletláncok döntő többsége is késlelteti a saját márkás termékek betétdíjas csomagolású verzióját. Az első negyedév alatt így csak PET-palackból 400 millió fogyhatott el, amelynek kétharmada várhatóan nem hasznosul újra.

Egy átlagos magyar fogyasztó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2023-as kutatása szerint évente 130 liter ásványvizet fogyaszt, ez másfél literes kiszerelésű palack esetén körülbelül 86 eldobható PET palackot jelent, mely jelentős környezetterhelés. Ezzel szemben az átlagosan 25-ször újratölthető refPET cserepalackkal az egy főre jutó évi 86 PET palack mindössze évi 3 cserepalackra csökkenthető.

Az Oonly többutas cserepalackjait visszaváltás után a gyárba szállítják, ahol magas hőfokon, csíramentesítő eljárásnak alávetve megtisztítják, majd újratöltik ásványvízzel, és kezdődik a ciklus elölről.

Az Oonly ásványvíz jelenleg az Interspar és a Príma szelektált boltjaiban érhető el, illetve a kifli.hu-n rendelhető. Az Oonlyt forgalmazó üzletek részletes listája elérhető: http://www.oonly.hu

