Újjáalakult és kreatív, új 8bites játékokat vár a HCC szakosztály

Több évtized szünet után, december 8-án újjáalakult a Neumann Társaság (NJSZT) HCC Szakosztálya.

Az újjáalakult szakosztály játékpályázatokkal, tevékenykedtető programokkal és negyedévenkénti találkozókkal szeretné serkenteni a retró mikroszámítógépek körüli életet, összefogva mindazokat, akik az informatikatörténetre kreatív hobbiként tekintenek. A Neumann Társaság közel 2000 négyzetméteres IT-kiállítást üzemeltet Szegeden – és egy virtuális informatikai adattárat is épít. Az új szakosztály a meglévő Informatikatörténeti Fórum közösség mellett, azt támogatva keresi mindazokat, akik élményalapú retró informatikai programokra vágynak.

A HCC-t eredetileg Simonyi Endre hozta létre az 1980-as évek legelején – az Egyesült Államokból elhozva az ötletet és know-how-t abból a Homebrew Computer Clubból, amelyben Bill Gates és Steve Jobs is ihletet merítettek az otthoni számítógépek kialakítására. Simonyi Endre nemcsak a klubmozgalmat szervezte meg hazánkban a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság égisze alatt, de saját számítógépet is konstruált – és tapasztalatait az Építsünk számítógépet! című, nagy hatású cikksorozatában osztotta meg 40 évvel ezelőtt. Erőfeszítései eredményeként egy egyedülálló klubmozgalom bontakozott ki Magyarországon, segítve az első házi számítógépek elterjesztését. Az ismert, fiatal magyar feltaláló testvérpár, Lukács József és Lukács Endre is az NJSZT HCC szakosztály keretei között terjesztették és élesztették fel úttörő HOMELAB otthoni számítógépeiket, melyek egyes változatait bárki összeforraszthatta az otthonaiban.

A HCC napjainkban

A Neumann Társaság évek óta érzékeli az informatikatörténeti klubmozgalom iránti igényt, hiszen többen nemcsak muzeális tárgyként tekintenek a korai személyi számítógépekre. Az újjáalakult HCC Retró Mikroszámítógépes Szakosztály célkitűzései:

az eredeti magyar HCC klub és az eredeti NJSZT HCC szakosztály hagyományainak ápolása, a HCC-t Magyarországon meghonosító Simonyi Endre emlékének megőrzése

a személyi számítógépek hőskorában készült mikroszámítógépekkel kapcsolatos ismeretterjesztés, mikroszámítógépes találkozók szervezése, mikroszámítógépes replikák építése, retró számítógépekkel kapcsolatos kreatív tevékenységek (szoftverfejlesztés, hardverfejlesztés, rendezvények, kiállítások) támogatása, hobbi számítógépépítéssel kapcsolatos tevékenységek támogatása

informatikatörténeti ismeretterjesztő, örökségvédő tevékenység, együttműködve az NJSZT Informatikatörténeti Fórum szakosztállyal.

A szakosztály elnöke Tolnai Gábor lett, aki már az eredeti magyar HCC-nek is tagja volt. Alelnökké Lóránth Imre magángyűjtőt, titkárrá Papp Pétert választották. Az alakuló közgyűlésen köszöntötték a Neumann Társaság előző Homelab-2 játékpályázatának nyertesét, Nickmann Lászlót, aki egy koboldlányról szóló, KILDU című erőszakmentes, mászkálós játékkal nyerte meg a pályázatot. Átadták a pleasurebytes.games és a pexy.io (Lóránth Imre, Kolma Kornél) különdíjait Nickmann Lászlónak, Princz Lászlónak és Érdi Gergőnek.

Új játékpályázat – új világok, 32 Kilobájtban!

A HCC szakosztály újabb pályázatot írt ki, ez alkalommal a magyar Homelab-3 mikroszámítógépekre várnak új játékprogramokat BASIC és gépi kódú kategóriában 2024. március 10-ig. Teljesen új játékokkal és korábbi, legendás játékok átirataival, javításaival is lehet indulni a pályázaton – tájékoztatott Papp Péter, a HCC titkára. Arcade Lunar Lander, Tron autóverseny szimulátor és RoboCop jellegű játékokat is várnak. A pályaműveket elsősorban .wav hangfájl kiterjesztésben várják, a Homelab/Brailab/Aircomp számítógép Facebook-csoportban, a Fájlok közé feltöltve. Memóriakorlát: 32 Kilobájt.

További részletek a pályázatról: Facebook

