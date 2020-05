Teszteltük a Baseus műszerfalra szerelhető autós tartóját

A Baseus műszerfalra szerelhető autós tartója első körben úgy néz ki, mint egy teleszkópos daru.

Ez az elegáns, kicsit indusztriális design remekül illik olyan járművekbe, melynél egyszerűen lehetetlenség a szellőzőrácsra szerelni mobiltartót. Ezt az akadályt leküzdve a tartó egy vákuumos tapadókoronggal rendelkezik, amely miután letisztítottuk a rögzítésre szánt felületet, szinte már-már a fizikai szabályait meghazudtoló erősséggel tartja akár a nehezebb készülékeket is. Mi a műszerfal bal oldalára helyeztük fel egy viszonylag ívelt felületre. Az állítható teleszkópos kart maximálisan kihúztuk és egy tokkal együtt használt Samsung Galaxy S10 segítségével végeztük a mindennapi tesztet.

Mennyire stabil?

Annyira, hogy az előbb említett kondíciók mellett még csak jelét sem mutatta, hogy elengedi a tapadás. Fontos újra és újra megemlíteni, hogy kizárólag tökéletesen letisztított felületen működik ez a módszer. A hatalmas erőkar ellenére stabilan tart állítgatás, rángatás és kátyús utak ellenére is.

Hogyan rögzül benne a mobil?

Az eszköz működése lehetővé teszi, hogy akár egy kézzel egy egyszerű mozdulattal belehelyezzük a mobilunkat, ami egy érzékelőnek köszönhetően automatikusan behúz két kart oldalról, melyek sziklaszilárdan tartják mobilunkat. Fontos megjegyezni, hogy ezt a mozdulatot be kell gyakorolnunk, hiszen, ha kicsit lassabban helyezzük bele a készülékünket, akkor akár rosszul is bezáródhat. Amennyiben szeretnénk kivenni a mobilt, akkor a jobb oldalán található kis ezüstszínű gomb érintésével tehetjük meg.

Hogyan működik? Mit tud?

A tartó hátuljából egy kábel jön ki, melynek végződése USB-A típusú csatlakozó, amit legpraktikusabban egy szivargyújtóba dugható autós töltőről tudunk üzemeltetni, mely szintén kapható a Baseus termékei között. Mi egy FM transzmitterrel egybekötött átalakítót használtunk. A tartó további különlegessége az, hogy ez egyben vezeték nélküli töltő is, azaz, ha belehelyezzük a mobilunk, akkor rögtön el is kezdi tölteni, ami több órás GPS használat mellett elég hasznos tud lenni, hiszen annál nem sok bosszantóbb dolog létezik, mint amikor megérkezünk valahova és már csak 15% maradt a töltöttségből. Az USB kábel viszonylag hosszú, mi az ellentétes oldalra raktuk és a műszerfal alatt a kormány mögött gond nélkül el lehetett vezetni, ráadásul fekete színű, így nem is nagyon látszik.

Kinek ajánljuk?

Olyan felhasználóknak ajánljuk, akik nem riadnak meg attól, hogy ez egy teljesen elektromos és motorizált tartó. Csak és kizárólag gyújtás alatt lehet használni, amint leállítottuk az autót, nem tudjuk kivenni a mobilunkat, szóval mindenképp előre kell tervezni és meg kell tanulni használni, mint bármelyik egyéb készülékünket. Mivel külsőre elegáns és minimalista dizájnnal rendelkezik, így csak emel az autó környezetének belső színvonalán, így mindenki igényét kielégítheti.