Keysfan 1+1 szoftverakció: Office 2021 mellé Windows

A Microsoft termékei közül a Windows operációs rendszer mellett az Office szoftverek a legismertebbek. Bár már egyre gyakoribb, hogy a kikapcsolódásra, szórakozásra szánt szabadidőnket jellemzően az okostelefonokkal töltjük, ám a klasszikus irodai szoftvereket a munkánk és a tanulás során nehezen lehetne nélkülözni. A professzionális irodai szoftverek a hatékony irodai számítógépes munka és termelékenység alapeszközei. Az Office 2021 egy komplex irodai szoftvercsomag, amely többek között a Word, az Excel, a PowerPoint és egyéb alkalmazásokat tartalmaz akár Windows PC-hez vagy akár Mac-hez. Érdemes megemlíteni azt is, hogy az Office 2021 szoftvercsomaghoz rendszeresen érkezik biztonsági frissítés is, hogy mindig naprakész legyen.

Bár az Office régebbi verziói lehetővé teszik a többszemélyes együttműködést is, valójában mégsem teszik lehetővé a valós idejű együttműködést. A felhasználóknak időnként el kell menteniük a dokumentumokat, hogy láthassák mások módosításait és megosszák a saját módosításaikat. A legújabb szoftververzióban azonban, amikor a felhasználók megosztanak dokumentumokat más kollégákkal, akkor minden fél együttműködhet a dokumentumokon valós időben társszerzőkként. A dokumentumon jól látható, hogy ki nézi éppen, ki dolgozik Önnel együtt egyidőben, és hol végeztek változtatásokat, mindezt valós időben frissítve. Nemcsak ez a funkció segíti a munkavégzést, hanem az is, hogy már könnyedén lehet a kollégáknak megjegyzéseket küldeni valós időben a munkavégzéshez kapcsolódva, mely egy irodai közösségben igazán hasznos és nélkülözhetetlen a közös munkavégzéshez.

Ha Ön és munkatársai többszemélyes együttműködésre is használják az Office 2021-et, akkor ez a szoftver biztosan hatékony segítség lesz a termelékenység növelésére. A kezdő felhasználók számára az Office 2021 számos hasznos kreatív anyagot és sablont biztosít. Amint rákattintunk az „Új” gombra, a kezdő felhasználók több ezer hasznos kreatív anyagot használhatnak, például ikonokat, kiváló sablonokat és rengeteg betűtípust, formázási lehetőséget. A gazdag választási lehetőségekkel mindenki tetszetős dokumentumokat és prezentációkat készíthet.

A Keysfan.com 24 órás ügyfélszolgálattal segítik a vásárlás és a felhasználás menetét, mely a Support@Keysfan.com email címen érhető el. Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás előtt vagy akár utána is. Írjon egy e-mailt a Support@Keysfan.com email címre, ha bármilyen kérdése van és a Keysfan.com ügyfélszolgálata készséggel válaszol. Az aktiválás előtt javasolt ellenőrizni a kívánt szoftververzió telepíthetőségét, azaz hogy azon szoftvert próbáljuk-e aktiválni, amihez a kulcs illik (pl. ellenőrizzük le azt is például, hogy Pro vagy Home verziót vásároltunk). Javasoljuk, hogy vásárlás előtt érdeklődjön Keysfan.com ügyfélszolgálatán a Support@Keysfan.com e-mailcímen.

