A világ tíz legnagyobb e-jármű-gyártója a Continental gumiabroncsaira támaszkodott 2023-ban

A Continental a tavalyi évben először szállított gumiabroncsokat a világ tíz legnagyobb volumenű, teljesen elektromos járműveket gyártó vállalatának.

Az előző évben ez a szám tízből kilenc volt. Az ázsiai-csendes-óceáni térségben (APAC) a prémium gumiabroncsgyártó első ízben látja el az első öt legnagyobb volumenű elektromos járműgyártót elsőszerelésű autógumikkal. Európában, a Közel-Keleten és Afrikában (EMEA), valamint az amerikai kontinensen a vállalat emellett meg tudta tartani erős pozícióját: az öt legnagyobb volumenű gyártó továbbra is a Continental abroncsokban bízik.

A siker kulcsa: alacsony gördülési ellenállás, csendes menetzaj

„Ügyfeleink különös jelentőséget tulajdonítanak az olyan alacsony gördülési ellenállású abroncsoknak, melyek nagyobb hatótávval és csendes menetzajjal rendelkeznek a vezetési kényelem érdekében. Ezeknek az elvárásoknak vállalatunk nagy teljesítményű gumiabroncsai, – amelyeket minden típusú elektromos járműre kínálunk – megfelelnek. Az a bizalom, amelyet az e-járművek gyártói világszerte a Continental autógumijaiba vetnek, egy tökéletes megerősítése ennek”

– mondta el Manja Greimeier, a Continental gumiabroncs szektorának elsőszerelésű abroncsokért felelős vezetője. A Continental olyan már korábban ismert és új e-járművek gyártóit is kiszolgálja, mint a Tesla, a BYD, a Volkswagen, a BMW és a Geely.

Folyamatos garancia a csökkentett fogyasztásra és a megnövelt hatékonyságra

A Continental már régóta dolgozik a gumiabroncsok optimalizálásán a nagyobb hatékonyság és az alacsonyabb fogyasztás érdekében. A vállalat 1993-ban mutatta be a ContiEcoContact-ot – az első, kifejezetten az energiahatékonyságra tervezett autógumi-családot. Azóta minden fejlesztés az alacsony gördülési ellenállásra és menetzajra, valamint a nagy futásteljesítményre összpontosít, a biztonság veszélyeztetése vagy korlátozása nélkül. A termékek fejlesztése során a Continental figyelembe veszi az elektromos járművek nagyobb súlyát is, amely az akkumulátor súlyából adódik. A cég 2021 óta speciális HL terhelési indexszel ellátott személyautó-abroncsokat is gyárt, melyek megnövelt terhelhetőséggel bírnak.

A Continental technológiai fejlesztései minden jármű számára előnyösek, függetlenül a meghajtás típusától. A prémium gumiabroncsgyártó minden hajtási típusra optimalizálta teljes autógumi-portfóliójának összes jelenlegi termékcsaládját. 2023-tól a termékek falán található EV Compatible logó egyértelművé teszi, hogy mely modellek alkalmasak elektromos járműveken való használatra és azok hatótávolságának optimalizálására. Ennek köszönhetően a Continental gumiabroncsai mindig megfelelő választások lehetnek – függetlenül attól, hogy belsőégésű motoros vagy elektromos járműről van szó.

