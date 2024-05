Fájdalommentesen felhelyezhető, csúcstechnológiás, egybeépített folyamatos cukormonitorozó rendszert vezet be itthon a magyar 77 Elektronika Kft.

A száz százalékban magyar 77 Elektronika Kft. új generációs, folyamatos cukormonitorozó rendszert vezet be itthon.

A hazai piacon úttörőnek számító, magyar nyelven működő, egybeépített szenzor-távadó eszköz az eddiginél sokkal felhasználóbarátabb megoldást biztosít a diabéteszesek számára, amely a nap 24 órájában folyamatosan méri a szöveti cukorszintet. A valós idejű cukormonitorozó rendszer ötpercenként küldi el az értékeket a hozzá tartozó okoseszköz alkalmazásba, így a páciens és orvosa számára is azonnal nyomon követhető, hogy például az étkezés, a testmozgás, vagy egyes gyógyszerek hogyan befolyásolják a beteg cukoranyagcseréjét. A készülék testre szabható riasztási rendszerének köszönhetően pedig időben figyelmezteti a felhasználót a veszélyes értékekre.

Az ujjbegy-szúrásos vércukorszint-ellenőrzést elsőként Magyarországon a 77 Elektronika Kft. tette széleskörűen elérhetővé a cukorbetegek számára. A Dcont® vércukormérő termékcsaládot fejlesztő és gyártó, száz százalékban magyar tulajdonú 77 Elektronika cégcsoport a mai napig vezető szerepet tölt be a magyarországi vércukormérő piacon.

Kettő az egyben – szenzor és távadó egy eszközben

Idén májusban a magyar hi-tech vállalat a koreai i-SENS globális orvostechnikai céggel a fejlesztésben szorosan együttműködve egy második generációs folyamatos cukormonitorozó rendszert vezet be a magyar piacra. A CareSens Air CGMS (continuous glucose monitoring system) az első generációs elődjéhez képest nem egy külön szenzorból és távadóból áll, hanem már integrált formában vásárolható meg. Mivel ez egy előre összeszerelt rendszer a használata is lényegesen egyszerűbb: a fájdalommentes felhelyezést követően mindössze egy gombnyomásra van szükség a rögzítéséhez. A vékony, könnyű szenzornak köszönhetően kényelmes viseletet biztosít, ráadásul vízálló is, így akár fürdés vagy úszás közben is ugyanolyan hatékonysággal monitorozza a cukorértékeket.

A készülék és a hozzá kapcsolt applikáció magyar nyelven is működik, és a 77 Elektronika ügyfélszolgálatot is biztosít hozzá, így a felhasználóknak nem kell külföldre utazniuk probléma esetén. Ráadásul az okoseszköz a piacon lévő Dcont® vércukormérő termékcsalád tagjaival teljes mértékben kompatibilis.

Okostelefonnal nyomon követhető valós idejű monitorozás

A már kapható készülék abban különbözik az ujjbegyes vércukorméréstől, hogy a CGMS valós idejű információt nyújt a cukorszint-változás sebességéről és irányáról. Ezzel ellentétben a hagyományos vércukormérő csak egy rövid „pillanatképet” ad a cukorszintről, így a vércukorszint-változások tendenciái és mintái is sokkal nehezebben elemezhetők. A CareSens Air eszközt használó beteg ugyanakkor a nap 24 órájában folyamatosan visszajelzést kap arról, hogy az étrend, a testmozgás és az alkalmazott diabétesz gyógyszerek, vagy az inzulin milyen hatással van a cukoranyagcseréjére. Ezt segíti elő az eszközbe épített „riasztó” funkció is: a személyes cukorszint határértékeinek megadásával különböző – nagyon alacsony, alacsony, magas és gyorsan változó – értékekre vonatkozó jelzésekkel teszi lehetővé, hogy a beteg személyre szabottan és időben kezelje vércukor-ingadozásait.

Az így kapott részletes, grafikonokkal szemléltetett adatoknak köszönhetően a páciens és a kezelőorvosa is teljes képet kaphat a beteg szervezetének cukorháztartásáról. A bőrre helyezett kompakt szenzor segítségével kiderülhet, hogy mi okozza a vércukorszint kiugró változásait, illetve a beteg saját határértékeinek és a vércukorszintet befolyásoló események rögzítésével még egyszerűbben kimutatható, hogy mit szükséges változtatni az alkalmazott terápiában.

Kiknek javasolt a folyamatos cukormonitorozás?

A tudomány mai állása szerint ugyan a cukorbetegség nem gyógyítható, de a megfelelő terápia alkalmazásával a vércukorszint hatékonyan kordában tartható, és a súlyos szövődmények is elkerülhetők. Ehhez azonban kulcsfontosságú a cukorgörbék állandó figyelemmel kísérése, és különösképp az ingadozások kiszűrése, elkerülése.

Éppen ezért CareSens Air használata erősen javasolt abban az esetben, ha a beteg vércukorszintje gyakran ingadozik, tág határok között mozog (súlyos hipo- vagy hiperglikémia lép fel nála), mivel az eszköz képes észlelni és értesíteni, ha a cukorszint eléri az optimális céltartomány felső vagy alsó határát. Az eredmények ismeretében a páciens orvosa segítségével megoldást találhat a túl alacsony vagy túl magas cukorértékek normalizálására.

Emellett akkor is ajánlott a CGMS használata, ha a cukorbetegség diagnosztizálását követően szeretnék a megfelelő terápiát meghatározni és minél optimálisabban beállítani, vagy éppen egy későbbi szakaszban változtatnának a kezelésen.

