Windows 11 csak 7,5 euróért a GoDeal24 Black Friday akciójában

A Godeal24 Black Friday ajánlata most nagyon kedvezményes és kiváló ajánlatokat kínál, például a Windows 11-et 7,5 euróért vagy a Lifetime Office 2021-et 14,85 euróért.

Végre eljött az éves Black Friday akció, ajánljuk azoknak, akik olcsó Windows operációs rendszerhez, MS Office-hoz és egyéb hasznos számítógépes szoftverekhez keres szoftverkulcsokat. Az Office 2021 a Microsoft irodai programcsomagjának legújabb verziója, amelyet valószínűleg szélesebb körben használnak, mint a világ összes többi asztali alkalmazását. Ha eddig a magas árak miatt halogatta a vásárlást, akkor érdemes elgondolkodnia és megnézni a Godeal24 Black Friday Crazy Deal promóciót, amiből már csak egy hét van hátra.

Az éves Black Friday akcióban mindössze 24,24 €-ért szerezheti be az MS Office 2021 Pro-szoftverkulcsot. A csomagolt szoftvertermékek a kereskedők üzleteiben magasabb árakon érhetőek el, de ha az ügyfelek alacsonyabb árakat is találhatnak a neten ugyanazokra a termékekre, mint például az Office 2021 5 PC-csomag -ra, amelynek ára 14,85 €/PC. Az Office 2021 Pro minden szempontból megfelelhet az Ön igényeinek, növelheti a hatékonyságot és megkönnyítheti az irodai munkát. A Godeal24 kedvezményes árakon kínál szoftverkulcsokat gyors szállítással, melyet professzionális ügyfélszolgálati csapat is támogat. A kulcsok a szoftver aktiválására szolgálnak, miután letöltötte azokat a hivatalos webhelyről. Az Godeal24 állítása szerint az egész folyamat nagyon biztonságos, és a szoftverkulcsok 100%-ban kipróbáltak és működőképesek! A Godeal24 nem biztosít korlátlanul alacsony árú szoftverkulcsokat, az idő és a készlet gyorsan elfogyhat, így érdemes időben élni a lehetőségekkel!

Professzionális irodai szoftvercsomagok 90%-os kedvezménnyel az eredeti árból!

Windows 10 szoftver olcsón, akciós áron:

Szoftvercsomagok egyben akciós árakon. Éljen a kedvezménnyel és használja ezt a kuponkódot: SGBF62

Akár 50% kedvezménnyel egyéb Windows és Office termékre! Kuponkód: SGBF50

Az elképesztő akciótól leesik az álla! Abszolút nagyszerű üzlet!

Elképesztő ajánlatok nagyobb csomagok rendelésére, üzleti ajánlatokra!

A szoftverkulcsok beszerzésének egyik legkényelmesebb módja a Godeal24. A jól működő kulcsok és a professzionális ügyfélszolgálat gondtalanná teheti a vásárlást!

Egyéb praktikus és hasznos szoftver eszközök:

Hogy lehet vásárolni a Godeal24 oldalon?

Lépjen be a fizetési oldalra, majd lépjen tovább vendégként (vagy hozzon létre fiókot), majd töltse ki a „Számlázási adatok” mezőt.

Ebben a következő lépésben válassza a „CWALLETCO” lehetőséget, majd kattintson a „Folytatás” gombra

Kérjük, ellenőrizze megrendelését, és kattintson a “Megrendelés leadása” gombra.

Majd erre az oldalra ugrik tovább a vásárlási folyamat, itt kattintson a “Fizetési módok kiválasztása” gombra

Végül választhatja a PayPal használatát is a fizetés befejezéséhez

Ismerje meg a GoDeal24.com oldalt!

A GoDeal24.com 24 órás ügyfélszolgálattal segítik a vásárlás és a felhasználás menetét, mely a service@godeal24.com email címen érhető el. Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás előtt vagy akár utána is. Írjon egy e-mailt a service@godeal24.com email címre, ha bármilyen kérdése van és a GoDeal24 ügyfélszolgálata készséggel válaszol. Az aktiválás előtt javasolt ellenőrizni a kívánt szoftververzió telepíthetőségét, azaz hogy azon szoftvert próbáljuk-e aktiválni, amihez a kulcs illik (pl. ellenőrizzük le azt is például, hogy Pro vagy Home verziót vásároltunk). Javasoljuk, hogy vásárlás előtt érdeklődjön Godeal24.com ügyfélszolgálatán a service@godeal24.com e-mailcímen.

Cikkünk szponzorált tartalom, amelynek célja csupán az információ, hír átadása. Oldalunk a Godeal24.com-től függetlenül működik, és semmilyen tekintetben nem vállalunk felelősséget a Godeal24.com oldal ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Cikkünk nem foglal állást az abban a vitatott kérdésben sem, hogy az érintett Microsoft-licencek árusítása a Godeal24.com és az ahhoz hasonló oldalakon ütközik-e jogszabályba. Erre figyelemmel a Godeal24.com oldalon történt minden vásárlás a vásárló kizárólagos felelőssége. A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A technokrata.hu teljesen függetlenül működik a GoDeal24.com-től, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Az ajánlattal kapcsolatban, illetve bármilyen felmerülő probléma esetén a service@godeal24.com címen lehet érdeklődni.

