A GoDeal24 legjobb újévi ajánlata: Office 2021 már 30 eurótól

Dolgozzon otthonról is professzionális szoftverekkel az Office 2021 segítségével, mely most 30 euróért elérhető a GoDeal24.com újévi akciójában!

Hamarosan itt a 2022-es év, egy új év indulása és új lendület vár ránk. Egy új év kezdetekor érdemes sok mindent átgondolni, akár új alapokra helyezni, ha szükséges. Ilyen lehet a számítógépes munkavégzés is. Érdemes átnézni és átgonolni, hogy milyen szoftvereket használunk jelenleg és mit lehetne változtatni a hatékonyabb és produktívabb munkavégzéshez.

Újévi ajánlatokkal várja vásárlóit a Godeal24.com webáruház is, ahol a “Happy new year sale” akció keretében korlátozott ideig vásárolhatóak Microsoft szoftverkulcsok. A Covid koronavírus Omicron variánssal járó bizonytalanságok és kockázatok miatt továbbra is sokakat vár 2022-ben is az otthoni munkavégzés, a home office. Ha új szoftverek beszerzését fontolgatja, mindenképpen érdemes megnázni a Godeal24 New Year Sale akciót, ahol nagyon kedvezményes áron lehet beszerezni a munkavégzés hatékonyságát segítő Office 2021 szoftvercsomagot is.

Újévi ajánlatok, speciális kedvezmények!

MS Office & Windows operációs rendszer csomagban: Nagyobb kedvezményért használja ezt a kuponkódot: “LL62”

Féláras ajánlatok: 50% kedvezménnyel Windows szoftverkulcsokra ezzel a kuponkóddal: “LL50”

Egyéb szoftverek: A legjobb választás lehet munkavégzéshez és tanuláshoz. Használja ezt a kuponkódot: “LL62”

További eszközök a számítógépéhez

További hasznos számítógépes eszközök a munkavégzés hatékonyságának a növeléséhez:

Viszlát 2021! Köszöntsük együtt a 2022-es évet!

Ismerje meg a GoDeal24.com oldalt!

A GoDeal24.com 24 órás ügyfélszolgálattal segítik a vásárlás és a felhasználás menetét, mely a service@godeal24.com email címen érhető el. Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás előtt vagy akár utána is. Írjon egy e-mailt a service@godeal24.com email címre, ha bármilyen kérdése van és a GoDeal24 ügyfélszolgálata készséggel válaszol. Az aktiválás előtt javasolt ellenőrizni a kívánt szoftververzió telepíthetőségét, azaz hogy azon szoftvert próbáljuk-e aktiválni, amihez a kulcs illik (pl. ellenőrizzük le azt is például, hogy Pro vagy Home verziót vásároltunk). Javasoljuk, hogy vásárlás előtt érdeklődjön Godeal24.com ügyfélszolgálatán a service@godeal24.com e-mailcímen.

Cikkünk szponzorált tartalom, amelynek célja csupán az információ, hír átadása. Oldalunk a Godeal24.com-től függetlenül működik, és semmilyen tekintetben nem vállalunk felelősséget a Godeal24.com oldal ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Cikkünk nem foglal állást az abban a vitatott kérdésben sem, hogy az érintett Microsoft-licencek árusítása a Godeal24.com és az ahhoz hasonló oldalakon ütközik-e jogszabályba. Erre figyelemmel a Godeal24.com oldalon történt minden vásárlás a vásárló kizárólagos felelőssége. A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A technokrata.hu teljesen függetlenül működik a GoDeal24.com-től, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Az ajánlattal kapcsolatban, illetve bármilyen felmerülő probléma esetén a service@godeal24.com címen lehet érdeklődni.