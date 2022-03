Genesis Helium 300BT ARGB hangszórót teszteltünk

A Genesis Helium 300BT ARGB hangszórója járt nálunk tesztelésre. Nagyon kíváncsiak voltunk a termékre, így elég alaposan körbejártuk minden aspektusból. A termék már a kézhezvételtől sok meglepetést szerzett.

Egy asztali gép összeállításához elengedhetetlen egy jó hangszórópár beszerzése, ami lehetővé teszi a zene, videók vagy gamereffektek lejátszását headset használata nélkül is.

Nem egyszerű feladat jó megjelenésű, ugyanakkor kiváló hangminőséget biztosító hangszórókat találni. Járjuk körbe, hogy a Genesis Helium 300BT ARGB hangszóró megfelel-e ezeknek az elvárásoknak.

Genesis Helium 300BT ARGB áttekintés

A Helium 300BT ARGB hangszóró értékelésünk három részből tevődik össze. Megnézzük a termék specifikációit, jellemzőit, a teljesítményt és értékeljük a megjelenést is.

Műszaki adatok és jellemzők

A hangszóró magassága 200 mm, szélessége 85 mm, hossza 105 mm, ami elég kompaktak méretnek számít, így könnyedén elférnek az asztalon anélkül, hogy sok helyet foglalnának el a hasznos felületből. A Helium 300BT ARGB hangzása 100 Hz és 20 kHz között mozog, amit nem nevezhetünk kimagaslónak, de általános használatra tökéletesen megfelelő. A hangszóró ezen kívül 24 W RMS kimeneti teljesítménye és 87 dB hangerővel rendelkezik.

A hangszóró csatlakoztatható a szabványos 3,5 mm-es audio csatlakozóval vagy megszólaltatható Bluetooth 5.0-n keresztül is. A hangszóró ARGB világítással rendelkezik, amely az ARGB vezérlő vagy az alapértelmezett világítási beállítások segítségével kedvünk szerint alakítható. A színek kedvelőinek az is fontos lehet, hogy a hangszóró kompatibilis a Polychrome RGB, a Mystic Light Sync, az RGB Fusion és az AuraSync technológiákkal. A hangszóró megvilágítása könnyedén szinkronizálható a gépház egyéb RGB hardvereihez alaplaptól függően.

A hangszóró vázán egy hangerőszabályzó gomb és egy basszus szabályozó gomb került elhelyezésre. Ugyanitt található meg a bekapcsoló gomb, mindkét hangszóró bemenete ill. a bal oldali hangszóró kimenete, valamint az USB-port a hangszóró ARGB vezérlőhöz való csatlakoztatásához. További három gomb található ugyanitt, „Mode”, „Eco” és „RGB” felirattal. A mode gombbal válthatunk a vezetékes és a Bluetooth kapcsolat között. Az eco gomb bekapcsolja az „eco módot”, amely automatikusan kikapcsolja a hangszórót egy óra inaktivitás után. Végül az RGB gomb lehetővé teszi az alapértelmezett világítási beállítások vezérlését.

A hangszórókhoz RCA-3,5 mm-es kábel, ARGB-kábel és ARGB-hosszabbító is tartozik.

Teljesítmény és megjelenés

Először is térjünk közvetlenül a megjelenésre. A Genesis Helium 300BT ARGB egy letisztult megjelenésű hangszóró, amely már a csomagolását tekintve is minőségről árulkodik. Mindkét hangszóró egy-egy ARGB zónával rendelkezik, amelyek a beépített vezérlőkkel vagy közvetlenül az ARGB vezérlőhöz csatlakoztatva személyre szabhatóak.

A hangszórók eleje fekete műanyagból készült, míg a többi oldala szénszálas felülettel rendelkezik. A szénszálas felület határozottan segíti a hangszóró esztétikus megjelenését. A hangszórók közepén, az ARGB fénykörben jelenítették meg a Genesis logót, de nagyon visszafogott formában és apró méretben.

A Helium 300BT ARGB hangszórók méretükhöz és árához képest meglepően erős hanggal rendelkeznek. Nem okoztak csalódást, ami a hangminőséget illeti, és a zene is tisztán szólt. Körülbelül 80-85%-ra növelhető a hangerő anélkül, hogy bármilyen torzítás észrevehető lenne.

Nem volt probléma a hangszóróhoz való Bluetooth csatlakozás sem, a hangszóróhoz könnyedén és egyszerűen csatlakoztatható bármilyen okostelefon. A hang hosszabb használat során sem vált le, és ugyanolyan jól szólt, mintha aux kábelen keresztül csatlakozna.

Összegzés a Genesis Helium 300BT ARGB-ről

Összességében elmondható, hogy tökéletesen elégedettek voltunk a Genesis Helium 300BT ARGB hangszóróval a tesztelés során. A pénzünkért jó megjelenésű hangszórót kapunk jó hallgatási élménnyel. A Helium 300BT ARGB már körülbelül 20 ezer Ft-ért elérhető (2022).

A kezelőpanel elhelyezése kicsit megosztotta a tesztelők véleményét. Volt, aki örült a könnyebben elérhető kezelőfelületnek, más pedig úgy gondolta, hogy rontja a készülék megjelenését és nehezíti a kábelelvezetést.

Az ECO módot is jó ötletnek tartottuk, de jobb lenne, ha a gyárilag beállított 1 órás időtartam helyett magunk választhatnánk meg az idősávot. Végül pedig szívesen vettük volna, ha a műanyag előlapokat is karbon bevonattal borították volna be.

A Genesis Helium 300BT ARGB hangszóró ARGB kompatibilitása és Bluetooth támogatása miatt egyedülálló. Véleményünk szerint tökéletesen megfelel kisebb helyiségekbe, ARGB világítása pedig bármilyen gamerasztal hangulatfelelőse lehet. Mindezek fényében remek vételnek gondoljuk a Genesis Helium 300BT ARGB hangszórót.

A Helium 300BT ARGB hangszóróról további információ itt található.