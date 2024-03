500 millió eurót spórolhatnának az európai logisztikai vállalatok a vegyes elektromos flottákkal

Az EIT InnoEnergy friss tanulmánya szerint az e-áruszállító kerékpárokból és e-autókból álló vegyes elektromos flották jelentős költségeket takaríthatnak meg a városi logisztikai szolgáltatóknak a 100%-ban e-autó flotta üzemeltetéséhez képest. Egyúttal jelentősen hozzájárulhatnak a városok életminőségének javításához.

Az EU-ban az elektronikus kereskedelem évente 8 – 14%-kal növeli a szállítandó csomagok mennyiségét, amellyel párhuzamosan az európai országok folyamatosan törekszenek a CO2-kibocsátás csökkentésére.

“A logisztikai szolgáltatóknak a növekvő csomagmennyiség mellett, szigorodó városi szabályozásokkal, valamint a költségmegtakarítás szükségességével is egyszerre kell szembenézniük egy alapvetően alacsony árrésű üzletágban. A jelen felmérésünk azt mutatja meg nekik, hogy az e-áruszállító kerékpárok nemcsak fenntartható megoldást jelentenek ezekre a kihívásokra, hanem versenyképesek is lehetnek a számukra. Már ma is, de még inkább 2030-ra.”

– jelentette ki Jennifer Dungs, az EIT InnoEnergy mobilitásért felelős globális vezetője.

Hozzátette, hogy az EIT InnoEnergy friss tanulmánya rámutat arra, hogy például az évi 2 milliárd darab csomagot szállító nagy logisztikai piaci szereplő esetében, amely 80%-ban e-cargo kerékpárokból és 20%-ban e-furgonokból álló vegyes flottát működtet (a 100%-ban e-furgonokból álló flottához képest), az éves költségmegtakarítás 2030-ra 554 millió eurót tehet ki és ezzel akár 80%-kal is csökkenhet az esetükben a kibocsátás mértéke. Valamint ez a vegyes működési modell a 100%-ban e-autós flottákhoz képest csökkenti a helyi hálózatokra nehezedő nyomást és városonként akár 850 háztartás éves energiaigényének megfelelő megtakarítást eredményezheti.

“A vegyes flottákban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében a városoknak és a logisztikai szolgáltatóknak érdekükben áll együttműködni. Itt nagy lehetőség rejlik a köz- és magánszféra közötti partnerségek kialakításában az infrastruktúra tervezésének optimalizálása érdekében, biztosítva a fenntarthatóság, a helytakarékosság és a költségmegtakarítás teljes körű kihasználását.”

– mondta zárszavában Jennifer Dungs.

A teljes szakértői anyag, a “Finding the Right Mix: The Hidden Costs, Complexities, and Benefits of Mixed Electric Fleets in Last-Mile-Logistics” (A vegyes elektromos flották rejtett költségei, bonyolultsága és előnyei az utolsó mérföldes logisztikában) című tanulmány ingyenesen letölthető innen: https://www.innoenergy.com/discover-innovative-solutions/reports/hidden-costs-benefits-mixed-electric-fleets-last-mile-logistics/

