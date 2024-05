A CineBeam Q-val újra megkezdi a projektorok forgalmazását Magyarországon az LG

Az LG az elmúlt években nem értékesített projektorokat a magyar piacon, 2024-ben azonban újra visszatérnek a cég otthoni vetítői.

Az első modell, ami újra nálunk is kapható, rögtön egy újdonság: a januári CES-en bemutatott LG CineBeam Q, ami egy kompakt, szinte műtárgyként is értelmezhető 4K projektor. A készülék egyelőre kizárólag az LG webáruházában kapható, itt viszont 15% kedvezményt kapnak azok, akik elsőként megrendelik a terméket.

Kis méret, nagy teljesítmény

A dekorációs tárgynak is beillő LG CineBeam Q mindössze 135 x 135 x 80 mm-es méretével az egyik legkisebb projekt a piacon. Ennek ellenére hatalmas méretű, akár 120 hüvelykes 4K UHD (3840 x 2160) felbontású képet is képes vetíteni. Az RGB lézer fényforrásnak és a beépített képfeljavító technológiáknak köszönhetően a készülék képmegjelenítése pontos és tiszta. A projektorokkal kapcsolatban gyakori kritika a kontraszt és a színmegjelenítés: a CineBeam Q esetében ezzel nem lehet gond, hiszen az apró vetítő 450 000:1 kontrasztarányt, és a DCI-P3 színskála 154 százalékos lefedését garantálja. Ennek a színhűségnek köszönhetően a filmek és egyéb tartalmak pontosan úgy jelennek meg a vetített képen, ahogyan azt készítőik eredetileg elképzelték: gazdag színekkel, mély feketékkel és ezáltal életteli jelenetekkel. A valódi moziélményt bel- és kültéren is élvezhetjük: az 500 ANSI lumen fényerővel naplemente után akár szabadtéren is tarthatjuk a filmes estét.

Falra, vászonra, mennyezetre

Elmúltak azok az idők, amikor a projektorok képét házi praktikákkal kellett kiegyenesíteni. Az LG automatikus képernyőbeállítási funkciója önállóan optimalizálja a fókuszt, illetve a kép elhelyezését és méretét, így a vetítés mindig ideális lesz – anélkül, hogy bajlódnunk kellene az elhelyezéssel. Az elhelyezés szempontjából egyedi megoldást jelent a CineBeam Q 360°-ban elforgatható fogantyúja, amivel a készülék egyrészt könnyen hordozható, másrészt számos pozícióban kitámasztható. Vetíthetünk vele például a nappaliban egyenesen a falra, de a hálószobába átsétálva ugyanígy a mennyezetre is irányíthatjuk a fényforrást. Ha pedig egy nyári napon a kertben szeretnénk mozizni, a projektort ki is vihetjük magunkkal, hiszen powerbankről is működik, amit a hátulján lévő USB Type C bemenethez csatlakoztathatunk. Bárhova is helyezzük, a CineBeam Q-nak már a látványa is különleges: minimalista, elegáns formatervezése és kompakt mérete miatt izgalmas kiegészítő és dizájnelem lehet bármilyen környezetben.

Okostévé a projektorban

Az LG webOS 6.0 okostévé-platformot futtató CineBeam Q távirányítóval vezérelhető, és egyszerű hozzáférést kínál az olyan streaming-szolgáltatásokhoz, mint például a Netflix, a Disney+, a Prime Video vagy a YouTube. Amikor éppen nem valamilyen tartalmat nézünk, a projektor falfestés funkcióját használva bármilyen vizuális tartalommal feldobhatjuk vele a szoba – vagy éppen a kert – hangulatát. A projektor iOS és Android rendszerekkel is kompatibilis: ha éppen a telefonunkról szeretnénk valamit kirakni a képernyőre, kényelmesen használhatjuk az AirPlay vagy a Screen Share funkciókat. A CineBeam Q-hoz egyszerre két Bluetooth-eszköz – például két külső hangszóró – is csatlakoztatható, de a beépített hangszórók is alkalmasak a filmnézésre és zenehallgatásra.

A CineBeam Q már megvásárolható az LG webáruházában, május 30-ig 15%-os kedvezménnyel. Az LG a jövőben a kereslettől függően további projektor modellek bevezetését is tervezi a magyar piacon.

