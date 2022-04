Olcsó Windows 10 és 3 fizet 4-et kap Keysfan akció

A Windows 10 operációs rendszer 2015 óta elérhető és gyorsan az egyik legszélesebb körben használt operációs rendszerré vált a világon. Ez egészen biztos, hogy nem ok nélkül következett be. A Windows 10 rendszernek számos előnye van a Microsoft korábbi operációs rendszereihez képest. A korábbi Windows-verziókhoz képest a szolgáltatásai közül például a vírusvédelem, a grafika és az általános teljesítménye is jelentősen javult. Mindaddig, amíg számítógép hardvere és használatos egyéb szoftverek kompatibilisek a Windows 10 rendszerrel, addig a Windows 10 frissítése lehet a legjobb megoldás. A Windows 10 további előnyei: az érintőképernyős technológia hibrid eszközökben is használható, a rendszerfrissítések hosszabb ideig elérhetők, hatékony vírusvédelem, az operációs rendszer gyorsabb. A Windows 10 operációs rendszer népszerűsége napjainkban is töretlen, gyakorlatilag szinte minden számítógép-felhasználó találkozott már vele és használta a mindennapokban. Ez a szembetűnő és széles körű elterjedése az előző verzióhoz képest a hozzáadott olyan új funkcióknak köszönhető, amelyek az előző verzióban még nem voltak jelen, vagy jelentősen továbbfejlesztették. Az alábbi módon takaríthat meg pénzt, miközben Windows 10-et vásárol.

Olcsó Windows 10 szoftvert szeretne? Hol vásárolhat kedvezményes áron?

Ha besétál egy számítógépkereskedő üzletbe vagy felkeresi a Microsoft hivatalos webáruházát, akkor valószínűleg 100 dollár feletti árakon fog találni eredeti Windows 10 Home kiskereskedelmi szoftvert. Ha nem engedhet meg magának ekkora kiadást. de szeretné ugyanazt a terméket beszerezni, akkor más megoldást kell keresni. Szerencsére most a Keysfan kínál lehetőséget magánszemélyek és szakemberek számára elérhető Microsoft Office és Windows licencere. Aktuális promóciója: VÁSÁROLJ 3-AT ÉS 4-ET KAP! Például a Windows 10 Pro 6,75 €-tól és a Windows 11 Pro 10,00 €-tól, vagy a Microsoft Office 2021 Pro Plus csomag 17,50 €-tól és a Microsoft Office 2019 Pro Plus 16,50 €-tól! Látogasson el a Keysfan húsvéti akciós oldalára további kedvezményes árú termékek szoftverkulcsokért! A Keysfan egy globális IT-szoftver-viszonteladó, amely nemcsak a Microsoft népszerű termékeit árulja, hanem számos további számítógépes szoftvert is értékesít, mint például rendszereszköz-szoftvert, biztonsági víruskereső szoftvert és iObit sorozatot stb.

Kedvezményes árak, csak korlátozott ideig!

Vásárolj 3-at és 4-et kapsz! Válassz többet, spórolj többet! A kínálat csak korlátozott mennyiségben érhető el!

További hasznos számítógépes szoftverkulcsok, kedvezményes árakon

Fedezd fel a teljes akciós kínálatot>>>

Bundle! 62% kedvezmény, Windows OS és MS Office – használja ezt a kuponkódot: LKS62

További részletek >>

Olcsó Windows 10! 50% kedvezmény Windows szoftverkulcsokra – IGEN, FÉLÁRON! ( Kuponkód: BKS50 )

További részletek az akcióról >>

Óriási kedvezmények szoftverekre munkához és otthonra! ( kuponkód: BKS62 )

További részletek >>

Ismerje meg a Keysfan.com oldalt!

A Keysfan.com 24 órás ügyfélszolgálattal segítik a vásárlás és a felhasználás menetét, mely a Support@Keysfan.com email címen érhető el. Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás előtt vagy akár utána is. Írjon egy e-mailt a Support@Keysfan.com email címre, ha bármilyen kérdése van és a Keysfan.com ügyfélszolgálata készséggel válaszol. Az aktiválás előtt javasolt ellenőrizni a kívánt szoftververzió telepíthetőségét, azaz hogy azon szoftvert próbáljuk-e aktiválni, amihez a kulcs illik (pl. ellenőrizzük le azt is például, hogy Pro vagy Home verziót vásároltunk). Javasoljuk, hogy vásárlás előtt érdeklődjön Keysfan.com ügyfélszolgálatán a Support@Keysfan.com e-mailcímen. Kapcsolódó cikkünk a korábbi Keysfan akcióról.

Cikkünk szponzorált tartalom, amelynek célja csupán az információ, hír átadása. Oldalunk a Keysfan.com-től függetlenül működik, és semmilyen tekintetben nem vállalunk felelősséget a Keysfan.com oldal ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Cikkünk nem foglal állást az abban a vitatott kérdésben sem, hogy az érintett Microsoft-licencek árusítása a Keysfan.com és az ahhoz hasonló oldalakon ütközik-e jogszabályba. Erre figyelemmel a Keysfan.com oldalon történt minden vásárlás a vásárló kizárólagos felelőssége. A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A technokrata.hu teljesen függetlenül működik a Keysfan.com-tól, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Az ajánlattal kapcsolatban, illetve bármilyen felmerülő probléma esetén a Support@Keysfan.com címen lehet érdeklődni.