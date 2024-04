Mammográfiához tervezett diagnosztikai monitort mutat be az LG

Tovább bővíti B2B orvostechnikai kínálatát az LG Electronics (LG).

A portfólió új tagja, a 21HQ613D-t értékesítését nemrégiben engedélyezte az Egyesült Államokban az FDA. A kifejezetten digitális mammográfiához és emlő tomoszintézishez tervezett 21HQ613D egy 21,3 hüvelykes, 5 megapixeles (MP) IPS diagnosztikai monitor, amely nagyfelbontásban jeleníti meg a röntgenfelvételeket, és kalibrációs érzékelője, illetve szoftvere révén stabil képminőséget biztosít.

A 21HQ613D kivételes felbontást és fényerőt kínál: IPS kijelzője 2048 x 2560-as felbontást, 1100cd/m² fénysűrűséget és 1800:1 kontrasztarányt biztosít. A különböző típusú orvosi képfelvételek, többek között az emlő MRI-, CT- és ultrahangfelvételek megtekintésére alkalmas diagnosztikai monitor egy belső, elülső érzékelőt kapott, amely révén nincs szükség külső kalibrációs eszközre. Az LG Calibration Studio Medical szoftverrel az orvosok kényelmesen elvégezhetik az egészségügyi kijelzőkre vonatkozó nemzetközi minőségellenőrzési szabványoknak megfelelő DICOM-kalibrációs és minőségbiztosítási teszteket.

A 21HQ613D olyan hasznos funkciókat is kapott, amelyek segítik az egészségügyi dolgozókat a klinikai képfelvételek alaposabb vizsgálatában – ilyen például a Fókusz nézet és a Patológia mód. Az egérrel vagy billentyűzettel vezérelhető Fókusz nézettel a felhasználók a kép egy kiválasztott szekciójára fókuszálhatnak, miközben a képernyő többi része elhalványul – így az adott terület jobban láthatóvá válik. A Patológia mód olyan tiszta és pontos képet biztosít, mintha a felhasználó mikroszkópba nézne. A láthatóságot segíti az is, hogy az egészségügyi dolgozók a megjelenített kép típusához igazíthatják a képernyő felbontását, gyorsan váltva az 5, 3 és 2MP-es méret között.

Azért, hogy a munkakörnyezet rendezettebb, a munka pedig produktívabb legyen, a diagnosztikai monitor támogatja a DisplayPort-kapcsolaton keresztüli daisy-chaininget, azaz láncba kötést. A daisy-chaining a monitorok összekapcsolásának egyszerű és hatékony módja, amivel csökkenthető a kábelek mennyisége és rendezettebbé tehetőek az asztalok. Az LG új diagnosztikai monitorának használata emellett kényelmes is az állítható dőlésszögű, magasságú, forgatható és kétirányú pivot funkcióval ellátott ergonomikus állványnak köszönhetően.

A diagnosztikai monitoron elhelyezett öt gyorsgomb kényelmesebbé teszi az eszköz használatát, hiszen gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a beállítások módosításához és az üzemmódok közötti váltáshoz. Egyedi megoldás a jelenlétérzékelő is, amellyel a kijelző képes arra, hogy az energiatakarékosság jegyében automatikusan kikapcsolja magát, ha öt percig nem érzékel mozgást. A diagnosztikai helyiségekben különösen hasznosak lehetnek a Down Light és a Wall Light funkciók, amelyekkel a felhasználók akkor is kényelmesen el tudják olvasni a dokumentumokat, ha kevés a fény vagy a szoba teljesen sötét. Míg előbbi megoldás a monitor alatti íróasztalt vagy asztallapot világítja meg, utóbbi a kijelző mögötti falfelületre vetít fényt. Azért, hogy a képek mindig jól kivehetőek legyenek, a fényerőérzékelő automatikusan beállítja a képernyő fényerejét a környezeti körülmények alapján.

A 21HQ613D-vel az LG a mammográfiai felhasználású diagnosztikai monitorok iránti gyorsan növekvő globális keresletet célozza meg. A Persistence Market Research iparági riport szerint a globális mammográfiai piac 2023-ban vélhetően elérte a 6,9 milliárd dolláros értéket, 2023 és 2033 között 11,6%-os összetett éves növekedési rátával (CAGR).*

Az LG diagnosztikai monitorok kibővített kínálata teljesen lefedi a nagy kórházak főbb kijelzőigényeit. Az új 5MP-es modell mellett a vállalat porfóliójának része egy 3MP-es monitor – amelyet elsősorban röntgenfelvételek megjelenítésére használnak –, valamint további 8MP-es és 12MP-es termékek, amelyek alkalmasak a PBP (Picture-by-picture) megjelenítésre, azaz több diagnosztikai kép egyidejű megtekintésére. Az LG jelenleg 13 különféle egészségügyi kijelzőt gyárt, köztük 5 diagnosztikai, 5 sebészeti és 3 klinikai használatra szánt monitort. Ezek mindegyike Magyarországon is elérhető, kivéve az új 5MP-el modellt, amelynek értékesítése még idén megkezdődik hazánkban.

Az LG elkötelezett a modern egészségügyi környezetbe szánt fejlett kijelzőmegoldások gyártása mellett. A vállalat 2023-ban szerződést kötött a Franciaország kórházi informatikai beszerzési központjával, a Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière-el (CAIH), összesen nyolcféle orvosi monitor szállítására. A négy évre szóló, 10 millió euró értékű szerződés a vállalat legnagyobb megállapodása azóta, hogy 2016-ban az orvosi képalkotó eszközök piacára lépett.

