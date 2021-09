Így frissítsen Windows 11-re

Szerezzen olcsó Windows 10 -et akár már 7 euróért, és frissítse Windows 11 -re már most októberben.

A Microsoft bejelentette, hogy 2021. október 5 -től lesz elérhető a legújabb operációs rendszere, a Windows 11. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kompatibilis gépek ekkortól kaphatják meg a Windows Update rendszeren keresztül ingyenes frissítésként az új operációs rendszert. Emellett szintén ekkor kerülnek majd forgalomba az első olyan számítógépek, laptopok, amikre már alapértelmezésként ezt a legújabb operációs rendszert telepítik majd. A Microsoft közölte azt is, hogy ingyenes frissítéseket is biztosít a meglévő Windows 10 számítógépekre. A frissítés szakaszosan történik majd, elsőbbséget élveznek a legújabb számítógépek. Bár az új Windows 11 szigorú hardverkövetelményeket támaszt a számítógépekkel szemben, általában minden Windows 10 rendszert futtató számítógép ingyenesen frissíthető lesz.

A Windows 10-hez hasonlóan az új rendszert is szakaszosan bocsátja rendelkezésre a Microsoft, ami azt jelenti, hogy az első körben leginkább csak az újabb, alaposan kitesztelt és várhatóan optimális teljesítményt nyújtó hardverekkel rendelkező számítógépeken fog megjelenni ez a frissítés, de majd később bővülni fog ez a kör. Ez a gyakorlatban azt is jelentheti, hogy a régebbi hardverekkel felszerelt számítógépek esetében az októberi időponthoz képest csak később fogja automatikusan felajánlani a frissítés lehetőségét a Windows 10.

Jó lehetőségnek kínálkozik most olcsón beszerezni a Windows 10 -et.

Nincs más dolga, csak szerezzen be egy Windows 10 rendszert és várja meg, amíg frissít Windows 11 -re.

