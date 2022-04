Moshi IonBank 10K – Mit nyújt nekünk?

A Moshi termékek már jól ismert egyedi stílusához hasonlóan a Moshi IonBank 10K is rendkívül stílusos és funkcionális.

A Moshi az egyszerű eleganciát szem előtt tartva tervezte a meg a készüléket, melynek borítása vegán bőrből és eloxált alumíniumból készült. A hordozható töltő két visszafogott színben érhető el – Sunset Bronze és Gunmetal Grey, melyek nagyon jól illenek a Rose Gold és a Space Grey iPhone készülékekhez. Maga az akkumulátor körülbelül akkora, mint egy iPhone 11, és körülbelül 2,5-szeres vastagságú, a súlya pedig mindössze 270 gramm. Méretének és sima, íves kialakításának köszönhetően egy nagyon kellemes tapintású, kényelmesen hordozható akkumulátort kapunk a pénzünkért.

Moshi IonBank 10K – Minden, amit tudni érdemes róla

Ahogy a nevéből is kiderül, a hordozható töltő kapacitása 10 300 mAh. Ez azt jelenti, hogy teljes töltöttségi állapot esetén akár négyszer is feltölthető vele iPhone készülékünk, mielőtt újra kellene tölteni az akkumulátort. Ha a kapacitásról van szó, úgy gondoljuk, hogy a több az jobb. Amennyiben egy hordozható töltőt ritkábban kell tölteni, de ennek ellenére akár több töltésre is képes az mindenképpen az előnyök közé sorolható. Ma már a legtöbb táskában lapul akkumulátor vészhelyzetekre, és fontos, hogy tudjuk, hogy mire is képes a töltőnk, hogy még véletlen se érje meglepetés az embert. A Moshi IonBank 10K magas kapacitásával mindenképpen a nagyobb biztonságot nyújtó akkumulátorok közé tartozik, amely ráadásul 2.4A gyorstöltési kapacitással rendelkezik.

Az Moshi IonBank 10K töltő hordozhatóságát nagyban segíti praktikus kialakítása. A töltő beépített kábelei egy mágneses, vegán bőrrel borított csapóajtó mögött helyezkednek el. A fedél mögött egy Lightning kábel és egy szabványos USB kábel található. Az utóbbi egy bemeneti kábel az újratöltéshez, A Lightning csatlakozó pedig az iPhone töltését biztosítja. Ami igazán remek ebben a kialakításban, hogy így mindig kéznél vannak a kábelek és nem kell állandóan összegabalyodó vezetékekről is gondoskodunk. Ráadásául mindkét kábel zsanérral hajtható ki és be, amely lehetővé teszi, hogy a kábelek megtörése nélkül tölthessük készülékünket. Az IonBank 10K SmartSense áramkört használ, amely képes egyszerre tölteni az IonBank-ot és ezzel egy időben magát a mobilunkat is. A két kábelen kívül van még egy szabványos USB-port a ház külső oldalán, melynek segítségével további eszközök is tölthetők egyidőben. A töltő oldalán helyet kapott még egy gomb, melynek megnyomásával egy négy pontból álló led skála megmutatja, hogy a töltőnk pillanatnyilag milyen töltöttségi szinten van (25%-50%-75%-100%).

Összegzés

A Moshi IonBank 10K nagyszerű társ lehet a mindennapokban, azoknak, akik a mobiljuk töltöttségi szintjét mindig szeretik biztonságban tudni és nem szeretik a váratlan helyzeteket ez ügyben. Az előnyök sorát bővíti a a praktikus, ugyanakkor stílusos kialakítás.

