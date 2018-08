A Samsung prémium okostelevíziói idén megkapták a HDR10+ minősítést

A Samsung Electronics 2018-as Prémium UHD és QLED televíziói HDR10+ minősítést kaptak, amely igazolja, hogy a készülékek nagy dinamikatartomány (High Dynamic Range, HDR) 10+ megjelenítésére képesek. A HDR10+ a kiemelkedő képminőségű televíziók újgenerációs központi technológiája, amely prémium HDR vizuális élményt és olyan eredeti képi világot kínál a nézők számára, amilyennek azt a készítők is megálmodták, miközben segíti a filmstúdiók és rendezők kreatív alkotói munkáját is.

A HDR10+ technológia a dinamikus metaadatok felhasználásával jelenetről jelenetre optimalizálja a fényerő szintjét a HDR-képes televíziókon, így a Samsung televíziók fényesebb kiemeléseket, valamint mélyebb sötét színeket tudnak megjeleníteni a mélység és a valósághű képi világ érzékeltetése érdekében. A HDR10+ minősítési program egy újszerű vizuális élményhez biztosít kiváló alapot, miközben folyamatosan törekszik a HDR10+ ökoszisztéma bővítésére.

„A HDR10+ tanúsítvány logója egy új korszak kezdetét jelenti a prémium, kiemelkedő képminőségű tévék piacán. Célkitűzéseink között szerepel, hogy a piacvezető technológiát és a hosszú évek tapasztalataira épülő szakértelmet meglévő együttműködéseinket folytatva kamatoztassuk, miközben felhasználóink számára a lehető legjobb HDR tartalmakat nyújtjuk.”

– mondta Doochan Eum, a Samsung kijelző üzletágának alelnöke.

A Samsung számos céggel és szervezettel együttműködik, hogy a HDR10+ tartalmakat széleskörben is elérhetővé tegye. A vállalat partnere, a Philips televíziók fejlesztését, gyártását és forgalmazását felügyelő TP Vision jövőre a teljes 4K TV portfóliójára is bevezeti a HDR10+ tanúsítványt. A V-Silicon (korábban Sigma Design) pedig egy HDR10+ demóval készül a 2018-as IFA kiállításra, amely a vállalat standján tekinthető meg.

A neves filmgyártó, a Warner Bros. stúdió saját HDR10+ tartalmai már az idei év során elérhetők lesznek akár otthonról is. A Samsung emellett a Twentieth Century Fox Film Corporationnal is együttműködésbe kezdett a HDR10+ tartalmak engedélyeztetési folyamatainak egységesítése érdekében. A közös munka célja, hogy a tartalmak megálmodói a lehető legtöbbet hozzák ki az új technológiából, lehetőséget teremtve a felhasználók számára, hogy a filmgyártók kreatív elképzeléseit és művészi megoldásait a lehető legkiválóbb minőségben tekintsék meg. A Twentieth Century Fox várhatóan a következő hetekben jelenti be a HDR10+ technológiával kompatibilis filmek listáját.

A népszerű VoD (Video on Demand) szolgáltató, a Rakuten TV is együttműködik a Samsunggal, hogy a prémium HDR10+ tartalmakat európai felhasználói számára is elérhetővé tegye.

„A Rakuten TV egyik célkitűzése, hogy a kiváló minőségű moziélményt a felhasználók otthonaiba is elhozza. Bízunk benne, hogy a mostani együttműködésünk prémium partnerünkkel, a Samsunggal lehetőséget teremet arra, hogy a Rakuten TV az okostévék referencia VoD platformjává váljon. A dinamikus metaadatokkal továbbfejlesztett HDR technológia, valamint az európai okostévé tulajdonosok számára már elérhető, rendkívül változatos 4K HDR tartalmaink felejthetetlen filmélményt nyújtanak majd a vásárlóknak.”

– mondta el Sidharth Jayant, a Rakuten TV globális termékigazgatója.

Bővebb információ a www.hdr10plus.org oldalon található.