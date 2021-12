Már az Apple Music alkalmazás is elérhető az LG okostévéin

Tovább bővül az LG webOS platform által kínált otthoni szórakozási lehetőségek köre: már az Apple Music zenestreaming-szolgáltatás is elérhető az LG Electronics (LG) okostelevízióin.

Immár az LG Content Store-on keresztül bármelyik, a webOS okostévé-platform legalább 4.0-ás verzióját futtató LG televízióra letölthető az Apple Music alkalmazás, amely az előfizetőknek több mint 90 millió hirdetésmentes dalhoz, 30 000 válogatott lejátszási listához és 4K videokliphez, valamint a klasszikus, country és legújabb slágereket játszó, díjnyertes Apple Music Radio élő adásához biztosít hozzáférést. Az LG tévékre telepített Apple Music app-ban több millió időszinkronizált dalszöveggel feliratozott dal is elérhető, ami tökéletes kiegészítés lehet az otthoni énekléshez vagy a házibulikhoz. Az előfizetők a saját, már meglévő zenei könyvtáruk összes dalához, albumához és lejátszási listájához kényelmesen hozzáférhetnek LG okostévéiken.

Az LG okostévé-tulajdonosok ugyanazt a gördülékeny felhasználói élményt kapják majd az Apple Music alkalmazás használatakor, mint amit az iPhone, iPad, Mac, HomePod mini, PC és Android készülékeiken tapasztalnak, csak épp az LG televíziói által kínált nagyképernyős, magával ragadó vizuális élménnyel kiegészülve. A felhasználók az LG Content Store-ból néhány kattintással letölthetik az Apple Music alkalmazást, majd az Apple ID-jük használatával rögtön be is jelentkezhetnek a már meglévő felhasználói fiókjukba. Azok, akiknek még nincs saját fiókjuk, közvetlenül a tévéjükről is elindíthatják az előfizetési folyamatot.