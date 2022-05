Az Element nevű vállalatot 2007-ben hozták létre az Egyesült Államokban, és a cég kínálatában az első pillanattól kiemelt szerepet kaptak a televíziók.

A gyártó a közelmúltban azt jelentette be, hogy színre lépnek egy kifejezetten kültéri használatra szánt készülékkel is. Ez az EP400AB55R, amely 55 hüvelykes 4K felbontású kijelzővel rendelkezik.

A termék Roku TV smart platformra épül, amely rengeteg különféle netes tartalom közvetlen elérését teszi lehetővé. A maximális képfrissítési rátája 60 Hz, és természetesen csepp, illetve porálló. A cég kiemelte, hogy törekedtek egy kifejezetten olcsó modell megalkotására, és az erőfeszítéseiket siker is koronázta. A fejlesztés hivatalosan az USA-ban került forgalomba 1500 dolláros áron, ami lényegesen kevesebb, mint amennyit az ugyanekkora, ugyanilyen felbontású Samsung The Terrace kültéri tévéért elkérnek, hiszen utóbbi 3300-3500 dollárt kóstál. Viszont az is tény, hogy a dél-koreai vállalat tévéje egy fontos területen egyszerűen rommá veri ezt a készüléke, ez pedig a fényerő, ami a kültéren iszonyatosan fontos, ha valaki nappal is szeretné használni a terméket. A Samsung Terrace maximális fénysűrűsége tartósan eléri az 1700 cd/m²-t, az Element EP400AB55R azonban csak 700 cd/m²-t tud. Ettől függetlenül benne van a pakliban, hogy sikeres lesz, és ha jól alakulnak a dolgok, akkor nem lennénk meglepve, ha idővel hazánkban is elérhetővé válna.

Forrás: Prohardver