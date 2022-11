Már Magyarországon is előrendelhető az LG Electronics (LG) új, kifejezetten gamereknek fejlesztett televíziója, az LG OLED Flex.

A világ első állítható íveltségű, 42 hüvelykes OLED képernyője a 2022-es berlini IFA kiállításon debütált, mostantól pedig az LG Magyarország vadonatúj bemutatótermében bármely hazai érdeklődő számára megtekinthető. Az LG Webáruházában egyúttal megnyílt a lehetőség a termék előrendelésére is.

Magyarországra is megérkeztek az LG OLED Flex, a vállalat kifejezetten gamerek igényeire szabott világújdonság OLED televíziójának első példányai. A konzolos, PC-s és felhőalapú játékokhoz, valamint élő TV-közvetítésekhez és tartalomstreaming-szolgáltatásokhoz is ideális készülék görbülete a teljesen sík állapottól a látványosan íveltig (900R) állítható.

A televízió rendkívül élethűen jeleníti meg a tartalmakat, ami a kivételes kontrasztaránynak, a mély feketének, a pontos színmegjelenítésnek, a 0,1 milliszekundumos válaszidőnek, valamint az alacsony bemeneti késleltetésnek köszönhető. A valósághű képmegjelenítés — amit az ötödik generációs α (Alpha) 9 mesterségesintelligencia-processzor és az LG egyedülálló képi algoritmusai biztosítanak —, az LG OLED Flex esetében szemkímélő tulajdonságokkal is társul: számos tanúsítvány bizonyítja az LG OLED képernyő villódzás- és tükröződésmentes tulajdonságát, így a felhasználók is hosszabb ideig élvezhetik kedvenc játékaikat vagy műsoraikat.

Az LG OLED Flex íveltsége gyorsan és kényelmesen beállítható a távirányítón külön erre a célra dedikált gomb segítségével. A felhasználók választhatnak két alapbeállítás közül, vagy manuálisan is beállíthatják a képernyő görbületét, egyenként öt százalékos lépésekben. A készülék kijelzője emellett akár dönthető is — 10 fokban a felhasználó felé, vagy 5 fokig hátrafelé —, illetve egy 140 mm-el felfelé vagy lefelé állítható magasságú állvánnyal is rendelkezik a maximális kényelem érdekében.

A különleges kialakítás mellett a képernyőn megjelenő kép mérete is egyénileg testre szabható a játszott játék műfajának megfelelően. A szerepjátékokhoz (RPG-k), versenyjátékokhoz vagy platformjátékokhoz a teljes képernyős megjelenítés lehet ideális, míg a valós idejű stratégiai (RTS) vagy belső nézetű lövöldözős (FPS) játékok kedvelői a 32 vagy 27 hüvelykes képet részesíthetik majd előnyben. Ez a funkció a játékirányítópult menüből érhető el kényelmesen, ahol az is kiválasztható, hogy a kisebb méretű játékkép a képernyőn milyen pozícióban helyezkedjen el.

A kizárólag az LG OLED Flex-ben elérhető új Game alkalmazásban egyéni képernyővédők, és népszerű alkalmazásokhoz — például a Twitch-hez és a YouTube-hoz — irányító parancsikonok érhetők el. Az LG OLED Flex ráadásul megkapta az LG játékoptimalizáló mód megújult verzióját, ami az ideális képi és hangbeállítások széles kínálata mellett az egyes játékműfajokhoz igazított, testreszabott hangbeállításokat tesz elérhetővé. A kifejezetten játékokhoz fejlesztett hangbeállítások kezelőfelületén ki- és bekapcsolható a hangszínszabályozó, a mesterséges intelligencia által vezérelt hangszabályozó (AI Game Sound) és a Dolby Atmos, valamint kényelmesen hozzáférhetők egyéb élvonalbeli hangbeállítások is, így a felhasználók minden részletében a saját ízlésükhöz igazíthatják a játékélményt.

A játékosok számára ideális funkció az LG OLED Flex Multi View módja is, amivel két különböző forrásból származó tartalom egyidejűleg jeleníthető meg. Ráadásul kiválasztható a képernyőn futó alkalmazások elsődleges hangforrása is, így például PC-s vagy konzolos játék közben akár YouTube-videók nézhetők okostelefonról streamelve.

A maximális kényelmet szolgálja a tévé váltóközpont funkciója is: az LG OLED Flex beépített mikrofonját, valamint az USB-portokon keresztül csatlakoztatott eszközöket a HDMI-kábellel csatlakoztatott PC-vel együtt használhatják a játékosok. A képernyő állványának oldalán található forrás kiválasztása gomb megnyomásával a felhasználók oda-vissza válthatnak a PC és az LG OLED Flex használata között. A tévébe épített mikrofon pedig mindeközben hatékony visszhangszűrést biztosít a kristálytiszta csevegéshez játék közben. Az LG OLED Flex ráadásul kiváló hangzást nyújt a beépített 40 W-os hangrendszer révén, amit a Dolby Atmos támogatás tesz még teljesebbé a kompatibilis tartalmak lejátszása esetén.

Az LG különleges OLED TV termékcsaládja, köztük az új LG OLED Flex a világon az egyik legjobb nagyképernyős játékélményt nyújtja a Dolby Vision játékok támogatásával, 4K képminőségben, 120Hz-en, illetve az olyan legújabb HDMI 2.1 funkciókkal, mint például a változó képfrissítési ráta (VRR) és az automatikus alacsony késleltetési mód (ALLM). Az LG ívelhető kijelzője ráadásul G-SYNC®-kompatibilis és AMD FreeSync™ Premium tanúsítvánnyal is rendelkezik, így olyan gördülékeny, szaggatásmentes vizuális élményt nyújt, amellyel szinte valósággá válnak a képernyőn lejátszott tartalmak.

A teljes értékű, személyre szabott felhasználói élményért az LG az OLED Flex pajzsszerű formatervezésű hátoldalába egyénileg beállítható hangulatfényeket is épített, amelyek öt egyedi üzemmód szerint állíthatók.