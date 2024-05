Stratégiai partnerséget kötött a Magyar Fintech Szövetség és a Dubaj központú MENA Fintech Szövetség a nemzetközi fintech együttműködések előmozdítása érdekében

A Magyar Fintech Szövetség és a MENA Fintech Szövetség (A Közel-Kelet és Észak-Afrikai régió Fintech Szövetsége) örömmel jelenti be egy együttműködési szándéknyilatkozat aláírását, melynek célja a két régió fintech, azaz pénzügyi technológiai ökoszisztémái közötti együttműködés növelése és az innováció elősegítése.

A Dubaj központú szövetség 22 MENA, azaz Közel-Kelet és Észak-Afrikai régió országait tömörítő szervezet Marokkótól Dubajig.

A két szervezet egyetértett abban, hogy versenyképes nemzetgazdaságok nem működhetnek digitalizált pénzügyi rendszer és digitális pénzügyi megoldások nélkül. Az ilyen országokban nő a transzparencia, csökkennek a tranzakciós költségek, gyorsabbá válnak a fizetések, illetve sok fintech megoldás segíti a cégek fejlődését, a határokon átnyúló kereskedelmet, a webshopok konverzióját, vagyis az egész gazdaság fejlődéséhez hozzájárulnak. A két fintech szövetség azokat a közösségeket fogja össze saját országaikban, amik egy ilyen gazdaság építésének motorjai.

A 2018-ban alapított MENA Fintech Szövetség elismerten egyike a világ négy legaktívabb fintech szövetségének. Erős jelenléttel a Közel-Keleten és Afrikában, élen jár az innováció ösztönzésében és az együttműködések kialakításában a fintech iparágban. Folyamatosan növekvő közösségük tagjai között vannak fintech startupok, kkv-k, pénzintézetek, technológiai vállalatok, tudományos körök, befektetők, akcelerátorok, valamint szabályozók és döntéshozók is. Határokon átívelő tudásmegosztó-platformjaik és együttműködéseik is segítik a fintech ökoszisztéma növekedését.

A Magyar Fintech Szövetség egy 2020-ban alapított, jelenleg 56 taggal rendelkező iparági szövetség, melynek célja a magyar fintech, vagyis pénzügyi technológiai ökoszisztéma összefogása. A szövetség feladata, hogy segítse a döntéshozókat, szabályozókat és pénzügyi intézményeket a pénzügyi technológiai szektor szabályozási környezetének javításában. Segítséget nyújt magyar tagjainak a külföldi piacra lépésben, illetve nemzetközi tagjai számára a magyarországi piacra lépésben. Mindemellett változatos edukációs és kapcsolatépítési lehetőségeket kínál tagjai és a további iparági szereplők számára.

A jelentős mérföldkőnek számító memorandumot a Dubai Fintech Summit-on írta alá a két fintech szövetség elnöke, ahol többek között magyar fintech startupok (Natrix, Benker, Finshape, CoinCash és Peak), az MBH Bank és MBH Fintechlab is részt vett. A világ minden tájáról érkezett, több mint 200 kiállító innovatív megoldásait felvonultató kétnapos rendezvényen a Magyar Nemzeti Bank is képviseltette magát egy külön standdal, a nyitó eseményén pedig Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is felszólalt. A magyar delegáció részeként a kecskeméti Neumann János Egyetem is jelen volt, akik új, globális irodájukat nyitották meg a térségben.

A stratégiai partnerség jelentős előrelépést jelent a közel-keleti térség és Magyarország közötti kapcsolatok erősítésében, azzal a jövőképpel, hogy egy olyan környezetet alakítsanak ki közösen, ami elősegíti a fintechek növekedését és fejlődését. Mindkét szövetség elkötelezett amellett, hogy saját kapcsolatait, erőforrásait és szakértelmét felhasználva határokon átívelő együttműködéseket alakítson ki a fintech iparágban.

Nameer Khan, a MENA Fintech Szövetség elnöke és a FILS, a dubaji központú fenntartható banki megoldásokkal foglalkozó vállalat alapítója lelkesedését fejezte ki: “Nagy örömünkre szolgál, hogy hivatalossá tesszük ezt a partnerséget a Magyar Fintech Szövetséggel. A Magyar Nemzeti Bank és a helyi ökoszisztéma már tavaly óta együttműködik az MENA Fintech Szövetséggel. Most, hogy hivatalosan is egyesítjük erőinket, arra törekszünk, hogy mindkét régióban olyan lehetőségeket teremtsünk a fintech cégek számára, amelyek segítik az együttműködést és ezáltal a globális fintech szektor növekedését.”

“A Magyar Fintech Szövetség fő célja értékes kapcsolatokat, illetve üzleti lehetőségeket teremteni tagjai számára. A közel-keleti és észak-afrikai székhelyű cégeknek nemcsak kapcsolatokkal tudunk segíteni az Európai Uniós piacra való belépésben, hanem jó gyakorlatok megosztásával, valamint szabályozási és jogi tanácsadással is. Kölcsönös együttműködésünk révén a magyar fintech cégek is könnyebben folytathatnak üzletet a közel-keleti és észak-afrikai országokban, és ez a szoros együttműködés elősegítheti a nemzetközi fintech ökoszisztéma növekedését.” – mondta Ács Zoltán, a Magyar Fintech Szövetség elnöke, az MBH Bank fintech inkubátorának, az MBH Fintechlab ügyvezető igazgatója.

A memorandum értelmében a szövetségek szorosan együttműködnek a határokon átívelő fintech kezdeményezések, például közös rendezvények, tudásmegosztó események és együttműködési projektek elősegítése érdekében. Ezenfelül a partnerség igyekszik támogatni a fintech startupokat és a scale-upokat azáltal, hogy hozzáférést biztosít számukra új piacokhoz, befektetési lehetőségekhez és szabályozási kérdésekhez.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!