Új 3D nyomtatók sorát mutatja be a FreeDee az Ipar Napjain

A FreeDee Kft. az additív gyártás egyik élen járó hazai specialistája.

Márkafüggetlen szakértőként számos piacvezető 3D nyomtató és 3D szkenner márkával dolgoznak együtt, így a FreeDee standján idén három új 3D nyomtató is egyszerre debütál! Most lehet majd itthon először élőben megnézni a Markforged FX20 robusztus kompozit nyomtatót, az UltiMaker Factor 4 ipari FDM nyomtatót és a Formlabs Form 4 mSLA nyomtatót is. Emellett látványos SLM fémnyomtatásokra és 3D szkennelés bemutatóra is számíthatnak az Ipar Napjain a 101F (A pavilon) stand látogatói.

Valódi kompozitok akár ULTEMTM 9085 mátrix anyaggal

A legtöbb ma kompozitnak nevezett 3D nyomtató darabolt szálakkal töltött műanyag nyomtatószálakat olvaszt meg. A Markforged kompozit 3D nyomtatói ezzel szemben az aprított szénszállal erősített mátrix anyagot folyamatos üveg-, kevlár- és szénszálak beágyazásával fejelik meg. A „hagyományos” kompozit 3D nyomtatókhoz képest így sokszoros szilárdságot lehet elérni velük. A Markforged ezzel bebetonozta 3D nyomtatói hírnevét, mint a legerősebb 3D nyomtatott polimer alkatrészek nyomtatására képes additív gyártóberendezéseket.

A FreeDee standján most bemutatásra kerülő Markforged FX20 a gyártó legnagyobb, folyamatos szállal is dolgozó kompozit 3D nyomtatója, amely nemcsak ötször nagyobb munkatérrel rendelkezik, mint az eddigi portfólió legnagyobb tagja, de akár nyolcszoros építési sebességre is képes. Munkatere 200°C-ig fűthető a nagy teljesítményű, hőre lágyuló műanyagok nyomtatásához, valamint három nyomtatófejjel rendelkezik. Így a Markforged FX20 utánozhatatlanul erős, folyamatos karbonszállal erősített ULTEMTM 9085 alkatrészek nyomtatására is képes dedikált, könnyen letörhető támaszanyaggal.

Nikon SLM Solution, úttörő a fémnyomtatásban

A Nikon SLM Solutions a világ legfejlettebb lézerolvasztásos, porágyas fémnyomtató berendezéseit gyártja már évtizedek óta: a technológia elnevezése (Selective Laser Melting) is tőlük ered. A cég úttörő a több lézeres megoldások területén is: a legújabb NXG XII 600 és 600E fémnyomtató rendszerük már 12 lézerrel dolgozik egyszerre. A FreeDee standján számos különleges, nagyméretű, korábban nem látott Nikon SLM fémnyomatot is megtekinthetnek majd az Ipar Napjai idei látogatói.

Új polimer nyomtatók piacvezető márkáktól

Az SLA nyomtatás területét forradalmasító Formlabs április 17-én bemutatta a Form 4-et, a legújabb, következő generációs műgyanta 3D nyomtatóját, amely szupergyors additív gyártást ígér nagy precizitással a választott alapanyag típusától függetlenül. A legtöbb gyártási ciklussal 2 óra alatt végez, amiről a FreeDee standján személyesen is megbizonyosodhatunk majd.

Néhány napra rá, április 22-én mutatta be az UltiMaker a Factor 4 ipari FDM 3D nyomtatót, amelyet kifejezetten gyártóüzemi felhasználásra, gyártósorok támogatására fejlesztettek. A mérnöki anyagok támogatása, az akár 340°C-os nyomtatási hőmérséklet, a fedélzeti minőség-ellenőrzés, a hőmérséklet-szabályozott, 330 x 240 x 300 mm-es munkatér és más innovatív funkciók magas szintű kiszámíthatóságot és ismétlőképességet biztosítanak az UltiMaker most debütáló, legújabb zászlóshajójának.

3D nyomtató és 3D szkenner bemutatók: 101F stand, A pavilon

A világ legnépszerűbb 3D nyomtató márkáinak újdonságai, valamint az alkalmazás központú fém- és polimernyomatok mellett 3D szkennelési munkafolyamat bemutatóval is készül a FreeDee az Ipar Napjaira. Ismerje meg Ön is személyesen a FreeDee csapatát és a bemutatott innovációkat az A pavilon 101F standján május 7-10. között!

