Már előrendelhetők az LG 2023-as OLED evo és QNED tévéi

Az LG idei tévémodelljei között egészen változatos formaterveket és funkciókat találhatunk.

Vannak kimondottan játékhoz ajánlott, jelentősen megnövelt fényerejű készülékek, de a kínálatban megtalálható a falhoz illeszkedő, műalkotásra emlékeztető, minimalista kialakítású modell is. A továbbfejlesztett processzorokkal a készülékek új szintre léptek mind a képi megjelenítés, mind a hangzás terén. Az LG limitált ideig az előrendelésben résztvevő modellek mellé most ajándék hangprojektort is kínál.

Mesterséges intelligenciával a kiváló képi és hangzásvilágért

Az LG 2023-as OLED kínálatában szerepelnek a legújabb G3 és C3 OLED evo sorozatú tévék is, amelyek a korábbinál nagyobb fényerőt és színpontosságot, valamint tiszta képet és részletességet biztosítanak az OLED evo technológia és az új, hatodik generációs α9 AI processzornak köszönhetően. Ez a processzor az LG legkifinomultabb, mesterséges intelligenciára épülő mélytanulási technológiáját használja a kiemelkedő kép- és hangminőség érdekében: az AI Picture Pro így a tartalmak minden korábbinál hatékonyabb felskálázását teszi lehetővé. A modul egy olyan képfeldolgozási technológiát is magában foglal, amely azonosítja és finomítja a kiemelt objektumokat a képen, például emberek arcát azért, hogy élethűbben jelenjenek meg a képernyőn. A megjelenítés finomhangolása mellett az α9 AI Processzor működteti az LG AI Sound Pro technológiáját – ez a funkció a szoba adottságaihoz állítja be a tévé hangzását, a kétcsatornás hangot virtuális 7.1.2 surround hangzássá alakítja át, ezzel biztosítva a teljes térhatású akusztikát.

Új megjelenés, új funkciók

Az idei LG OLED evo G3 sorozat jelentős fejlesztéssel érkezik, mégpedig az LG saját Brightness Booster Max technológiájával. A fejlesztés vadonatúj fényvezérlő architektúrát és fényerősség-fokozó algoritmusokat foglal magában, ezzel akár 70 százalékkal növelhető a készülék kijelzőjének fényereje. Mivel a képernyő önálló fénykibocsátásra képes pixelekből áll, így a magas fényerő nem ront a kontraszton vagy a megjelenített kép színhűségén. Az LG 2023-as G3 OLED evo kialakítására jellemző az egyedülálló One Wall Design: ez azt jelenti, hogy a tévé könnyedén simul a falra anélkül, hogy rés maradna a felület és a készülék között.

Szintén különleges dizájnnal rendelkeznek a tavaly bemutatott LG OLED Objet Collection Posé modellek, melyek elmossák a prémium képernyők és az egyedi használati igények szerint készült bútorok közötti határokat. Elhelyezésük rugalmas és kényelmes, miközben szinte bármilyen stílusú beltérbe tökéletesen illeszkednek. A Posé szögletes, minimalista dizájnját a szövetelemek teszik igazán elegánssá. A tévé segít letisztultabbá tenni a belső tereket, hiszen kényelmesen használható csatlakozórendszere révén nem lesz kábelrengeteg a készülék körül, ami még inkább kiemeli esztétikai tulajdonságait.

A játékosok is megtalálják a számításaikat

Az idei OLED evo tévék 0,1 milliszekundumos válaszidővel és alacsony bemeneti késleltetéssel és akár négy HDMI 2.1a kompatibilis porttal teszik teljessé és kényelmessé a videójátékok élményét. A legújabb készülékek Game Optimizer funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kiválasszák a játékra jellemző optimális beállításokat és ezek között könnyedén tudjanak váltani, így az egyes játékműfajokhoz tudják optimalizálni a kijelző beállításait. A G-SYNC®, a FreeSync™ Premium és a változó képfrissítési sebesség (VRR) konfigurációi is könnyedén elérhetők a Game Optimizer menüjéből.

Az LG idei OLED és QNED szériájának felhasználói mostantól 4K-ban és akár 60 fps sebességgel élvezhetik a játékokat a GeForce NOW felhőalapú játékszolgáltatáson keresztül, amihez nem szükséges letöltés, telepítés vagy további hardver. A szolgáltatás jelenleg is elérhető Full HD felbontásban 60 fps sebességgel a webOS 5.0 vagy újabb verziójú webOS-t futtató LG televíziókon (a 2020-2022-es modelleken), míg a GeForce NOW 4K-s játék-támogatása a későbbiekben a 2022-es TV-modellek egy részéhez is elérhető lesz.

Az LG 2023-as tévéi között QNED modellek is megtalálhatók, amelyek Quantum Dot NanoCell Color technológiával rendelkeznek. Ennek köszönhetően pontos és élethű színeket produkálnak, ezzel téve teljessé az otthoni moziélményt. Az OLED kijelzők kontrasztarányához a QNED Million Grey Scale Block Dimming technológiával felszerelt legújabb QNED MiniLED tévék állnak a legközelebb. Ráadásul az idei Mini LED készülékek nemcsak 64-szer nagyobb kontrasztot tudnak megjeleníteni, mint a korábbi modellek, hanem karcsúbbak és az LG legújabb hangprojektoraihoz kiválóan illeszkedő dizájnnal is rendelkeznek.

Az LG legújabb, 2023-as OLED és QNED modelljei a következő linken előrendelhetők az LG Webáruházában 2023. május 31-ig.

