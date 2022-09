Az utóbbi napokban rengeteg elképesztően nagy tévét mutattak be a gyártók, a TCL pedig a világ legnagyobb QLED-tévéjeként hirdeti a 98 hüvelykes TCL 98C735-öt, ami még az LG 97 hüvelykes G2 OLED-tévéjére is rálicitál.

A TCL azt mondja, a képernyőt 3 méterről nézve ugyan olyan élményben lesz részünk, mint egy 30 méteres mozivászon előtt.

A szemzsibbasztóan nagy tévé 120 Hz-es képfrissítést, Onkyo hangrendszert és két HDMI 2.1 portot kínál, Android TV rendszerrel. Az ára 8000 dollár lesz, novembertől lehet hazavinni.

Aki pedig a hangzást is komolyan gondolja, annak a TCL egy X937U Dolby Atmos-képes, prémium, 7.1.4-csatornás hangprojektort kínál, vezeték nélküli hátsó hangszórókkal és Ray-danz technológiával, 800 dollárért – ezzel pedig a prémium hangprojektorok piacára is belépett a gyártó, amely Mini LED TV-t és viselhető kijelzőt is mutatott az IFA-n.

Forrás: ORIGO