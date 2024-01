Az LG bemutatja legújabb, 2024-es OLED evo tévéit

Az LG Electronics (LG) a 2024-es CES-en mutatja be legújabb OLED televízióit, amelyek új szintre emelik az otthoni szórakozás élményét.

A vállalat legújabb, négyszeres teljesítményű mesterségesintelligencia-processzorával felszerelt OLED termékcsalád legújabb tagjai páratlan vizuális élményt nyújtanak még élénkebb, élethű képminőséggel.

Az LG felhasználóközpontú “Sync to You, Open to All” vízióját követve a vállalat célja, hogy olyan személyre szabott élményt biztosítson, ami bármilyen életstílushoz passzol, és mindenki számára elérhető. Ennek érdekében az LG webOS smart TV platformja személyre szabott megoldásokat és szolgáltatásokat kínál, kiterjesztett ökoszisztémával és kibővített csatlakoztatási lehetőségekkel, hogy mindenki számára a tökéletes élményt nyújtsa.

Az LG 2024-es, kibővített OLED tévékínálatának modelljeiben a cég saját fejlesztésű, kizárólag OLED tévékhez tervezett mesterséges intelligencia (AI) alapú processzora kapott helyet. Az LG SIGNATURE OLED M4 és az LG OLED G4 tévék az új α (Alpha) 11 AI-processzorral vannak felszerelve, amely javítja a kép- és hangminőséget: az elődjéhez képest 70 százalékkal jobb grafikus teljesítményt és 30 százalékkal gyorsabb feldolgozási sebességet tesz lehetővé.

Az LG legújabb OLED televíziói továbbfejlesztett AI-alapú felskálázást alkalmaznak: a pontos pixelszintű képelemzés alapján képesek arra, hogy élessé tegyék az elmosódottnak tűnő tárgyakat és hátteret. Mindezt mesterséges intelligencia vezérli, amivel automatikusan tisztább és élénkebb lesz a megjelenített kép. A mesterséges intelligenciára épülő processzor ráadásul a színmegjelenítést is javítja: elemzi a gyakran megjelenített árnyalatokat, és ez alapján pontosabban jeleníti meg azt a képi világot, amit a filmkészítők és tartalomgyártók eredetileg megálmodtak. A Dynamic Tone Mapping Pro technológia mindemellett blokkokra osztja a képet, majd az adott rész fényerősségének elemzése nyomán finomhangolja a fényerőt és a kontrasztot, így javítva a képminőséget.

A technológia nyújtotta lehetőségek az LG SIGNATURE OLED M4-ben, az LG vezeték nélküli OLED tévéjében csúcsosodnak ki, ami mostantól új méretekben is elérhető, a 65-től a 97 hüvelykes képátlóig. Az innovatív, vezeték nélküli Zero Connect Box a csatlakoztatott kábelek problémáját is teljesen kiküszöböli. Az OLED M4 a világ első olyan tévéje, amely akár 4K felbontást és 144 Hz-es képfrissítési rátát garantál vezeték nélküli kép- és hangátvitel mellett.

„Kategóriaelső OLED tévéinkkel és lenyűgöző QNED termékcsaládunkkal megerősítjük vezető szerepünket a prémium televíziók piacán, a webOS okostévé-platformon elérhető új tartalmakkal és szolgáltatásokkal pedig tovább javítjuk a tévézés élményét”

– mondta Park Hyoung-sei, az LG szórakoztatóelektronikai üzletágának elnöke.

Az AI Sound Pro funkció gazdagabb és teljesebb, a beépített hangszórók pedig virtuális 11.1.2 csatornás hangzást kínálnak. A mesterséges intelligencia képes elkülöníteni a jelenetek beszédsávját is az alapzajtól, és ez alapján javítani a párbeszédek tisztaságát.

Az legújabb OLED evo modellek a Video Electronics Standards Association (VESA) ClearMR tanúsítványával érkeznek, ami hivatalosan is elismeri a pontos és tiszta képmegjelenítést. Az idei LG OLED tévék játékra is kiválóan alkalmasak: többek között kiemelkedő 4K felbontással, 144 Hz-es képfrissítési frekvenciával és HDMI 2.1 funkcióval, valamint Game Optimizer szolgáltatással is rendelkeznek, hogy a játékosok könnyedén válthassanak a különböző játékműfajokhoz tervezett kijelzőbeállítások között. A készülékek támogatják az NVIDIA G-SYNC®-et és az AMD FreeSync-et a dinamikus és élethű játékélmény érdekében.

Az LG személyre szabható funkciók egész sorát kínálja a minél teljesebb otthoni szórakozásért. A webOS okostévé-platform legújabb verziójával a felhasználók akár 10 felhasználói profilt is létrehozhatnak, egyéni beállításokkal. Testre szabhatják például a kezdőképernyőt, így gyorsan hozzáférhetnek kedvenc szolgáltatásaikhoz, tartalmaikhoz, és élvezhetik a személyre szabott Picture Wizard szolgáltatás előnyeit, amellyel a képminőséget saját ízlésüknek megfelelően állíthatják be. Az eszköz kezelését még kényelmesebbé teszi, hogy a kezdőképernyőn mindig megjelennek a legutóbb megtekintett tartalmak, így könnyedén és gyorsan hozzáférhetnek a legutóbb használt alkalmazásokhoz, és azonnal és lejátszhatják a kedvenc videóikat.

A webOS Re:New alkalmazással az LG okostévé-tulajdonosok öt évig kényelmesen frissíthetnek a platform legújabb verziójára, így mindig naprakész lehet a tévéjük. Ez a lehetőség a vállalat 2022-es OLED TV modelljei és 2022-es QNED Mini LED 8K modelljei esetében is él, valamint a jövőben világszerte több LG tévére is kiterjesztik.

A legújabb LG webOS rendszert futtató 2024-es okostévék kompatibilisek a Matter szabványt támogató okosotthon-eszközökkel. A készülékek támogatják az Apple AirPlay-t és a Google Chromecastet is, így a felhasználók könnyedén tükrözhetnek tartalmakat egy adott eszközről a képernyőre.

Az LG OLED tévék és QNED tévék a beépített WOWCAST funkció révén könnyedén párosíthatók az LG hangprojektoraival, és vezeték nélkül élvezhetik a kiváló hangminőséget. A WOW Orchestra háromdimenziós hangzást varázsol a szobába: az eszköz és a tévé hangszórói egymást támogatva egységes hangrendszert hoznak létre.

Az LG tévéi számos funkciót kínálnak a fogyatékkal élőknek is a Quick Card alkalmazás akadálymentesített szekciójában. Ez azt jelenti, hogy mostantól elérhetőek a kezdőképernyőn többek között a fogyatékossággal élők támogatására létrehozott szolgáltatások is. A távvezérlő működését bemutató alkalmazással és a chatbot-szolgáltatásokkal a felhasználók a szolgáltatásokhoz kényelmesen hozzáférhetnek.

A 2024-es CES kiállítás látogatói január 9 és 12. között az LG standjánál (#16008, Las Vegas Convention Center) ismerkedhetnek meg a vállalat legújabb innovációival, köztük az új OLED termékcsaláddal. Az érdeklődők a http://www.lg.com/ces2024 weboldalon és az LG Global YouTube-csatornán követhetik a vállalat további bejelentéseit a kiállításról.

