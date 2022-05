Itt az LG játékosok igényeire szabott, 42 hüvelykes OLED televíziója

Az LG népszerű tévé-termékcsaládjának legújabb kiadása, a C2-es sorozat az OLED-készülékek közt egyedülálló, 42 colos modellel bővült.

Az új készülék kiváló választás lehet a gamerek számára, mivel mérete és funkciói kifejezetten ideálissá teszik konzolos és PC-s játékokhoz. A tévé többek közt például lehetővé teszi a Dolby Vision által támogatott játékot is 4K felbontásban, 120 Hz-en.

Az OLED fejlődésének következő szintjét jelentő EVO technológia segítségével az LG OLED C2 ultra-realisztikus, tiszta és részletgazdag képet biztosít. A korábbinál gyorsabb és okosabb α 9 Gen 5 processzor mélytanulással skálázza fel a készülékek teljesítményét, a tartalmak megjelenítésekor pedig azáltal fokozza a térérzetet, hogy az előtérben, illetve a háttérben megjelenő elemeket jobban elkülöníti egymástól.

Játékra tervezve

A C2 széria 42 colos változata kifejezetten konzolos és PC-s játékokhoz készült, és lehetővé teszi a Dolby Vision által támogatott játékot 4K felbontásban, 120 Hz-en, így a játékosok folyamatos és élethű játékélményt élhetnek át. Az 1 milliszekundumos válaszidő, az NVIDIA G-Sync és az AMD FreeSync Premium kompatibilitás, valamint a VRR-támogatás ugyancsak a videojátékosok igényeit szolgálja, hiszen ezáltal még a leggyorsabb akciójelenetek is tisztán és szakadásmentesen jelennek meg. A televíziók támogatják az NVIDIA GeForce NOW és a Google Stadia felhőalapú játékplatformokat, használatukhoz mindössze egy kompatibilis kontroller csatlakoztatása szükséges.

Idén a sorozat konfigurációs lehetőségei is bővültek, hiszen a játék-specifikus funkciók és kijelző-beállítások a TV Game Optimizer menüjéből közvetlenül kiválaszthatók. Ez a funkció egyben a Dark Room Mode-hoz is egyszerű hozzáférést biztosít, amely a jobb játékélmény érdekében a kivilágítatlan szoba fényviszonyaihoz igazítja a képernyő fényerejét. Egy új játékmód is helyet kapott az alapbeállítások közt, ami részletes és még élethűbb játékélményt biztosít a belső nézetes lövöldözős, szerep-, vagy valós idejű stratégiai játékokhoz.

Az LG OLED C2 sorozat termékei, köztük a 42 hüvelykes változat elérhetőek az LG Webáruházában, és egyes viszonteladó partnereknél.