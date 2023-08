Így nyújtanak okos megoldást a switchek a KKV-k számára

A globális gazdasági visszaesés és az energiahatékonyság iránti folyamatos nemzetközi törekvések arra kényszerítették a KKV-kat, hogy okosabb döntéseket hozzanak megtakarításaik terén.

A vállalkozásoknak és lakástulajdonosoknak szóló tanácsok többsége azonban csupán arra tér ki, hogy hogyan csökkentsük a fűtés költségeinket, és hogy kapcsoljuk le a lámpát, ha kimegyünk egy helyiségből. Ezek az energiatakarékossági intézkedések azonban önmagukban még nem képesek kompenzálni az árak meredek emelkedését.

Vannak nagyobb léptékű megközelítések is, amelyek segíthetik az épületeket energiahatékonyabbá és fenntarthatóbbá tenni, mint például a dupla üvegezés, a napelemek, a LED-világítás és az érzékelők. Ezek az eszközök azonban jelentős pénzügyi befektetést igényelnek, amelyhez sok kis- és középvállalkozás egyszerűen nem fér hozzá jelenleg. A költséghatékonyabb és környezetbarátabb iroda eléréséhez a vállalkozásoknak okosabban kell használik a switch eszközeiket.

A switch olyan hálózati berendezés, amely a számítógépes hálózaton lévő eszközökhöz csatlakozik úgy, hogy adatokat fogad és csomagkapcsolt átvitellel továbbít a céleszközre. Az elektromos áramkörben a vezető útja a switch segítségével leválasztható vagy csatlakoztatható. Ezt a „ki” és „be” funkciót a felhasználó szabályozhatja. Egyszerűen fogalmazva, a switchek használatával a vállalkozások hatékonyabban szabályozhatják villamosenergia-felhasználásukat.

Váltson switch-re

Csupán kevés kis- és középvállalkozás tud arról, hogy az épületének WiFi energiafogyasztásán is lehetséges spórolni. A vállalkozás vezeték nélküli hálózatának működtetéséhez egy vagy több switch-re, és több hozzáférési pontra van szükség. A switchek nagy része tetszőlegesen konfigurálható, hogy vezessen-e Power over Ethernet (PoE) a hozzáférési pontokhoz (AP-k), vagy sem.

A vállalkozások a hálózati switch-el szabályozhatják, hogy a vezeték nélküli hozzáférési pontok mikor kerüljenek áramellátás alá. Például egy kávézó a nyitvatartási időn kívül automatikusan ki- és bekapcsolhatja a világítást és a fűtést.

Ezenkívül a vezeték nélküli hozzáférési pontokat is be lehet programozni úgy, hogy hasonló módon maguktól lekapcsoljanak. Különféle ütemezéseket is beállíthat, hogy az eszközei a mindenkori működésnek megfelelően üzemeljenek.

A számok

Ez mind nagyon hasznos lehet, de a kérdés továbbra is fennáll – mennyit takaríthatunk meg éves szinten egy switch intelligens konfigurációjával?

Kezdjük az alapokkal. 100 m2-enként egy hozzáférési pont elhelyezése szükséges, így a legtöbb középvállalat hamar eljut a 20 db AP-ig. Ha egy teljes, 168 órás naptári hetet veszünk, ahol csak hétköznap 8-18 óráig kapcsoljuk be a hozzáférési pontokat, akkor heti 118 órával csökkentheti a fogyasztást. A heti 50 munkaórán kívül nem kell árammal ellátni a hozzáférési pontokat.

Amikor a hozzáférési pont készenléti üzemmódban van (18 óra után és reggel 8 óra előtt), átlagosan 0,005 kWh-t fogyaszt óránként (a teljesítmény 5 Watt). Így 118x 5W = 590 wattot takarít meg hozzáférési pontonként hetente. Havonta ez 4 x 590w = 2,36 kW, évente pedig 52 x 590w = 30,68 kW.

A jelenlegi vállalkozók számára érvényes 21/kWh átlagos villamosenergia-ár mellett a hozzáférési pontonkénti éves megtakarítás, 30,68 kW szorozva 0,34 = 644,28 Ft. Tehát egy átlagosan 20 hozzáférési ponttal rendelkező vállalatnál ez éves szinten 20 x 644,28 = 12 885 Ft megtakarítást jelent.

Közepes méretű vállalatként ennél többet takaríthat meg gyorsan és egyszerűen egyetlen egyszerű konfigurációval egy switch eszközzel, további befektetés nélkül. Hiszen a hozzáférési pontok készenléti módjának funkcionalitása már eleve benne van a switchben, csupán azt kell tudnunk, hogyan kell beállítani az ütemezést.

Az olyan szervezetek számára, amelyeknek még több hozzáférési pontra van szükségük, mint például az iskolák, ahol akár 150 hozzáférési pont is elhelyezésre kerülhet a helyszínen, vagy a raktárral rendelkező vállalatok, amelyek nagy helyen terülnek el, az intelligens programozás és a switch konfigurálása révén a megtakarítások akár a százezer forintot is elérhetik évente.

Az okos választás

Bár igaz, hogy ez csak a probléma töredékét oldja meg, ugyanakkor egy olyan intézkedés, amely megvédheti a kis- és középvállalkozásokat a további nehézségektől. Az általánosan elhangzó tanácsokon túlmenően a kis- és középvállalkozásoknak a leghatékonyabb eszközöket kell használniuk működésük optimalizálásához.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az azonnali megtakarításon túl a switchek jobbak a környezetünk és a mindennapi irodavezetés szempontjából is. A switchre váltás nemcsak a kis- és középvállalkozások számára jelent intelligens megoldást, hanem a bolygónk számára is.

