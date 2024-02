Továbbra is a világ top tévégyártói között a Hisense

Több mint 25,9 millió eladott készülékkel, 2023-ban is a második helyet foglalta el a Hisense a legtöbb tévét értékesítő gyártók globális listáján.

A vállalat a magyar piacon is jelentős bővüléssel zárta a tavalyi évet: több mint 38 ezer tévékészüléket adott el, így 29 százalékkal növelte a tévéeladásokat az előző évhez képest. A globális eladásnövekedésnek köszönhetően a Hisense az egyetlen márka a top 5-ös listán, amely az elmúlt hat évben folyamatosan növelte eladásait az észak-amerikai és európai piacokon.

A folyamatos eladásnövekedésnek köszönhetően 2023-ban is megtartotta második helyét a Hisense a globális értékesítések tekintetében. Az AVC Revo piackutató intézet „2023 Monthly Report of Global TV Shipment Volume of TV Brands” című havi jelentése alapján közel 26 millió eladott tévékészülékkel a márka továbbra is a piacvezető vállalatok között szerepel és az egyetlen olyan vállalat a top 5-ös listán, amely az elmúlt hat évben töretlenül növelte eladásait.

A koronavírus miatt nehezített pályán kezdett itthon

A Hisense 2020-ban lépett a magyar piacra, de a pandémiás időszak miatt komoly nehézségek mellett tudott elindulni a tévékészülékek értékesítésében. A hazai jelenléte az elmúlt években folyamatosan erősödött és 2023-ra Magyarország harmadik legnépszerűbb tévémárkája lett. A GfK piackutató riportja alapján tavaly a márka piaci részesedése 8,2 százalék volt a darabszám szerinti eladásban itthon. Míg a magyar tévépiac 2023-ban mind értékben, mind volumenben kb. 10,7, illetve 10,6 százalékos visszaesésben volt, a Hisense 29 százalékkal növelte a tévéeladásokat, ami több mint 38 ezer eladott tévét jelent. A márka televíziói közül a legnépszerűbb modell az A6-os széria 43 colos 4K-s okostévéje volt, csak ebből több mint 4600 db fogyott tavaly.

A tévékészülékek mellett a Hisense 2022 óta a légkondicionálók piacán is jelen van, 2023-ban mintegy 14 ezer készüléket adott el és ezzel az ötödik helyet foglalta el a magyar piacon jelenlévő gyártók rangsorában. Tavaly év végén a háztartási gépek piacára is belépett, így már Magyarországon is elérhetők például a prémium kategóriás hűtői és mosógépei.

Minden piacot helyi központokkal lát el

A márka globális jelenléte folyamatosan erősödik, 2023-ban a volumennövekedés Európában és Észak-Amerikában volt különösen jelentős: a Kínán kívüli piacokra történő szállítás 12,2 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A növekedés következtében a vállalat bővülő globalizációs stratégiájának részeként az ökológiai lábnyomára is nagyon ügyel. A Hisense immár 34 ipari parkot, 25 kutatás-fejlesztési központot és 66 tengerentúli vállalatot működtet, amelyek célja, a környezetvédelem mellett, a helyi piacok gördülékenyebb kiszolgálása.

A legnagyobb nemzetközi sporteseményeket támogatja

Az elmúlt években a világhírű sportversenyek szponzorálása példátlan növekedést hozott a Hisense-nek. A 2022-es katari FIFA-világbajnokság hivatalos szponzorálása, valamint a Paris Saint-Germain, az Internationale Milano és a Nemzetek Ligájának folyamatos támogatása jelentősen növelte a tengerentúli márkaismertséget, az idei UEFA EURO 2024™ globális szponzori cím pedig új szintre emeli a márka labdarúgás iránti elköteleződését. A júniusi Labdarúgó-Európa-bajnokság hivatalos szponzoraként a Hisense további prémium kategóriás tévékészülékeket is a piacra dob majd, hogy a legfejlettebb technológiák használatával magával ragadó játékélményt és látványt nyújtson.

