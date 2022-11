Elképesztően elegánsra sikeredett az LG Posé televíziója

Szövetborítás, kifinomult elegancia, páratlan képi világ és beépített mesterséges intelligencia – az LG különleges, Posé névre keresztelt televíziója nem véletlenül érdemelte ki a világ legrangosabb dizájndíjait.

A tervezők elsődleges célja az volt, hogy a tévé megjelenése minél egyedibb legyen, és bármilyen szobában és térben dekorációs elemként is megállja a helyét. A forma és az anyaghasználat mellett a festőállványhoz hasonlító talp ad műalkotásra emlékeztető megjelenést a különleges tévének, ami így akár a szoba közepén is stílusosan elhelyezhető.

Lenyűgöző megjelenés

Az immár hazánkban is kapható LG Objet Collection Posé egy csúcskategóriás bútorra vagy műtárgyra emlékeztető, különleges televízió, ami bármilyen környezet elegáns kiegészítője lehet. A tévét a bézs keret és a puha külső szövetborítás teszi igazán egyedivé, amellyel nem csak a látványa, de a tapintása is kellemes. A lekerekített élek és lágy vonalak letisztult, természetes hatású külsőt kölcsönöznek az eszköznek, ez a visszafogottság pedig a távirányító kialakításában is megjelenik.

Elegáns és praktikus megoldások

A tévé visszahajló hátoldala lehetőséget nyújt arra, hogy a terméket saját ízlésünknek megfelelően formáljuk: könyveket, képeket, lemezeket vagy egyéb kisebb méretű személyes tárgyakat helyezhetünk el rajta, akár egy polcon. Az ívelt hátoldalhoz rögzíthető kelléktartó és kábelrendező segítségével pedig a vezetékek és egyéb tartozékok – például modem vagy a távirányító – is könnyen elhelyezhetők anélkül, hogy rontanának a készülék megjelenésén. Ha pedig eltávolítanánk ezeket a kiegészítő elemeket, a vezetékek kivezethetők akár a készülék talpán keresztül is.

Akár egy festmény

A hagyományos fali konzolra vagy asztalra tervezett tévékkel ellentétben a Posé karcsú, négylábú állványának köszönhetően szinte bárhol elhelyezhető a lakásban. Az ún. Gallery üzemmódban ráadásul a tévé különleges vászonná válik, amelyen műalkotások vagy fényképek is megjeleníthetőek, így a felhasználók egyedi módon tehetik a lakásuk részévé kedvenc műveiket vagy az értékes családi pillanatokról készült fotókat.

A legújabb technológiák

A készülék nem csak kívül, belül is csupa prémium megoldást kínál: a 4K felbontású, valósághű képi világ a legújabb OLED technológiájú kijelzőn végtelen kontraszttal és élénk színekkel jelenik meg.

A különleges LG Objet Collection Posé immár Magyarországon is megvásárolható az LG webshopjában, illetve nyitvatartási időben, előzetes időpontfoglalás után bárki számára ingyenesen megtekinthető az LG IX. kerületi székházában berendezett exkluzív, nemrégiben megújult bemutatóteremben: https://www.lg.com/hu/bemutatoterem .