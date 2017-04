Újra lehet kapni az eredeti Tamagotchit

A hír igaz, a Tamagotchi újra kapható! Ez nem meglepő annyira, hiszen Nokia 3310 is van és Nintendo NES is! A Bandai is beadta a derekát, újra elkezdték forgalmazni a kis játékokat, eredeti felülettel. Az ügy apropója ugyanis, hogy 20 éves évfordulóhoz érkezett a termék, így valószínűleg úgy gondolták, jó ötlet lesz újra piacra dobni, hátha a retro-hullám segítségével be lehet zsebelni egy jókora összeget még egyszer utoljára.

Egyébként app verzióban elérhető rég a dolog, nem tudni mennyire fogja érdekelni a gyerekeket egy ilyen fejletlen játék, de aki idősebb és esetleg volt ilyen játéka, lehet beszerzi újra, és megpróbálja megismertetni gyermekével ezt a már elavult, aranyos kis játékot.

Valahol 4000 és 5000 Ft között lehet kapni, egyelőre csak Japánból, rendeléssel.

Forrás: engadget.com